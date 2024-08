Livraison des premiers navires de service pour l'exploitation de l'énergie éolienne en mer en Asie afin de renforcer l'exploration du couplage des énergies en eaux profondes

SHANGHAI, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- La filiale de Shanghai Electric (SEHK :2727, SSE :601727) , Shanghai Electric Wind Power Group, a pris livraison des premiers navires de service et d'exploitation (SOV) d'énergie éolienne offshore en Asie, Zhizhen 100 et Zhicheng 60, récemment à Qidong, dans la province de Jiangsu. Construits par Zhenhua Heavy Industries, les navires-mères peuvent effectuer des opérations d'exploitation et de maintenance en continu dans des parcs éoliens en eaux profondes, ce qui permet de résoudre en grande partie les problèmes rencontrés par les principaux navires de transport maritime chinois actuels, notamment les courtes périodes d'exploitation, l'incapacité d'effectuer des opérations en continu, les allers-retours fréquents, la faible efficacité et le mauvais fonctionnement dans des conditions de mer difficiles.

The active wave compensation trestle equipped on the two wind power operation and maintenance motherships, Asia’s first wind power SOVs delivered, jointly developed by Shanghai Electric and Shanghai Zhenhua Heavy Industries has broken through a technical bottleneck.

Liu Xiangnan, vice-président, Shanghai Electric Wind Power Group, déclare : « Ces deux navires de service et d'exploitation de l'énergie éolienne offshore intègrent une exploitation et une maintenance efficaces, des opérations et une maintenance vertes et intelligentes, et sont des porteurs importants pour la structure prospective de l'énergie éolienne électrique en haute mer qui stimulera le développement de haute qualité des capacités d'exploitation et de maintenance de l'énergie éolienne offshore de la Chine ».

Spécifications du Zhizhen 100 et du Zhicheng 60 :

le Zhizhen 100 a une longueur totale de 93,4 mètres, une largeur de 18 mètres, une profondeur de 7,6 mètres et une vitesse de service prévue de 12,3 nœuds ;

le Zhicheng 60 a une longueur totale de 72,76 mètres, une largeur de 17,5 mètres, une profondeur de 7 mètres et une vitesse de service prévue de 12 nœuds.

Les deux SOV livrés sont conçus pour offrir une maintenance efficace, durable, intelligente et sûre. Ils sont tous deux équipés d'un système de positionnement dynamique DP2, disposent d'un grand espace de chargement permettant de stocker des pièces détachées d'éoliennes très résistantes et ont une capacité d'autonomie de plus de 30 jours.

Le Zhizhen 100 et le Zhicheng 60 sont équipés d'une jetée de compensation active des vagues qui atténue le déplacement de la coque dû aux vagues, ce qui permet un transfert efficace du personnel et des pièces détachées, ainsi que la maintenance du parc éolien, même dans des conditions de mer difficiles.

Ils comprennent une grue offshore à bras pliant, un bateau de travail, un cadre d'embarquement et une plateforme d'hélicoptère en alliage d'aluminium.

Alimentés par un système hybride diesel-électrique et une batterie au lithium, avec une propulsion entièrement électrique et une distribution par barres de courant continu, les navires sont certifiés par la China Classification Society (CCS) en tant que navires hybrides et écologiques.

Un système de fonctionnement intelligent avancé améliore l'efficacité de la maintenance et réduit l'intensité du travail, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle.

« En tant que pionnier, leader et constructeur de l'énergie éolienne offshore en Chine, Shanghai Electric Wind Power Group a été profondément impliqué dans le développement et la croissance de l'énergie éolienne en mer en Chine, et a répondu activement aux besoins de ce secteur pour se développer en eaux profondes », déclare Liu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486646/Shanghai_Electric.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg