Rehlko étend la gamme KD Series™ : une nouvelle norme pour l'alimentation de secours pour tous les secteurs d'activité.

Avec sa nouvelle gamme 60–600 kW, Rehlko renforce la résilience énergétique et élargit les possibilités d'alimentation de secours pour les applications commerciales et industrielles.



MILWAUKEE, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Rehlko a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de ses nouveaux groupes électrogènes KD Series 60–600 kW, élargissant ainsi sa famille phare KD Series pour offrir une fiabilité et des performances inégalées pour l'alimentation de secours. Ce lancement survient dans un contexte de demande croissante en résilience énergétique en raison de l'instabilité des réseaux électriques, des événements climatiques sévères et du besoin toujours plus grand d'une énergie fiable.

Rehlko’s all-new KD Series™ 60-600 kW EMEA unit Rehlko’s all-new KD Series™ 80-600 kW North American unit

"La gamme KD Series a toujours été notre référence en matière d'excellence", déclare Hervé Prigent, VP Marketing de Power Systems, Rehlko. "Ce nouveau chapitre est le fruit de plusieurs années de réflexion, d'ingénierie et d'engagement envers nos distributeurs et nos clients."

"Cette expansion de la gamme réunit des composants de classe mondiale sous notre propre marque, la fiabilité exigée par le marché et un écosystème de services qui crée de la valeur à long terme", ajoute Steve Lynch, Responsable des gammes de groupes électrogènes <600 kW.

Avec cette nouvelle gamme, Rehlko propose une gamme KD Series complète allant de 60 kW à plus de 4 MW, une famille de produits déjà reconnue dans certaines des industries les plus exigeantes au monde, y compris les centres de données.

"Ce lancement marque un tournant pour Rehlko", déclare Charles Hunsucker, Président de Power Systems, Rehlko. "Il renforce notre leadership en matière de solutions d'alimentation de secours et témoigne de notre investissement continu dans l'expansion de la gamme KD Series pour répondre à un large éventail d'applications – des petites entreprises et des télécommunications aux établissements de santé, en passant par les environnements industriels. Cette extension reflète notre engagement à fournir des systèmes énergétiques fiables, évolutifs et innovants qui répondent aux besoins en pleine évolution de notre clientèle mondiale."

Conçue pour la performance

Chaque nœud de puissance de la gamme KD Series 60-600 kW est testé au-delà des normes de l'industrie avant de quitter l'usine. Les générateurs sont soumis à des tests de vibration, d'étanchéité à la pluie, de validation thermique et de fonctionnement à pleine charge. Chaque modèle est conforme à la classe G3 de la norme ISO 8528-5 pour la qualité de l'énergie – la norme la plus élevée de l'industrie en matière de réponse de charge. Chaque générateur de la KD Series est conçu et testé pour répondre aux réglementations et aux normes de sécurité régionales, garantissant ainsi des performances fiables sur plusieurs marchés.

Présence mondiale, accompagnement local

Rehlko garantit un standard mondial et une exécution locale, grâce à des bureaux directs et un réseau de plus de 220 distributeurs partenaires présents sur tous les continents et dans la plupart des pays. Les clients peuvent accéder aux pièces détachées dans un délai de 24 à 48 heures et des techniciens formés en usine sont disponibles sur site en quelques heures, ce qui garantit un temps de fonctionnement quel que soit l'endroit où ils opèrent.



Disponibilité

La gamme KD Series 60–600 kW sera distribuée à partir du premier trimestre 2026, et deviendra disponible à l'échelle mondiale au cours de l'année. Les délais de livraison continueront à se raccourcir à mesure de la mise en place des programmes de stockage régionaux par le réseau de distributeurs locaux de Rehlko. Pour en savoir plus sur les générateurs de la KD Series 60–600 kW, consultez le lien suivant www.powersystems.rehlko.com/emea/new-kd-series-60-600-kw .

À propos de Rehlko

Rehlko, à travers sa division Power Systems, fournit des solutions énergétiques dans le monde entier, conçues pour assurer la résilience dans des applications critiques de toutes tailles. Forte de plus d'un siècle d'expertise et d'engagement, l'entreprise propose des systèmes d'alimentation électrique complets, y compris des générateurs industriels de secours (HVO, diesel, à gaz), conteneurs, piles à combustible à hydrogène, inverseurs de source, équipements de commutation, systèmes de contrôle, pièces d'origine et services complets. En tant qu'entreprise mondiale disposant de distributeurs partenaires sur tous les continents et dans la plupart des pays, Rehlko fournit aux industries et aux entreprises une technologie de pointe fiable pour leur permettre de continuer à fonctionner en cas de panne du réseau. Rehlko va au-delà du simple rétablissement de l'alimentation : elle contribue à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes, en soutenant une transition énergétique durable. www.powersystems.rehlko.com

Contact Presse:

Maria Alonso

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833273/Rehlko_KD_Series_EMEA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833274/Rehlko_KD_Series_NA.jpg