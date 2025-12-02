Die neuen Rehlko-Generatoren der KD-Serie™ 60-600 kW setzen einen neuen Standard für zuverlässige Notstromversorgung.

Die erweiterte KD-Serie unterstützt jetzt eine größere Bandbreite – von unternehmenskritischen Anwendungen bis hin zu Einsätzen im Gewerbe.



MILWAUKEE, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Rehlko gab heute die weltweite Markteinführung seiner neuen KD Series™-Generatoren mit einer Leistung von 60–600 kW bekannt und erweitert damit seine KD Series Produktreihe, sein Vorzeigeprodukt, das unübertroffene Zuverlässigkeit und Leistung für kritische Notstromversorgung bietet. Mit dieser Markteinführung reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach mehr Energiesicherheit angesichts von Netzinstabilität, extremen Wetterereignissen und dem wachsenden Bedarf an zuverlässiger Stromversorgung.

Rehlko’s all-new KD Series™ 60-600 kW EMEA unit Rehlko’s all-new KD Series™ 80-600 kW North American unit

„Die KD Series war schon immer unser Maßstab für Spitzenleistungen", sagt Hervé Prigent, VP Marketing, Power Systems, Rehlko. „In dieses neue Projekt sind jahrelange Entwicklung, technische Raffinesse und Engagement für unsere Vertriebspartner und Kunden eingeflossen."

„Mit dieser Expansion vereinen wir Komponenten von Weltklasse unter unserer eigenen Marke und bieten die vom Markt geforderte Zuverlässigkeit sowie ein Service-Ökosystem, das den Wert langfristig erhält", fügt Steve Lynch, Category Director für Kleinmotoren, hinzu.

Durch die Erweiterung bietet Rehlko nun eine vollständige Produktreihe von 60 kW bis über 4 MW für die KD Series an; diese hat sich bereits in einigen der anspruchsvollsten Branchen der Welt, wie beispielsweise Rechenzentren, bewährt.

„Diese Markteinführung ist von großer Bedeutung für Rehlko", sagt Charles Hunsucker, President, Power Systems bei Rehlko. Sie stärkt unsere Führungsposition im Bereich Notstromlösungen und zeigt, dass wir kontinuierlich in die Erweiterung der KD Series investieren, um ein breites Spektrum von Anwendungen abzudecken – von kleinen Unternehmen und Telekommunikation bis hin zu Gesundheitseinrichtungen und industriellen Betrieben. Die Erweiterung spiegelt unser Engagement wider, zuverlässige, skalierbare und innovative Energiesysteme zu liefern, die den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden weltweit gerecht werden."

Gebaut für Leistung

Jeder Generator der KD Series wird über die branchenüblichen Normen hinaus getestet, bevor er unser Werk verlässt. Generatoren werden Vibrationstests, Regen- und Eindringungsschutzprüfungen, einer thermischen Gleichgewichtsvalidierung und einer Volllastprüfung unterzogen. Alle Modelle entsprechen der Leistungsklasse G3 nach ISO 8528-5 – dem höchsten Industriestandard für Lastverhalten und Spannungs- bzw. Frequenzstabilität. Die Generatoren der KD Series wurden allesamt unter Berücksichtigung der regionalen Vorschriften und Sicherheitsnormen entwickelt und getestet, sodass eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Märkten gewährleistet ist.

Weltweit vertreten, Service vor Ort

Der Qualitätsstandard von Rehlko bleibt weltweit gleich und passt sich an die lokalen Anforderungen an. Über unsere Niederlassungen und ein Netzwerk von über 220 Vertriebspartnern sind wir auf allen Kontinenten und in den meisten Ländern vertreten. Die Kunden können innerhalb von 24 bis 48 Stunden auf vorrätige Ersatzteile zugreifen und innerhalb von Stunden sind werksgeschulte Techniker vor Ort, so dass die Betriebszeit unabhängig vom Einsatzort gewährleistet ist.

Verfügbarkeit

Die KD Series mit einer Leistung von 60 bis 600 kW wird im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen und im Laufe des Jahres weltweit erhältlich sein. Die Lieferzeiten werden sich im Zuge der Einführung regionaler Lagerhaltungsprogramme über das lokale Vertriebsnetz von Rehlko laufend verkürzen.

Erfahren Sie mehr über die Generatoren der KD Series 60-600 kW unter www.powersystems.rehlko.com/emea/new-kd-series-60-600-kw .

Über Rehlko

Rehlko stellt über seinen Geschäftsbereich Power Systems weltweit Energielösungen für Unternehmen aller Größen bereit und garantiert so die Ausfallsicherheit für kritische Anwendungen. Das Unternehmen kann auf mehr als ein Jahrhundert an Fachwissen und Engagement zurückblicken. Zu seinem Angebot gehören komplette Stromversorgungssysteme, unter anderem industrielle Notstromaggregate (HVO, Diesel, Gas), Gehäuse, Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme, automatische Transferschalter, Schaltanlagen, Überwachungssteuerungen, Originalteile und umfassende Dienstleistungen. Mit Servicepartnern auf allen Kontinenten und in den meisten Ländern, liefert Rehlko weltweit zuverlässige, hochmoderne Technologie, damit im Gewerbe und in der Wirtschaft auch bei einem Ausfall des Stromnetzes alles weiterläuft. Rehlko bietet mehr als nur die Sicherung der grundlegenden Energieversorgung – wir schaffen eine stärkere, widerstandsfähigere Gesellschaft und sorgen für eine nachhaltige Energiezukunft. www.powersystems.rehlko.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833273/Rehlko_KD_Series_EMEA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833274/Rehlko_KD_Series_NA.jpg