Os resultados históricos do DIFC de 2025 consolidam a posição de Dubai como um dos principais destinos globais de finanças e negócios

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Dubai International Financial Centre (DIFC) anunciou resultados anuais históricos que reforçam a proeminência de Dubai como o principal centro financeiro global da região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA).

O crescimento orgânico de 28% do DIFC em relação ao ano anterior, para 8.844 empresas registradas ativas, demonstra a confiança da indústria global em Dubai como o principal destino da região para finanças, negócios e inovação. O número de registros ativos de empresas aumentaram em 2.525, um aumento de 39% em relação ao ano anterior, ao mesmo tempo em que foram registrados 50.200 profissionais relacionados a serviços financeiros. As receitas combinadas de 2025 aumentaram 20%, para US$ 581 milhões, subindo em relação aos US$ 484 milhões de 2024. O lucro líquido aumentou 28%, para US$ 402 milhões, de US$ 315 milhões em 2024.

O DIFC abriga o maior sistema de serviços financeiros regulamentados da região, que compreende 1.052 empresas, incluindo bancos, instituições do mercado de capitais, empresas de seguros e resseguros, corretoras e entidades de gestão de patrimônio e ativos. Crescendo a um ritmo incomparável, o DIFC abriga mais de 500 empresas de gestão de patrimônio e ativos.

Ao longo de 2025, as novas instituições de serviços financeiros que passaram a operar no DIFC incluem Allianz Trade, Cambridge Associates, CapitaLand, China International Capital Corporation, CRDB Bank, dLocal, Howden Reinsurance, ICICI Asset Management, Manulife, National Bank of Kuwait, North Rock Capital, PIMCO, RV Capital, Silver Point Capital, Squarepoint Capital, Starwood Capital, Tourmaline, Turkiye Vakiflar Bankasi, TransAmerica Life Bermuda, Warburg Pincus, entre muitas outras.

Sua Excelência Essa Kazim, Governador do DIFC, comentou: "O arcabouço jurídico e regulatório progressivo do DIFC forma pilares decisivos que sustentam o crescimento fenomenal alcançado pelo Centro em 2025. Esse crescimento incremental contribui significativamente para a economia de Dubai e aumenta a estatura dos Emirados como um importante centro financeiro global, em consonância com os objetivos nacionais e aàs ambições estratégicas da Agenda Econômica de Dubai (D33)."

Como a maior comunidade focada em inovação da região, o DIFC alcançou 1.677 organizações de IA e FinTech em 2025. Viabilizadas pelo Innovation Hub do DIFC e pela plataforma Dubai AI Campus, as startups arrecadaram coletivamente mais de US$ 4,5 bilhões regionalmente.

O Centro é agora o lar de 1.289 entidades relacionadas a famílias. Famílias sediadas no DIFC estabeleceram 1.115 fundações.

Acelerando a posição de Dubai como um dos quatro principais centros financeiros globais, a recentemente anunciada expansão do Distrito de Zabeel acrescenta 1,64 milhão de metros quadrados de áreas destinadas a escritórios, residências, hotelaria, varejo, cultura e educação. O desenvolvimento também continuará a melhorar a reputação do DIFC em arte, cultura, gastronomia, varejo e bem-estar.

