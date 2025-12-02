Los nuevos generadores de Rehlko KD Series™ 60-600 kW establecen un nuevo estándar en energía de respaldo fiable.

Los nuevos modelos amplían la gama KD Series para dar soporte a una mayor variedad de aplicaciones, desde misiones críticas hasta operaciones comerciales.





MILWAUKEE, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Rehlko ha anunciado hoy el lanzamiento mundial de sus nuevos generadores KD Series™ 60-600 kW, con lo cual ha ampliado su emblemática familia KD Series para ofrecer una fiabilidad y un rendimiento inigualables para la energía de respaldo crítica. Este lanzamiento se produce en un momento de creciente demanda de resiliencia energética impulsada por la inestabilidad de la red, los fenómenos meteorológicos extremos y la creciente necesidad de energía fiable.

Rehlko’s all-new KD Series™ 60-600 kW EMEA unit Rehlko’s all-new KD Series™ 80-600 kW North American unit

"La KD Series siempre ha sido nuestro referente de excelencia", dice Hervé Prigent, vicepresidente de Marketing de Sistemas de Energía de Rehlko. "Este nuevo capítulo representa años de visión, ingeniería y compromiso con nuestros distribuidores y clientes".

"Esta ampliación reúne componentes de primera clase bajo nuestra propia marca, la fiabilidad que el mercado ha estado pidiendo y un ecosistema de servicios que crea valor a largo plazo", añade Steve Lynch, director de Categoría de motores pequeños.

Con esta incorporación, Rehlko ofrece ahora una gama completa de la KD Series, desde 60 kW hasta más de 4 MW, una familia de productos en la que ya confían algunos de los sectores más exigentes del mundo, incluidos los centros de datos.

"Este lanzamiento marca un momento crucial para Rehlko", declaró Charles Hunsucker, presidente de Sistemas de Energía de Rehlko. "Refuerza nuestro liderazgo en soluciones de energía de respaldo y demuestra nuestra inversión continua en la ampliación de la gama KD Series para dar servicio a una amplia variedad de aplicaciones, desde pequeñas empresas y telecomunicaciones hasta instalaciones sanitarias y operaciones industriales". Esta ampliación refleja nuestro compromiso de ofrecer sistemas energéticos fiables, escalables e innovadores que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestra base mundial de clientes".

Diseñados para rendir

Cada unidad de la KD Series supera los estándares de la industria antes de salir de la fábrica. Los generadores se someten a ensayos de vibración, pruebas de protección contra la lluvia e impermeabilidad, validación del equilibrio térmico y aceptación de carga completa. Todos los modelos cumplen la certificación ISO 8528-5 G3 de calidad de la energía, la norma más exigente del sector en cuanto a respuesta de carga. Cada generador de la KD Series está diseñado y probado para cumplir las normas de seguridad y reglamentación regionales, lo que garantiza un rendimiento fiable en diversos mercados.

Alcance mundial, asistencia a nivel local

Rehlko ofrece un estándar global con ejecución local, a través de sus oficinas directas y una red de más de 220 socios distribuidores presentes en todos los continentes y en la mayoría de los países. Los clientes pueden acceder a partes de recambio en stock en un plazo de 24 a 48 horas y a técnicos formados en fábrica en sus instalaciones en cuestión de horas, lo que garantiza el tiempo de funcionamiento independientemente de dónde operen.

Disponibilidad

La gama KD Series 60-600 kW comenzará a distribuirse en el primer trimestre de 2026, y su disponibilidad se ampliará globalmente a lo largo del año. Los plazos de entrega seguirán acortándose a medida que se pongan en marcha programas de almacenamiento regional a través de la red de distribuidores locales de Rehlko.



Obtenga más información sobre los generadores KD Series 60-600 kW en www.powersystems.rehlko.com/emea/new-kd-series-60-600-kw.

Acerca de Rehlko

Rehlko, a través de su unidad de negocio de sistemas de energía, ofrece soluciones de energía en todo el mundo, diseñadas para garantizar la resistencia en las aplicaciones de misión crítica de todos los tamaños. Basándose en más de un siglo de experiencia y dedicación, la empresa ofrece sistemas completos de energía, incluidos generadores industriales de respaldo (HVO, diésel, gaseosos), gabinetes, sistemas de celdas de combustible de hidrógeno, conmutadores automáticos de transferencia, aparamentas, controles de supervisión, partes de recambio originales y servicios integrales. Como empresa global con socios de servicio en todos los continentes y en la mayoría de los países, Rehlko proporciona tecnología fiable y de vanguardia para que las industrias y las empresas sigan funcionando cuando falla la red. Rehlko va más allá de la recuperación básica para crear comunidades más fuertes y resistentes, impulsando un futuro energético duradero. www.powersystems.rehlko.com

