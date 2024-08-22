Первые в Азии суда для ветроэнергетики поставлены для дальнейшей разведки глубоководья
Aug 22, 2024, 12:38 ET
ШАНХАЙ, 22 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Дочерняя компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) , Shanghai Electric Wind Power Group, недавно в Цидуне, провинция Цзянсу, получила первые в Азии суда для обслуживания и эксплуатации офшорной ветроэнергетики (SOV), Zhizhen 100 и Zhicheng 60. Плавучие базы, построенные Zhenhua Heavy Industries, могут выполнять непрерывные операции по эксплуатации и техническому обслуживанию на глубоководных ветряных электростанциях, что в значительной степени облегчает болевые точки нынешних основных морских транспортных судов Китая, включая короткие периоды окна, невозможность проведения непрерывных операций, частые поездки туда и обратно, низкую эффективность и плохое функционирование в суровых морских условиях.
Лю Сяньнань (Liu Xiangnan), вице-президент Shanghai Electric Wind Power Group, прокомментировал: «Эти два судна для обслуживания и эксплуатации офшорной ветроэнергетики объединяют эффективную эксплуатацию и техническое обслуживание, экологичные и интеллектуальные операции и техническое обслуживание и являются важными носителями для перспективной структуры электрической ветроэнергетики в глубоких морях, которая будет стимулировать высококачественное развитие возможностей эксплуатации и технического обслуживания оффшорной ветроэнергетики в Китае».
Технические характеристики для Zhizhen 100 и Zhicheng 60 отличаются:
- Zhizhen 100 имеет общую длину 93,4 метра, ширину 18 метров, глубину 7,6 метра и проектную эксплуатационную скорость 12,3 узла;
- Zhicheng 60 имеет общую длину 72,76 метра, ширину 17,5 метра, глубину 7 метров и проектную эксплуатационную скорость 12 узлов.
Два поставленных SOV предназначены для обеспечения эффективного, устойчивого, интеллектуального и безопасного обслуживания. Они оба оснащены системой динамического позиционирования DP2, имеют большое грузовое пространство с возможностью хранения запасных частей для сверхмощных ветряных турбин и имеют самоподдерживающуюся способность более 30 дней.
- Zhizhen 100 и Zhicheng 60 оснащены эстакадой с активной компенсацией волн, которая уменьшает смещение корпуса из-за волн, что позволяет эффективно перемещать персонал и запасные части, а также обслуживать ветряную электростанцию даже в суровых морских условиях.
- Они оснащены складным краном, рабочей лодкой, посадочной рамой и вертолетной платформой из алюминиевого сплава.
- Приводимые в действие гибридной системой дизель-электрических и литиевых батарей с полной электрической тягой и распределением шин постоянного тока, они имеют гибридную мощность и классификацию зеленых судов, сертифицированную Китайским классификационным обществом (CCS).
- Передовая интеллектуальная операционная система повышает эффективность технического обслуживания и снижает интенсивность работы, расширяя рабочее окно.
«Будучи пионером, лидером и строителем офшорной ветроэнергетики Китая, Shanghai Electric Wind Power Group активно участвует в развитии и росте офшорной ветроэнергетики Китая и активно реагирует на потребности офшорной ветроэнергетики Китая на глубоководье», — сказал Лю.
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