Panasonic Holdings hält eine Keynote auf der CES 2025

Yuki Kusumi, Group CEO, wird die Bühne betreten

ARLINGTON, Virginia, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA)® betont, wie Technologie alle Facetten unseres Lebens berührt, und kündigt Yuki Kusumi, Group CEO, Panasonic Holdings Corporation, als Eröffnungsredner für die CES® 2025 an. Herr Kusumi und Kinsey Fabrizio, Präsident der CTA, werden heute auf einer Veranstaltung in Tokio, Japan, die Neuigkeiten bekannt geben und darüber sprechen, was auf der CES 2025 zu erwarten ist.

Mr. Yuki Kusumi, Group CEO, Panasonic Holdings Corporation

„WELL into the Future, so lautet unser Thema für die CES 2025", so Kusumi. „Das Vermächtnis der Panasonic Group, einen sozialen Beitrag zu leisten, das auf unseren sieben Gründungsprinzipien beruht, treibt uns weiterhin an, um die Vision unseres Gründers zu erfüllen, das Heute besser als das Gestern und das Morgen besser als das Heute zu machen."

„WELL into the Future" verkörpert die Idee, dass die Panasonic Group durch Innovationen und ihr Engagement für soziale Belange die Entwicklung einer Welle von Spitzenlösungen anführt, die zur Verwirklichung dieser Vision für eine bessere Zukunft beitragen.

In Zusammenarbeit mit einer ständig wachsenden Zahl strategischer Partner, die die Werte und Bestrebungen des Unternehmens teilen, verfolgt die Panasonic Group weiterhin die Verwirklichung dieser Vision, nicht nur durch ihre Produkte, Technologien und Dienstleistungen, sondern auch durch ihre Geschäftsaktivitäten – einschließlich der Entwicklung grüner Energietechnologien und Kreislaufwirtschaftspraktiken, um die Dringlichkeit der Klimakrise zu bewältigen.

Mit einer langen und bemerkenswerten Karriere in Forschung und Entwicklung (F&E) und in der Unternehmensführung engagiert sich Herr Kusumi für Innovation, digitale Transformation und die Bekämpfung von Umweltproblemen für eine bessere, schönere Zukunft für alle.

„Panasonic und CTA profitieren von unserer Fähigkeit, Trends in Innovation und der Gesellschaft zu erkennen und voranzutreiben", sagte Gary Shapiro, CEO der CTA. „Unter der Führung von Herrn Kusumi wird Panasonics neueste Vision für eine intelligente Energiezukunft und Wohlbefinden die Märkte erneut bewegen."

Während der Keynote wird die Panasonic Group neue Initiativen vorstellen, die sich auf innovative Technologien konzentrieren, um die Nachhaltigkeit der Gesellschaft sowie die Gesundheit, den Komfort und die Sicherheit von Familien und Einzelpersonen zu verbessern, und wird zeigen, dass die Panasonic Group einen neuen Schritt zur Verwirklichung der angestrebten Zukunft macht.

„Als Teilnehmer der ersten CES im Jahr 1967 und jeder weiteren seither hat Panasonic über Jahrzehnte hinweg Innovationen entwickelt, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht", so Fabrizio. „Wir wissen, dass Herr Kusumi mit seinem scharfen Blick für die Zukunft Einblicke in die Auswirkungen der Technologie auf viele Facetten unseres Lebens geben wird."

Herr Kusumi spricht im Anschluss an die CTA State of the Industry Address um 8:30 Uhr PT am 7. Januar 2025 im Palazzo Ballroom im Venetian. Tauchen Sie ein in ein umfassendes Wohlbefinden für uns und unseren Planeten. Aktuelle Informationen zur CES 2025 finden Sie unter CES.tech und registrieren Sie sich hier.

Informationen zur CES ® :

Die CES ist die wichtigste Technologieveranstaltung der Welt – der Prüfstand für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Unternehmen der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner. Auf der Bühne haben die cleversten Innovatoren das Wort. Die CES wird von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltet und produziert und zeigt alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2025 findet vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas statt. Erfahren Sie mehr unter CES.tech und folgen Sie der CES auf Social Media.

Info zur Consumer Technology Association (CTA) ® :

Als Nordamerikas größter Technologiehandelsverband ist CTA der Tech-Sektor. Zu unseren Mitgliedern gehören die weltweit führenden Innovatoren, von Startups bis hin zu globalen Marken, die allein in Amerika mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze unterstützen. Die CTA ist Eigentümer und Produzent der CES® – der wichtigsten IT-Veranstaltung der Welt. Sie finden uns unter CTA.tech. Folgen Sie uns @CTAtech.

Informationen zur Panasonic Group:

Der 1918 gegründete Konzern ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Group in ein operatives Unternehmenssystem umgewandelt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach hat. Für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr meldete die Gruppe einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.496,4 Milliarden Yen. Wenn Sie mehr über die Panasonic Group erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website: https://holdings.panasonic/global/

