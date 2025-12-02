Rehlkoの新型KD Series™ 60～600 kW発電機、信頼性の高いバックアップ電源の新たな基準を確立

この新しいモデルにより、KD Seriesのラインアップが拡充され、ミッションクリティカルな業務から商用運用まで、より幅広い用途に対応できるようになります。

ミルウォーキー, 2025年12月2日 /PRNewswire/ -- Rehlkoは本日、新しいKD Series 60～600 kW発電機の世界発売を発表しました。これにより、同社の主力製品であるKD Seriesファミリーが拡充され、重要なバックアップ電源として比類のない信頼性と性能を提供します。この立ち上げは、電力網の不安定性、異常気象、そして信頼性の高い電力に対するニーズの高まりによって、エネルギーの回復力に対する需要が高まっている時期に行われます。

「KD Seriesは常に当社の卓越性のベンチマークとなっています」と、Rehlko社の電力システム部門マーケティング担当副社長Hervé Prigent氏は述べています。「この新たな章は、長年にわたるビジョン、エンジニアリング、そして販売代理店と顧客に対するコミットメントを表しています。」

Rehlko’s all-new KD Series™ 60-600 kW EMEA unit Rehlko’s all-new KD Series™ 80-600 kW North American unit

「今回の拡張により、当社独自のブランドによる世界クラスのコンポーネント、市場が求めていた信頼性、そして長期的な価値を生み出すサービス・エコシステムが統合されます」と、小型エンジンのカテゴリー・ディレクターであるSteve Lynch氏は付け加えました。

この追加により、Rehlkoは、60 kWから4 MW超までの完全なKD Seriesラインアップを提供するようになりました。同シリーズは、データ・センターをはじめとする世界で最も要求の厳しい産業分野で高い信頼を得ている製品ファミリーです。

「今回の発売は、Rehlkoにとってきわめて重要な瞬間となります」と、RehlkoのPower Systems社長Charles Hunsucker氏は述べています。「これは、バックアップ電源ソリューションにおける当社のリーダーシップを強化するものであり、中小企業や通信から医療施設や産業オペレーションまで、多様なアプリケーションに対応するためにKD Series製品ラインを拡張するという当社の継続的な投資を示すものです。今回の拡充は、世界中の顧客ベースの進化するニーズを満たすために、信頼性が高く、拡張性に富み、革新的なエネルギー・システムを提供するという当社の取り組みを反映しています。」

パフォーマンス重視の設計

すべてのKD Seriesユニットは、工場を出荷される前に業界標準を超えるように強化されています。発電機は、振動試験、雨や浸入に対する保護テスト、熱バランス検証、および全負荷受け入れテストを受けます。各モデルは、業界における負荷応答の最高基準である電力品質に関するISO 8528-5 G3認証を満たしています。各KD Series発電機は、地域の規制および安全基準を満たすように設計およびテストされており、さまざまな市場で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。

グローバルなリーチ、ローカルなサポート

Rehlkoは、直営オフィスと、すべての大陸とほとんどの国に存在する220社を超える販売代理店パートナーのネットワークを通じて、統一したグローバル・スタンダードを、地域に根差した方法で提供します。顧客は24～48時間以内に在庫部品にアクセスでき、工場で訓練を受けた技術者が数時間以内に現場に到着するため、どこで作業していても稼働時間が確保されます。

購入方法

KD Series 60～600 kWは2026年第1四半期に販売を開始し、年間を通じて世界各国に順次供給を拡大していく予定です。Rehlkoの現地販売代理店ネットワークを通じて地域在庫プログラムがオンライン化されるにつれ、リード・タイムは今後さらに短縮される予定です。

KD Series 60～600 kW発電機の詳細については、www.powersystems.rehlko.comをご覧ください。

Rehlko について

Rehlkoは、電力システム事業部門を通じて、あらゆる規模のミッションクリティカルなアプリケーションの回復力を確保するように設計されたエネルギー・ソリューションを世界規模で提供しています。同社は1世紀以上にわたる専門知識と献身的な努力を基に、産業用バックアップ発電機（HVO、ディーゼル、ガス）、エンクロージャ、水素燃料電池システム、自動切換スイッチ、スイッチ・ギア、監視制御、純正部品、エンドツーエンドのサービスを含む完全な電力システムを提供しています。すべての大陸とほとんどの国にサービス・パートナーを持つグローバル企業であるRehlkoは、電力網に障害が発生したときにも産業やビジネスを継続できるよう、信頼性の高い最先端のテクノロジーを提供しています。Rehlkoは、基本的な復旧の枠を超え、より強力で回復力のあるコミュニティを構築し、永続的なエネルギーの未来を推進します。www.powersystems.rehlko.com

