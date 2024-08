Pierwsze azjatyckie statki do obsługi morskiej energetyki wiatrowej dostarczone w celu dalszego promowania eksploracji połączeń energii głębinowej

SZANGHAJ, 22 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka zależna Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), Shanghai Electric Wind Power Group, przyjęła w ostatnim czasie w Qidong, w prowincji Jiangsu, dostawę pierwszych w Azji statków serwisowo-operacyjnych (SOV) do obsługi morskich elektrowni wiatrowych - Zhizhen 100 i Zhicheng 60. Zbudowane przez Zhenhua Heavy Industries statki matki mogą w sposób ciągły realizować działania operacyjne i konserwacyjne na głębokowodnych i głębinowych farmach wiatrowych, co w dużej mierze eliminuje problemy obecnych chińskich statków handlowych, w tym krótkie okna aktywności, niezdolność do prowadzenia ciągłych operacji, częste rejsy w obie strony, niską wydajność i słabe funkcjonowanie w trudnych warunkach morskich.

The active wave compensation trestle equipped on the two wind power operation and maintenance motherships, Asia’s first wind power SOVs delivered, jointly developed by Shanghai Electric and Shanghai Zhenhua Heavy Industries has broken through a technical bottleneck.

Liu Xiangnan, wiceprezes Shanghai Electric Wind Power Group, powiedział: „Te dwa statki do obsługi i eksploatacji morskiej energii wiatrowej integrują wydajną obsługę i konserwację, ekologiczne i inteligentne operacje i konserwację oraz są ważnymi nośnikami przyszłościowej struktury elektrycznej energii wiatrowej na morzach, która będzie napędzać wysokiej jakości rozwój chińskich możliwości obsługi i konserwacji morskiej energii wiatrowej".

Zhizhen 100 i Zhicheng 60 posiadają zróżnicowane specyfikacje:

Zhizhen 100 ma całkowitą długość 93,4 metra, szerokość 18 metrów, głębokość 7,6 metra i zaprojektowaną prędkość serwisową 12,3 węzła;

Zhicheng 60 ma całkowitą długość 72,76 metra, szerokość 17,5 metra, głębokość 7 metrów i zaprojektowaną prędkość serwisową 12 węzłów.

Oba statki serwisowo-operacyjne zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wydajnej, zrównoważonej, inteligentnej i bezpiecznej konserwacji. Są one wyposażone w dynamiczny system pozycjonowania DP2, oferują dużą przestrzeń ładunkową z możliwością przechowywania ciężkich części zamiennych do turbin wiatrowych i posiadają zdolność do niezależnej pracy przez ponad 30 dni.

Zhizhen 100 i Zhicheng 60 są wyposażone w aktywny falochron, który niweluje efekt przemieszczania się kadłuba w wyniku uderzania fal, umożliwiając sprawny transfer personelu i części zamiennych oraz konserwację farmy wiatrowej nawet w trudnych warunkach morskich.

Oba statki są wyposażone w składany dźwig morski, łódź roboczą, ramę do wsiadania i platformę dla helikopterów, wykonaną ze stopu aluminium.

Napędzane hybrydowym systemem spalinowo-elektrycznym i akumulatorem litowym z pełnym napędem elektrycznym i dystrybucją szyn DC, statki posiadają certyfikaty zasilania hybrydowego i ekologicznej klasyfikacji, wydane przez Chińskie Towarzystwo Klasyfikacyjne (CCS).

Zaawansowany inteligentny system operacyjny zwiększa wydajność konserwacji i zmniejsza intensywność pracy, wydłużając okno operacyjne.

„Jako pionier, lider i budowniczy urządzeń z zakresu chińskiej morskiej energetyki wiatrowej, Shanghai Electric Wind Power Group jest głęboko zaangażowana w rozwój i wzrost chińskiej morskiej energetyki wiatrowej i aktywnie reaguje na potrzeby chińskiej morskiej energetyki wiatrowej w obszarze rozwoju na głębokich morzach" - powiedział Liu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2486646/Shanghai_Electric.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg