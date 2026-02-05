Die herausragenden Ergebnisse des DIFC für das Jahr 2025 festigen Dubais Position als weltweit führender Standort für Finanzen und Wirtschaft

DUBAI, VAE, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Das Dubai International Financial Centre (DIFC) hat herausragende Jahresergebnisse bekannt gegeben, die Dubais Bedeutung als führendes globales Finanzzentrum in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien (Middle East, Africa and South Asia, MEASA) unterstreichen.

Das organische Wachstum des DIFC um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 8.844 aktive registrierte Unternehmen verdeutlicht das weltweite Vertrauen der Branche in Dubai als führenden Standort für Finanzen, Wirtschaft und Innovation in der Region. Die Zahl der aktiven Unternehmensregistrierungen stieg um 2.525, was einem Anstieg von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, und es wurden 50.200 Fachkräfte im Bereich Finanzdienstleistungen registriert. Die kombinierten Einnahmen für 2025 stiegen um 20 Prozent auf 581 Millionen US-Dollar, gegenüber 484 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. Der Nettogewinn stieg um 28 Prozent auf 402 Millionen US-Dollar, verglichen mit 315 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.

Der DIFC beherbergt das größte regulierte Finanzdienstleistungssystem der Region, das 1.052 Unternehmen umfasst, darunter Banken, Kapitalmarktinstitute, Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Maklerfirmen sowie Vermögens- und Anlageverwaltungsgesellschaften. Das DIFC wächst in einem unvergleichlichen Tempo und beherbergt über 500 Vermögens- und Anlageverwaltungsgesellschaften.

Im Jahr 2025 kamen neue Finanzdienstleister hinzu, darunter Allianz Trade, Cambridge Associates, CapitaLand, China International Capital Corporation, CRDB Bank, dLocal, Howden Reinsurance, ICICI Asset Management, Manulife, National Bank of Kuwait, North Rock Capital, PIMCO, RV Capital, Silver Point Capital, Squarepoint Capital, Starwood Capital, Tourmaline, Turkiye Vakiflar Bankasi, TransAmerica Life Bermuda, Warburg Pincus und viele weitere.

Seine Exzellenz Essa Kazim, Gouverneur des DIFC, erklärte: „Der fortschrittliche Rechts- und Regulierungsrahmen des DIFC bildet eine entscheidende Säule, die das bemerkenswerte Wachstum des Zentrums im Jahr 2025 unterstützt hat. Dieses schrittweise Wachstum leistet einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaft Dubais und stärkt die Stellung des Emirats als führendes globales Finanzzentrum im Einklang mit den nationalen Zielen und den strategischen Ambitionen der Dubai Economic Agenda (D33)."

Als größte innovationsorientierte Gemeinschaft der Region erreichte das DIFC im Jahr 2025 1.677 KI- und FinTech-Organisationen. Dank der Unterstützung durch den Innovation Hub des DIFC und die Plattform Dubai AI Campus haben Start-ups in der Region insgesamt mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar aufgebracht.

Das Centre beherbergt derzeit 1.289 familienbezogene Einrichtungen. Die im DIFC ansässigen Familien haben 1.115 Stiftungen gegründet.

Die kürzlich angekündigte Erweiterung des Stadtteils Zabeel, die Dubais Position als eines der vier weltweit führenden Finanzzentren weiter stärkt, umfasst 17,7 Millionen Quadratfuß an Büro-, Wohn-, Gastronomie-, Einzelhandels-, Kultur- und Bildungsflächen. Die Entwicklung wird auch weiterhin den Ruf des DIFC in den Bereichen Kunst, Kultur, Gastronomie, Einzelhandel und Wellness stärken.

