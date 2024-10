Panasonic Holdings será el ponente principal en CES 2025

Yuki Kusumi, consejero delegado del grupo, tomará el escenario

ARLINGTON, Va., 1 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Enfatizando cómo la tecnología toca todas las facetas de nuestras vidas, la Consumer Technology Association (CTA)® anuncia a Yuki Kusumi, consejero delegado del Grupo Panasonic Holdings Corporation, como ponente principal de apertura de CES® 2025. Kusumi y Kinsey Fabrizio, presidente de CTA, compartirán las noticias y discutirán qué esperar en CES 2025 durante un evento en Tokio, Japón, hoy.

Mr. Yuki Kusumi, Group CEO, Panasonic Holdings Corporation Panasonic Logo

"WELL into the Future es nuestro tema para CES 2025", afirmó Kusumi. "El legado de contribución social del Grupo Panasonic, basado en nuestros siete principios fundadores, sigue impulsando nuestras acciones mientras trabajamos para cumplir la visión de nuestro Fundador de hacer que hoy sea mejor que ayer y mañana mejor que hoy".

"WELL into the Future" encarna la idea de que el Grupo Panasonic, a través de innovaciones y un compromiso con la resolución de problemas sociales, está liderando el desarrollo de una ola de soluciones de vanguardia para ayudar a hacer realidad esta visión de un futuro mejor.

El Grupo Panasonic, en colaboración con una gama cada vez mayor de socios estratégicos que comparten sus valores y aspiraciones, continúa buscando la realización de esta visión, no solo a través de sus productos, tecnologías y servicios, sino también a través de sus actividades comerciales, incluido el desarrollo de tecnologías de energía verde y prácticas de economía circular para ayudar a abordar la urgencia de la crisis climática.

Con una larga y distinguida trayectoria en investigación y desarrollo (I+D) y gestión de empresas, Kusumi es un apasionado de la innovación, la transformación digital y la lucha contra los problemas medioambientales para lograr un futuro mejor y más brillante para todos.

"Panasonic y CTA prosperan gracias a nuestra capacidad de reconocer e impulsar tendencias en innovación y sociedad", afirmó Gary Shapiro, consejero delegado de CTA. "Bajo el liderazgo de Kusumi, es probable que la última visión de Panasonic para un futuro de energía inteligente y bienestar vuelva a revolucionar los mercados".

Durante la conferencia inaugural, el Grupo Panasonic presentará nuevas iniciativas que se centran en tecnologías innovadoras para mejorar la sostenibilidad de la sociedad, así como la salud, la comodidad y la seguridad de las familias y las personas, y demostrará que el Grupo Panasonic está dando un nuevo paso hacia la consecución del futuro al que aspira.

"Como participante de la primera edición de CES en 1967 y de todas las ediciones posteriores, Panasonic ha construido décadas de innovación que priorizan a las personas", afirmó Fabrizio. "Con una mirada atenta al futuro, sabemos que Kusumi ofrecerá información sobre cómo la tecnología afectará muchas facetas de nuestras vidas".

Kusumi hablará después del discurso sobre el estado de la industria de la CTA a las 8:30 a.m., hora del Pacífico, el 7 de enero de 2025, en el Palazzo Ballroom at the Venetian. Sumérjase en el bienestar integral para nosotros y nuestro planeta. Para obtener la información más reciente sobre CES 2025, visite CES.tech y regístrese aquí.

Acerca de CES ® :

CES es el evento tecnológico más importante del mundo: el campo de pruebas para las tecnologías de vanguardia y los innovadores globales. Aquí es donde las marcas más importantes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, y los innovadores más destacados suben al escenario. CES, propiedad de la Consumer Technology Association (CTA)® y producida por ella, presenta todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2025 se llevará a cabo del 7 al 10 de enero de 2025 en Las Vegas. Obtenga más información en CES.tech y siga CES en redes sociales.

Acerca de Consumer Technology Association (CTA) ® :

Como la asociación comercial de tecnología más grande de América del Norte, CTA representa al sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde empresas emergentes hasta marcas globales, que ayudan a sustentar más de 18 millones de empleos estadounidenses. CTA es propietaria y productora de CES®, el evento tecnológico más poderoso del mundo. Encuéntrenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

Acerca del Panasonic Group:

Fundado en 1918 y actualmente líder mundial en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones en los sectores de la electrónica de consumo, la vivienda, la automoción, la industria, las comunicaciones y la energía en todo el mundo, el Grupo Panasonic cambió a un sistema de empresa operativa el 1 de abril de 2022, con Panasonic Holdings Corporation como sociedad de cartera y ocho empresas posicionadas bajo su paraguas. El Grupo informó ventas netas consolidadas de 8.496,4 millones de yenes para el año finalizado el 31 de marzo de 2024. Para obtener más información sobre el Grupo Panasonic, visite: https://holdings.panasonic/global/

