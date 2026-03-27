DIFC promove Dubai para a sétima posição no Índice Global de Centros Financeiros, acelerando rumo à meta de se tornar um dos quatro principais centros financeiros mundiais

DUBAI, EÁU, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Dubai obteve sua classificação mais alta de todos os tempos no Índice Global de Centros Financeiros (GFCI), em sétimo lugar, ressaltando a ascensão acelerada do Emirado entre os centros financeiros mais influentes do mundo e sua importância no sistema financeiro global.

DIFC

Essa conquista é fundamental para o ambicioso objetivo de Dubai de se tornar um dos quatro principais centros financeiros globais até 2033, alinhado à Agenda Econômica de Dubai (D33), que visa solidificar o status do emirado como um centro financeiro, de investimentos e de inovação global.

O desempenho de Dubai é a classificação mais alta já alcançada por um centro financeiro no Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA), pois continua sendo o único centro da região a figurar entre os 20 primeiros, ressaltando sua liderança regional e competitividade global.

O ecossistema financeiro do Emirado é ancorado pela expansão contínua e pelo impacto global do Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), que continua a consolidar sua posição como um centro financeiro abrangente.

O ranking posiciona Dubai ao lado de centros financeiros, incluindo Londres, Nova York e Singapura. Dubai continuou sendo uma das dez cidades do mundo a ser líder global do setor e classificou o centro financeiro número um que se espera que se torne mais significativo.

Sua Excelência Essa Kazim, Governador do DIFC, comentou: "O notável progresso de Dubai no Índice Global de Centros Financeiros é um marco notável que destaca a visão ambiciosa e a influência crescente do Emirado no cenário financeiro internacional. Ancorado pela infraestrutura de classe mundial do DIFC e pelo ambiente regulatório voltado para o futuro, continuamos a fortalecer a posição de Dubai como o principal centro financeiro global da região, atraindo instituições financeiras de primeira linha, inovadores e talentos."

Nos últimos anos, o DIFC registrou um crescimento recorde, abrigando mais de 9.000 empresas ativas, incluindo os maiores bancos do mundo, gestores de ativos, fundos de hedge, seguradoras, empresas de serviços profissionais e uma força de trabalho de mais de 50.000 pessoas.

Pela primeira vez, os entrevistados do setor classificaram Dubai entre as 15 melhores em todos os setores avaliados e como a única cidade da região a figurar em qualquer lugar deste prestigiado grupo. O setor bancário está classificado em 14º lugar, Finanças, Gestão de Investimentos e Seguros estão no top 10, e FinTech, Governo e Regulamentação, Serviços Profissionais e Negociação avançaram para o top 5. Dubai também é reconhecida como o único centro financeiro da região entre as dez principais cidades globalmente competitivas em Ambiente de Negócios, Desenvolvimento do Setor Financeiro, Capital Humano e Infraestrutura.

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FONTE Dubai International Financial Centre (DIFC)