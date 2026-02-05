Les résultats marquants du DIFC pour 2025 renforcent la position de Dubaï en tant que destination mondiale de premier plan pour la finance et les affaires

DUBAÏ, EAU, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Le Centre financier international de Dubaï (DIFC) a annoncé des résultats annuels historiques qui soulignent la proéminence de Dubaï en tant que centre financier mondial de premier plan dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud (MEASA).

DIFC

La croissance organique de 28 % du DIFC en glissement annuel pour atteindre 8 844 entreprises actives enregistrées témoigne de la confiance de l'industrie mondiale envers Dubaï en tant que principale destination de la région pour la finance, les affaires et l'innovation. Les enregistrements de sociétés actives ont augmenté de 2 525, soit une hausse de 39 % par rapport à l'année précédente, tandis qu'on comptait 50 200 professionnels liés aux services financiers. Les recettes combinées pour 2025 ont augmenté de 20 % pour atteindre 581 millions de dollars, contre 484 millions de dollars en 2024. Les bénéfices nets ont augmenté de 28 %, passant de 315 millions de dollars en 2024 à 402 millions de dollars.

Le DIFC abrite le plus grand système réglementé de services financiers de la région, qui comprend 1 052 entreprises, dont des banques, des institutions du marché des capitaux, des compagnies d'assurance et de réassurance, des sociétés de courtage et des organismes de gestion de patrimoine et d'actifs. Se développant à un rythme incomparable, le DIFC abrite plus de 500 sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs.

Au cours de l'année 2025, les nouveaux arrivants dans le secteur des services financiers ont été, notamment, Allianz Trade, Cambridge Associates, CapitaLand, China International Capital Corporation, CRDB Bank, dLocal, Howden Reinsurance, ICICI Asset Management, Manulife, National Bank of Kuwait, North Rock Capital, PIMCO, RV Capital, Silver Point Capital, Squarepoint Capital, Starwood Capital, Tourmaline, Turkiye Vakiflar Bankasi, TransAmerica Life Bermuda, Warburg Pincus, parmi bien d'autres.

HE Essa Kazim, Gouverneur du DIFC, a déclaré : « Le cadre juridique et réglementaire progressif du DIFC constitue un pilier décisif pour soutenir la croissance phénoménale atteinte par le Centre en 2025. Cette croissance progressive contribue de manière significative à l'économie de Dubaï et renforce la position de l'émirat en tant que centre financier mondial de premier plan, conformément aux objectifs nationaux et aux ambitions stratégiques de l'agenda économique de Dubaï (D33) ».

En 2025, le DIFC, la plus grande communauté de la région axée sur l'innovation, a compté 1 677 organisations d'IA et de FinTech. Grâce à la plateforme Innovation Hub et Dubai AI Campus du DIFC, les start-ups ont levé collectivement plus de 4,5 milliards de dollars dans la région.

Le Centre accueille aujourd'hui 1 289 entités liées à la famille. Les familles basées au DIFC ont créé 1 115 fondations.

Accélérant la position de Dubaï au sein des quatre premiers centres financiers mondiaux, l'expansion du Zabeel District récemment annoncée ajoute 17,7 millions de pieds carrés d'espaces de bureaux, résidentiels, hôteliers, commerciaux, culturels et éducatifs. Le développement continuera également à renforcer la réputation du DIFC en matière d'art, de culture, de restauration, de commerce de détail et de bien-être.

Vidéo : Revue annuelle du DIFC 2025

Image - https://mma.prnewswire.com/media/2877910/DIFC.jpg