렐코, 신형 KD Series™ 60-600kW 발전기 출시...백업 전력 시장의 새로운 기준 제시

신형 모델, KD 시리즈 제품군을 확장해 미션 크리티컬 환경부터 상업용 운영까지 더 다양한 응용 분야를 지원

밀워키 , 2025년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 렐코(Rehlko)가 오늘 KD 시리즈™ 60~600kW 발전기의 글로벌 출시를 발표하며, 자사의 주력 KD 시리즈를 확장해 중요 백업 전력 수요에 맞춰 뛰어난 신뢰성과 성능을 제공한다고 밝혔다. 이번 출시는 전력망 불안정, 극단적 기후 현상, 안정적인 전력에 대한 요구 증가 등으로 인해 에너지 복원력에 대한 수요가 높아지고 있는 시점에 이뤄졌다.

에르베 프리젠(Hervé Prigent) 렐코 파워시스템즈 마케팅 부사장은 "KD 시리즈는 항상 우리의 최고 기준점을 상징해 왔다"며 "이번 확장은 여러 해에 걸친 비전, 엔지니어링, 그리고 유통사•고객을 향한 우리의 헌신을 보여준다"라고 말했다.

스티브 린치(Steve Lynch) 렐코 소형 엔진 부문 카테고리 디렉터는 "이번 확장은 세계적인 수준의 부품을 자체 브랜드로 통합하고, 시장이 요구해 온 신뢰성을 제공하며, 장기적인 가치를 창출하는 서비스 생태계를 결합한 것"이라고 밝혔다.

이번 라인업 확장으로 렐코는 60kW부터 4MW 이상까지 완전한 KD 시리즈 제품군을 제공하게 되었으며, 이 제품군은 이미 데이터센터를 포함한 세계에서 가장 까다로운 산업 분야에서 신뢰를 받고 있다.

찰스 헌써커(Charles Hunsucker) 렐코 파워시스템즈 사장은 "이번 출시는 렐코에 매우 중요한 전환점"이라며 "백업 전력 솔루션 분야에서 우리의 리더십을 강화하고, KD 시리즈 범위를 확장해 중소기업•통신•의료시설•산업 현장 등 다양한 응용 분야를 지원하려는 지속적 투자를 입증하는 것"이라고 말했다. 그는 이어 "이번 확장은 글로벌 고객의 변화하는 요구에 부응하는 안정적이고 확장 가능하며 혁신적인 에너지 시스템을 제공하겠다는 우리의 약속을 반영한다"라고 덧붙였다.

성능을 위해 구축된 설계

모든 KD 시리즈 유닛은 공장 출고 전 업계 기준을 넘어서는 검증 절차를 거친다. 발전기는 진동 시험, 빗물•이물 침투 보호 시험, 열 균형 검증, 정격 부하 인증 테스트를 수행하며, 모든 모델은 전력 품질과 부하 대응성에서 업계 최고 수준인 ISO 8528-5 G3 인증을 충족한다. KD 시리즈 발전기 전 모델은 지역별 규제와 안전 기준을 만족하도록 설계 및 테스트되어 다양한 시장에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공한다.

글로벌 도달성, 현지 지원

렐코(Rehlko)는 전 세계 직영 사무소와 모든 대륙•대부분의 국가에 걸쳐 있는 220개 이상의 유통 파트너 네트워크를 통해 하나의 글로벌 표준을 현지에서 실행하는 지원 체계를 갖추고 있다. 고객은 부품 재고를 24시간에서 48시간 이내에 확보할 수 있으며, 공장 교육을 이수한 기술자가 몇 시간 이내에 현장에 투입되어 고객이 어디에서 운영하든 가동 시간을 보장받을 수 있다.

출시 일정

KD 시리즈 60~600kW 제품군은 2026년 1분기부터 공급을 시작하며, 연중 글로벌 지역별로 공급이 확대될 예정이다. 또한 렐코 현지 유통망을 통한 지역 재고 프로그램이 가동되면 리드타임은 지속적으로 단축될 전망이다.

KD 시리즈 60~600kW 발전기에 대한 자세한 정보는 www.powersystems.rehlko.com에서 확인할 수 있다.

렐코 소개

렐코(Rehlko)는 파워시스템즈 사업부를 통해 전 세계에 에너지 솔루션을 제공하며, 모든 규모에서 미션 크리티컬 응용 분야의 복원력을 보장하도록 설계된 시스템을 공급하고 있다. 100년이 넘는 전문성과 헌신을 기반으로, 회사는 산업용 백업 발전기(HVO, 디젤, 가스), 인클로저, 수소 연료전지 시스템, 자동 전환 스위치, 스위치기어, 모니터링 제어 시스템, 순정 부품, 엔드투엔드 서비스 등 완전한 전력 시스템을 제공한다. 렐코는 전 대륙과 대다수 국가에 서비스 파트너를 둔 글로벌 기업으로서, 전력망 장애 시에도 산업과 기업의 운영을 지속할 수 있도록 신뢰할 수 있는 최첨단 기술을 제공한다. 렐코는 단순 복구를 넘어 더욱 강하고 복원력 있는 커뮤니티를 구축하는 데 기여하며, 지속 가능한 에너지 미래를 이끌고 있다. www.powersystems.rehlko.com

