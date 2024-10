파나소닉 홀딩스, CES 2025에서 기조 연설

그룹 CEO 유키 쿠스미가 무대에 오른다

알링턴, 버지니아, 2024년 10월 2일 /PRNewswire/ -- 기술이 우리 삶의 모든 측면에 영향을 미친다는 사실을 강조하는 소비자기술협회(Consumer Technology Association) (CTA)®가 파나소닉 홀딩스(Panasonic Holdings Corporation)의 그룹 CEO인 유키 쿠스미(Yuki Kusumi)를 CES® 2025의 개막 기조 연설자로 발표한다. 쿠스미 씨와 킨제이 파브리치오(Kinsey Fabrizio) CTA 사장은 오늘 일본 도쿄에서 열린 행사에서 이 소식을 발표하고 CES 2025 기조 연설 내용에 대해 논의한다.

쿠스미 씨는 "웰 인투 더 퓨처(WELL into the Future)는 CES 2025의 주제"라고 하면서 "시회 공헌에 대한 파나소닉 그룹의 유산은 우리의 일곱 가지 설립 원칙들에 기반하고 있으며 오늘을 어제보다 낫게, 내일을 오늘보다 낫게 만들겠다는 창업자의 비전 실현을 위해 노력하는 가운데 우리의 행동을 계속 이끌고 있다"고 말했다.

Mr. Yuki Kusumi, Group CEO, Panasonic Holdings Corporation

"WELL into the Future"는 파나소닉 그룹이 혁신과 사회 문제 해결에 대한 헌신을 통해 더 나은 미래에 대한 이러한 비전을 실현하는 최첨단 솔루션 개발 흐름을 주도한다는 생각을 담고 있다.

파나소닉 그룹은 동사의 가치와 열망를 공유하고 지속적으로 성장하는 일단의 전략적 파트너들과 협력하여 동사의 제품, 기술, 서비스뿐만 아니라 시급한 기후 위기를 해결하는 친환경 에너지 기술 개발과 순환 경제 관행 등 동사의 비즈니스 활동을 통해 이러한 비전의 실현을 계속 추구하고 있다.

연구 개발(R&D)과 회사 경영 분야에서 오랫동안 탁월한 경력을 쌓은 쿠스미 씨는 모두의 더 나은, 더 밝은 미래를 위한 혁신, 디지털 전환과 환경 문제 해결에 열정을 기울이고 있다.

CTA의 CEO인 게리 샤피로(Gary Shapiro)는 "파나소닉과 CTA는 혁신과 사회의 트렌드를 인식하고 주도하는 우리의 능력을 바탕으로 번창하고 있다"면서 "쿠스미 씨의 리더십 아래 스마트 에너지의 미래와 웰빙에 대한 파나소닉 최근의 비전은 시장을 다시 한번 움직이게 될 것"이라고 말했다.

파나소닉 그룹은 기조 연설을 통해 사회의 지속 가능성 외에도 가족과 개인의 건강, 평안, 안전을 증진하는 혁신 기술에 초점을 맞춘 새로운 전략을 소개하고 파나소닉 그룹은 동사가 목표하는 미래를 실현하기 위한 새로운 발걸음을 내딛고 있음을 보여줄 예정이다.

파브리치오는 "1967년의 첫 CES에 참가하고 그 이후로도 매번 참가해온 파나소닉은 수십 년 동안 사람을 최우선으로 하는 혁신을 구축해 왔다"면서 "우리는 미래를 내다보는 예리한 안목을 가진 쿠스미 씨가 기술이 우리 삶의 여러 측면에 어떤 영향을 미칠지에 관한 통찰를 보여줄 것임을 알고 있다"고 말했다.

쿠스미 씨는 2025년 1월 7일 태평양 표준시 오전 8시 30분에 베네치안 팔라조 볼룸에서 열리는 CTA 산업 현황 설명회에 이어 연설한다. 우리와 지구를 위한 포괄적인 웰빙에 대해 알아보기 바란다. CES 2025에 대한 최신 정보가 필요할 경우CES.tech를 방문하고 여기에서 등록하기 바란다.

CES ® :

CES®는 전세계에서 가장 영향력 있는 기술 행사로서 획기적인 기술과 세계적인 혁신가들을 검증하는 장이다. 이 행사는 전세계 최대 브랜드들이 사업을 진행하고 새로운 파트너들을 만나며 가장 샤프한 혁신가들이 무대에 오르는 곳이다. 소비자 기술 협회(CTA)®가 소유하고 개최하는 CES는 기술 분야의 모든 면을 다루고 있다. CES 2025는 2025년 1월 7-10일에 라스베가스에서 열린다. 상세 정보는 CES.tech 에서 입수하고 소셜 에서 CES를 팔로우하기 바란다.

소비자 기술 협회(CTA) ® :

북미 최대의 기술 업계 협회인 CTA는 기술 분야 그 자체이다. 우리 회원들은 스타트업에서부터 세계적인 브랜드에 이르는 전세계 최고의 혁신가들로서 1천800만 개 이상의 미국 일자리를 지원하고 있다. CTA는 전세계에서 가장 강력한 기술 행사인 CES®를 소유하고 개최한다. CTA.tech에서 우리를 찾아 보기 바란다. @CTAtech로 우리를 팔로우하기 바란다.

파나소닉 그룹:

1918년에 설립되어 현재 전 세계 가전, 주택, 자동차, 산업, 통신 및 에너지 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 혁신 기술과 솔루션을 개발하는 글로벌 리더 파나소닉 그룹은 2022년 4월 1일에 운영 회사 체제로 전환했으며, 파나소닉 홀딩스가 지주회사 역할을 하고 그 산하에 8개 회사가 있다. 동 그룹은 2024년 3월 31일로 마감된 회계 연도의 연결 순매출 8조 4,964억 엔을 기록했다고 보고했다. 파나소닉 그룹에 대한 상세 정보가 필요할 경우 https://holdings.panasonic/global/를 방문하기 바란다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2520237/2308KusumiCEO_facing_left___1.jpg

SOURCE Consumer Technology Association