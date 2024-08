Os primeiros navios de serviço e operação de energia eólica offshore da Ásia são entregues para promover ainda mais a exploração dos acoplamentos energéticos em mares profundos

XANGAI, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A subsidiária da Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), Shanghai Electric Wind Power Group, recebeu recentemente em Qidong, na província de Jiangsu, os primeiros navios de serviço e operação (SOVs) de energia eólica offshore da Ásia, Zhizhen 100 e Zhicheng 60. Construídos pela Zhenhua Heavy Industries, os navios-mãe podem realizar operações contínuas de operação e manutenção em águas profundas e em parques eólicos de alto-mar, atenuando em grande parte os pontos críticos dos atuais navios de transporte marítimo da China, inclusive os curtos períodos de janela operacional, a incapacidade de realizar operações contínuas, as frequentes viagens de ida e volta, a baixa eficiência e o funcionamento insatisfatório em condições marítimas severas.

O suporte de compensação ativa de ondas instalado nos dois navios-mãe de operação e manutenção de energia eólica, os primeiros SOVs de energia eólica da Ásia a serem entregues, foi desenvolvido em conjunto pela Shanghai Electric e pela Shanghai Zhenhua Heavy Industries e eliminou um gargalo técnico. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Liu Xiangnan, vice-presidente do Shanghai Electric Wind Power Group, comentou: "Essas duas embarcações de serviço e operação de energia eólica offshore reúnem operação e manutenção eficientes, operações e manutenção ecologicamente corretas e inteligentes, e são portadoras importantes da estrutura voltada para o futuro da energia eólica em mares profundos, que promoverá o desenvolvimento de alta qualidade da capacidade de operação e manutenção de energia eólica offshore da China."

As especificações do Zhizhen 100 e Zhicheng 60 variam:

O Zhizhen 100 tem um comprimento total de 93,4 metros, uma largura de 18 metros, uma profundidade de 7,6 metros e uma velocidade de serviço projetada de 12,3 nós;

O Zhicheng 60 tem um comprimento total de 72,76 metros, uma largura de 17,5 metros, uma profundidade de 7 metros e uma velocidade de serviço projetada de 12 nós.

Os dois SOVs entregues foram projetados para permitir uma manutenção eficiente, sustentável, inteligente e segura. Ambos são equipados com o sistema de posicionamento dinâmico DP2, têm um grande espaço de carga com capacidade para armazenar peças sobressalentes de turbinas eólicas pesadas e possuem uma capacidade de autossustentação de mais de 30 dias.

O Zhizhen 100 e o Zhicheng 60 são equipados com um píer de compensação ativa de ondas que atenua o deslocamento do casco provocado pelas ondas, permitindo a transferência eficiente de pessoal e peças sobressalentes e a manutenção do parque eólico, mesmo em condições marítimas adversas.

Eles possuem um guindaste offshore de braço articulado, um barco de trabalho, uma estrutura de embarque e uma plataforma de liga de alumínio para helicópteros.

Alimentados por um sistema híbrido diesel-elétrico e de bateria de lítio com propulsão totalmente elétrica e uma distribuição de barramento CC, eles possuem classificações de energia híbrida e de embarcação ecológica certificadas pela China Classification Society (CCS).

Um sofisticado sistema de operação inteligente aumenta a eficiência da manutenção e reduz a intensidade do trabalho, ampliando a janela operacional.

"Como pioneiro, líder e construtor do setor de energia eólica offshore da China, o Shanghai Electric Wind Power Group tem se envolvido profundamente no desenvolvimento, na expansão e na resposta às necessidades do setor de energia eólica offshore da China, a fim de viabilizar seu desenvolvimento em mares profundos", disse Liu.

