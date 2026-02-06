Los resultados históricos del DIFC en 2025 consolidan la posición de Dubái como un destino mundial líder para las finanzas y los negocios

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés) anunció resultados anuales históricos que destacan la importancia de Dubái como el principal centro financiero mundial en la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional (MEASA, por sus siglas en inglés).

El crecimiento orgánico interanual del 28 % de DIFC a 8.844 empresas registradas activas demuestra la confianza de la industria mundial en Dubái como el principal destino de la región para las finanzas, los negocios y la innovación. Los registros activos de empresas aumentaron en 2.525, un aumento del 39 % con respecto al año anterior, mientras que se registraron 50.200 profesionales relacionados con los servicios financieros. Los ingresos combinados aumentaron un 20 % y pasaron de 484 millones de dólares en 2024 a 581 millones de dólares en 2025. Las ganancias netas aumentaron un 28 %, de 315 millones de dólares en 2024 a 402 millones de dólares.

DIFC alberga el sistema de servicios financieros regulados más grande de la región, que comprende 1.052 empresas, incluidos bancos, instituciones del mercado de capitales, empresas de seguros y reaseguros, empresas de corretaje y entidades de gestión de patrimonios y activos. DIFC crece a un ritmo incomparable y alberga más de 500 empresas de gestión de patrimonios y activos.

Durante 2025, las nuevas incorporaciones de servicios financieros incluyen Allianz Trade, Cambridge Associates, CapitaLand, China International Capital Corporation, CRDB Bank, dLocal, Howden Reinsurance, ICICI Asset Management, Manulife, National Bank of Kuwait, North Rock Capital, PIMCO, RV Capital, Silver Point Capital, Squarepoint Capital, Starwood Capital, Tourmaline, Turkiye Vakiflar Bankasi, TransAmerica Life Bermuda, Warburg Pincus y muchas otras empresas.

Su excelencia, Essa Kazim, gobernador del DIFC, comentó: "El marco legal y regulatorio progresivo del DIFC forma pilares decisivos que respaldan el crecimiento fenomenal logrado por el centro en 2025. Este crecimiento gradual contribuye considerablemente a la economía de Dubái y mejora la importancia del emirato como un centro financiero mundial líder, en línea con los objetivos nacionales y las ambiciones estratégicas de la Agenda Económica de Dubái (D33)".

Como la comunidad centrada en la innovación más grande de la región, DIFC llegó a 1.677 organizaciones de IA y tecnología financiera en 2025. Gracias al centro de innovación del DIFC y a la plataforma Dubai AI Campus, las nuevas empresas han recaudado más de 4.500 millones de dólares a nivel regional en forma conjunta.

En la actualidad, el centro cuenta con 1.289 entidades relacionadas con la familia. Las familias que residen en el DIFC han establecido 1.115 fundaciones.

La ampliación anunciada en forma reciente del distrito de Zabeel agrega 17,7 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas, residencial, hotelero, comercial, cultural y educativo y celera la posición de Dubái como uno de los cuatro principales centros financieros a nivel mundial. Además, el desarrollo continuará mejorando la reputación del DIFC en cuanto a arte, cultura, gastronomía, comercio minorista y bienestar.

