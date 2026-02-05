Los resultados de 2025 del DIFC consolidan la posición de Dubái como un destino para las finanzas y negocios

- Los resultados históricos de 2025 del DIFC consolidan la posición de Dubái como un destino global líder para las finanzas y los negocios

DUBAI, EAU, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) anunció unos resultados anuales históricos que subrayan la prominencia de Dubái como el principal centro financiero mundial en la región de Oriente Medio, África y el sur de Asia (MEASA).

DIFC

El crecimiento orgánico interanual del 28 % del DIFC, hasta alcanzar las 8.844 empresas registradas activas, demuestra la confianza del sector global en Dubái como el principal destino de la región para las finanzas, los negocios y la innovación. El número de empresas registradas aumentó en 2.525, un 39 % más que el año anterior, y se registraron 50.200 profesionales del sector financiero. Los ingresos combinados de 2025 aumentaron un 20 %, hasta los 581 millones de dólares, frente a los 484 millones de dólares de 2024. Las ganancias netas aumentaron un 28 %, hasta los 402 millones de dólares, frente a los 315 millones de dólares de 2024.

El DIFC alberga el sistema regulado de servicios financieros más grande de la región, compuesto por 1.052 empresas, entre ellas bancos, instituciones del mercado de capitales, compañías de seguros y reaseguros, casas de bolsa y entidades de gestión patrimonial y de activos. Con un crecimiento sin precedentes, el DIFC alberga a más de 500 empresas de gestión patrimonial y de activos.

Durante 2025, las nuevas llegadas de servicios financieros incluyen Allianz Trade, Cambridge Associates, CapitaLand, China International Capital Corporation, CRDB Bank, dLocal, Howden Reinsurance, ICICI Asset Management, Manulife, National Bank of Kuwait, North Rock Capital, PIMCO, RV Capital, Silver Point Capital, Squarepoint Capital, Starwood Capital, Tourmaline, Turkiye Vakiflar Bankasi, TransAmerica Life Bermuda, Warburg Pincus y muchos otros.

Su Excelencia Essa Kazim, gobernador del DIFC, comentó: "El marco legal y regulatorio progresista del DIFC constituye un pilar decisivo que sustenta el extraordinario crecimiento alcanzado por el Centro en 2025. Este crecimiento progresivo contribuye significativamente a la economía de Dubái y consolida la posición del Emirato como centro financiero global líder, en consonancia con los objetivos nacionales y las ambiciones estratégicas de la Agenda Económica de Dubái (D33)".

Como la comunidad centrada en la innovación más grande de la región, DIFC llegó a 1.677 organizaciones de IA y FinTech en 2025. Gracias al Centro de Innovación de DIFC y la plataforma Dubai AI Campus, las empresas emergentes han recaudado colectivamente más de 4.500 millones de dólares a nivel regional.

El Centro alberga actualmente a 1.289 entidades relacionadas con la familia. Las familias con sede en el DIFC han creado 1.115 fundaciones.

Impulsando la posición de Dubái como uno de los cuatro principales centros financieros mundiales, la recientemente anunciada expansión del Distrito Zabeel añade 17,7 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas, viviendas, hostelería, comercio, cultura y educación. El desarrollo también seguirá fortaleciendo la reputación del DIFC en materia de arte, cultura, gastronomía, comercio y bienestar.

Vídeo: DIFC 2025 Annual Review