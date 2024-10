Panasonic Holdings fará palestra na CES 2025

Yuki Kusumi, CEO do Grupo, subirá ao palco

ARLINGTON, Va., 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Enfatizando como a tecnologia afeta todas as facetas de nossas vidas, a Consumer Technology Association (CTA)® anuncia Yuki Kusumi, CEO do Grupo, Panasonic Holdings Corporation, como palestrante principal de abertura da CES® 2025. O Sr. Kusumi e Kinsey Fabrizio, Presidente da CTA, divulgarão as novidades e discutirão o que esperar na CES 2025 durante um evento em Tóquio, Japão, hoje.

Sr. Yuki Kusumi, CEO do Grupo, Panasonic Holdings Corporation

"WELL into the future (BEM no futuro) é o nosso tema para a CES 2025", disse o Sr. Kusumi. "O legado de contribuição social do Grupo Panasonic – informado pelos nossos sete princípios fundadores – continua a orientar nossas ações à medida que trabalhamos para cumprir a visão do nosso Fundador de tornar hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje."

"WELL into the Future" incorpora a ideia de que o Grupo Panasonic, através de inovações e um compromisso de abordar questões sociais, está liderando o desenvolvimento de uma onda de soluções de ponta para ajudar a alcançar essa visão para um futuro melhor.

O Grupo Panasonic, em colaboração com uma gama cada vez maior de parceiros estratégicos que compartilham seus valores e aspirações, continua a buscar a concretização dessa visão, não apenas por meio de seus produtos, tecnologias e serviços, mas também por meio de suas atividades comerciais – incluindo o desenvolvimento de tecnologias de energia limpa e práticas de economia circular para ajudar a enfrentar a urgência da crise climática.

Com uma longa e distinta carreira em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e gestão de empresas, o Sr. Kusumi é apaixonado por inovação, transformação digital e combate às questões ambientais para um futuro melhor e mais brilhante para todos.

"A Panasonic e a CTA prosperam com a nossa capacidade de reconhecer e promover tendências em inovação e sociedade", disse Gary Shapiro, CEO da CTA. "Sob a liderança do Sr. Kusumi, a mais recente visão da Panasonic para um futuro de energia inteligente e bem-estar é susceptível de mover os mercados mais uma vez."

Durante a palestra, o Grupo Panasonic apresentará novas iniciativas que se concentram em tecnologias inovadoras para melhorar a sustentabilidade da sociedade, bem como a saúde, o conforto e a segurança de famílias e indivíduos, e demonstrará que o Grupo Panasonic está dando um novo passo para realizar o futuro que almeja.

"Como participante da primeira CES em 1967 e de cada uma desde então, a Panasonic construiu décadas de inovação que priorizam as pessoas", disse Fabrizio. "Com um olhar atento para o futuro, sabemos que o Sr. Kusumi oferecerá perspectivas sobre como a tecnologia afetará muitas facetas de nossas vidas."

O Sr. Kusumi fala após o discurso da CTA sobre o estado da indústria às 8h30. PT em 7 de janeiro de 2025, no Palazzo Ballroom no Venetian. Descubra o que é bem-estar integral para nós e para o nosso planeta. Para obter as informações mais recentes sobre a CES 2025, visite CES.tech e inscreva-se aqui.

Sobre a CES ® :

A CES é o evento de tecnologia mais poderoso do mundo – o campo de provas para tecnologias inovadoras e inovadores globais. É aqui que as maiores marcas do mundo fazem negócios e conhecem novos parceiros, e os inovadores mais brilhantes sobem ao palco. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2025 acontece de 7 a 10 de janeiro de 2025, em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA) ® :

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA é o próprio setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a sustentar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz a CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos @CTAtech.

Sobre o Grupo Panasonic:

Fundado em 1918 e hoje líder global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para aplicações diversificadas nos setores de eletrônicos de consumo, habitação, automotivo, indústria, comunicações e energia em todo o mundo, o Grupo Panasonic mudou para um sistema de empresa operacional em 1º de abril de 2022, com a Panasonic Holdings Corporation atuando como uma holding e oito empresas posicionadas sob seu guarda-chuva. O Grupo registrou vendas líquidas consolidadas de 8.496,4 bilhões de ienes no exercício encerrado em 31 de março de 2024. Para saber mais sobre o Grupo Panasonic, visite: https://holdings.panasonic/global/

