Los nuevos generadores KD Series™ de 60-600 kW de Rehlko establecen un nuevo estándar en energía de respaldo confiable.

Los nuevos modelos amplían la gama de la serie KD para admitir una variedad más amplia de aplicaciones, desde operaciones de misión crítica hasta operaciones comerciales.



MILWAUKEE, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Rehlko anunció hoy el lanzamiento mundial de sus nuevos generadores KD Series™ de 60–600 kW, ampliando su familia insignia de la serie KD para ofrecer una confiabilidad y un rendimiento inigualables para la energía de respaldo crítica. Este lanzamiento se produce en un momento de creciente demanda de resiliencia energética impulsada por la inestabilidad de la red, los fenómenos meteorológicos extremos y la creciente necesidad de energía confiable.

Rehlko’s all-new KD Series™ 60-600 kW EMEA unit Rehlko’s all-new KD Series™ 80-600 kW North American unit

"La serie KD siempre ha sido nuestro punto de referencia para la excelencia", dice Hervé Prigent, vicepresidente de marketing, Power Systems, Rehlko. "Este próximo capítulo representa años de visión, ingeniería y compromiso con nuestros distribuidores y clientes".

"Esta expansión reúne componentes de clase mundial bajo nuestra propia marca, la confiabilidad que el mercado ha estado pidiendo y un ecosistema de servicios que crea valor a largo plazo", agrega Steve Lynch, Director de Categoría para motores pequeños.

Con esta adición, Rehlko ahora ofrece una línea completa de la serie KD de 60 kW a más de 4 MW, una familia de productos en la que ya se confía en algunas de las industrias más exigentes del mundo, incluidos los centros de datos.

"Este lanzamiento marca un momento crucial para Rehlko", dice Charles Hunsucker, presidente de Power Systems, Rehlko. "Refuerza nuestro liderazgo en soluciones de energía de respaldo y demuestra nuestra inversión continua en la expansión de la gama de la serie KD para servir a una amplia gama de aplicaciones, desde pequeñas empresas y telecomunicaciones hasta instalaciones sanitarias y operaciones industriales. Esta extensión refleja nuestro compromiso de ofrecer sistemas de energía confiables, escalables e innovadores que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestra base de clientes global ".

Diseñado para funcionar

Cada unidad de la serie KD supera los estándares de la industria antes de salir de la fábrica. Los generadores se someten a pruebas de vibración, pruebas de protección contra la lluvia y la entrada, validación del equilibrio térmico y aceptación de carga completa. Cada modelo cumple con la certificación ISO 8528-5 G3 para la calidad de la energía, el estándar más alto para la respuesta de carga en la industria. Cada generador de la serie KD está diseñado y probado para cumplir con los estándares regulatorios y de seguridad regionales, lo que garantiza un rendimiento confiable en diversos mercados.

Alcance mundial, asistencia local

Rehlko ofrece un estándar global con ejecución local, a través de nuestras oficinas directas y una red de más de 220 socios distribuidores presentes en todos los continentes y la mayoría de los países. Los clientes pueden acceder a las piezas almacenadas en un plazo de 24 a 48 horas y a los técnicos capacitados en fábrica en el sitio en cuestión de horas, lo que garantiza el tiempo de actividad independientemente de dónde operen.

Disponibilidad

La gama de 60–600 kW de la serie KD comenzará a distribuirse en el primer trimestre de 2026, y la disponibilidad se expandirá a nivel mundial a lo largo del año. Los plazos de entrega continuarán acortándose a medida que los programas regionales de almacenamiento entren en funcionamiento a través de la red de distribuidores locales de Rehlko.

Más información sobre los generadores de la serie KD de 60-600 kW en www.powersystems.rehlko.com .

Acerca de Rehlko

Rehlko, a través de su unidad de negocios de sistemas de energía, ofrece soluciones de energía en todo el mundo, diseñadas para garantizar la resiliencia para aplicaciones de misión crítica de todos los tamaños. Sobre la base de más de un siglo de experiencia y dedicación, la compañía ofrece sistemas de energía completos, incluidos generadores de respaldo industriales (HVO, diesel, gaseosos), carcasas, sistemas de celdas de combustible de hidrógeno, interruptores de transferencia automática, interruptores, controles de monitoreo, piezas originales y servicios de extremo a extremo. Como empresa global con socios de servicio en todos los continentes y la mayoría de los países, Rehlko proporciona tecnología confiable y de vanguardia para mantener a las industrias y empresas funcionando cuando falla la red. Rehlko va más allá de la recuperación básica para crear comunidades más fuertes y resilientes, impulsando un futuro energético duradero. www.powersystems.rehlko.com

Contacto con los medios:

Erin McMahon

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833273/Rehlko_KD_Series_EMEA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833274/Rehlko_KD_Series_NA.jpg

FUENTE Rehlko