DIFCの歴史的な2025年度決算は世界の金融とビジネスの中心地としてのドバイの地位を強化

Dubai International Financial Center（DIFC）は、中東・アフリカ・南アジア（MEASA）地域をリードするグローバル金融センターとしてのドバイの地位を裏付ける歴史的な通年決算を発表した。

DIFCの登録企業数は前年比28％増の8,844社に達し、金融、ビジネス、イノベーションの中心地としてのドバイに対する世界の産業界の信頼を実証した。金融サービス関連の専門家は50,200人に達した一方、アクティブな登録企業数は前年比39％増の2,525社と急増した。2025年度の売上高は、2024年度の4億8,400万米ドルから20％増の5億8,100万米ドルとなった。純利益は2024年度の3億1500万米ドルから28％増の4億200万米ドルとなった。

DIFCには、銀行、資本市場機関、保険・再保険会社、証券会社、資産運用会社など1,052社で構成される地域最大の規制金融サービスシステムがある。比類なきペースで成長するDIFCには、500を超える資産運用会社が存在する。

2025年の新規金融機関にはAllianz Trade、 Cambridge Associates、CapitaLand, China International Capital Corporation、CRDB Bank、dLocal、Howden Reinsurance、ICICI Asset Management、Manulife、National Bank of Kuwait、North Rock Capital, PIMCO、RV Capital、Silver Point Capital、Squarepoint Capital、Starwood Capital、Tourmaline、Turkiye Vakiflar Bankasi、TransAmerica Life Bermuda、Warburg Pincusおよびその他多数の企業が含まれる。

Governor of DIFCのHE Essa Kazim氏 は、次のように述べた：「DIFCの先進的な法的・規制的枠組みは、2025年に当センターが達成した驚異的な成長を支える決定的な柱となりました。このような段階的な成長はドバイ経済に大きく貢献し、国家目標やドバイ経済アジェンダ（D33）の戦略的野心に沿って、世界有数の金融センターとしての首長国の地位を高めるものです」。

地域最大のイノベーションに特化したコミュニティとして、DIFCのAIおよびFinTech組織数は2025年に1,677に達した。DIFCのInnovation HubとDubai AI Campusのプラットフォームにより、新興企業は合計で45億米ドルを超える資金を調達した。

同センターには現在、1,289の同族グループ企業が入居している。DIFCに入居する同族グループは1,115の財団を設立している。

最近発表されたザビール・ディストリクトの再開発により、オフィス、住宅、接客、小売、文化、教育スペースが1,770万平方フィート追加され、ドバイは世界のトップ4金融センターとしての地位を加速させている。この開発はまた、芸術、文化、飲食、小売、健康分野におけるDIFCの評価を高め続けると予想される。

