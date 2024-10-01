Panasonic Holdings 將在 CES 2025 上發表主題演講

集團行政總裁楠見雄規將登上舞台

維吉尼亞州阿靈頓2024年10月2日 /美通社/ -- 一直強調科技如何觸及我們生活各層面的 Consumer Technology Association (CTA)® 宣布， Panasonic Holdings Corporation 集團行政總裁楠見雄規 (Yuki Kusumi) 將擔任 CES® 2025 的開幕主題演講人。楠見先生和 CTA 主席 Kinsey Fabriczio 將在今天在日本東京 CES 2025 舉行的一場活動中分享消息，並討論預期的情況。

楠見先生表示：「邁向未來是我們 CES 2025 的主題。」「Panasonic Group 在社會貢獻的傳承下，以我們的七大創立原則為基礎，繼續推動我們的行動。我們致力於實現創辦人的願景，讓今天比昨天更好，明天比今天更好。」

Panasonic Holdings Corporation 集團行政總裁楠見雄規先生

「WELL Into The Future」體現了松下集團通過創新和解決社會問題的承諾，引領一波頂尖解決方案的發展，以協助實現更美好未來的願景。

Panasonic Group 與一系列不斷增長的戰略合作拍檔合作，他們不僅通過其產品、技術和服務共同分享其價值觀和願景，還通過其業務活動，包括發展綠色能源技術和循環經濟實踐，以幫助舒緩氣候危機的緊迫性。

楠見先生在研發 (R&D) 和公司管理方面的職業生涯悠久而傑出，對創新、數碼轉型和打擊環境問題充滿熱誠，務求為每個人創造更美好、更明亮的未來。

CTA 行政總裁 Gary Shapiro 表示：「Panasonic 和 CTA 運用我們認識和推動創新與社會趨勢的能力，並藉此蓬勃發展。在楠見先生的領導下，Panasonic 實現智慧能源未來與福祉的鴻圖大計，很可能再次撼動市場。」

在主題演講中，Panasonic Group 將介紹新的措施，專注於創新科技以提高社會的可持續性，惠及家庭和個人的健康、舒適與安全，並展示 Panasonic Group 正朝著實現其目標的未來邁出新的一步。

Fabriczio 表示：「作為 1967 年首屆 CES 的參與者，Panasonic 已建立數十年以人為本的創新精神。我們深刻關注未來，知道楠見先生將就科技將如何影響我們生活的多個層面提出真知灼見解。」

楠見先生將於 2025 年 1 月 7 日上午 8 時 30 分在威尼斯人酒店的 Palazzo 宴會廳舉行的 CTA State of the Industry Address 後致辭。深入了解我們和地球的全面福祉。有關 CES 2025 的最新資訊，請瀏 CES.tech 並在此處註冊。

CES ® 簡介：

CES 是世界上最強大的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗場地。全球最大的品牌在這裡展開業務和結識新的合作拍檔，最首屈一指的創新者也會在此登台亮相。CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和生產，介紹科技領域的各個層面。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在拉斯維加斯舉行。請在 CES.tech 了解更多資訊，並在社交平台上關注 CES。

Consumer Technology Association (CTA) ® 簡介：

作為北美最大的科技貿易協會，CTA 是科技行業。我們的會員是世界領先的創新者 — 從初創公司到全球品牌 — 幫助支援超過 1800 萬個美國就業機會。CTA 擁有並生產 CES® — 世界上最強大的科技活動。請在 CTA.tech 上留意我們。請追蹤我們 @CTAtech。

Panasonic Group 簡介：

Panasonic Group（松下集團）成立於 1918 年，如今為全球消費電子、房屋、汽車、工業、通訊和能源領域的創新科技和解決方案的全球領導者，於 2022 年 4 月 1 日轉換為營運公司制度，由 Panasonic Holdings Corporation 擔任控股公司，旗下有 8 間公司。截至二零二四年三月三十一日止年度，集團錄得合併淨銷售額 84,964 億日元。要了解更多有關松下集團的資訊，請瀏覽：https://holdings.panasonic/global/

SOURCE Consumer Technology Association