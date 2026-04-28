PASI, parceira da Verosoft, expande o Microsoft Dynamics 365 Business Central para os setores de energia e mineração com o TAG Mobi EAM

Do mercado médio ao corporativo: como um parceiro escalou o Business Central para mais de 2.000 usuários nos setores de energia e mineração

MONTREAL, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Verosoft, fornecedora de soluções de gerenciamento de ativos corporativos (EAM) incorporadas ao Microsoft Dynamics 365 Business Central, anunciou hoje que seu parceiro da Microsoft, PASI, garantiu a Semirara Mining and Power Corporation (SMPC) ao estender o Business Central com o The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM, demonstrando como o BC pode atender ambientes empresariais em larga escala intensivos em ativos, tradicionalmente atendidos por grandes plataformas de ERP e EAM.

Verosoft Logo (CNW Group/Verosoft)

O lançamento começou com aproximadamente 50 usuários para estabelecer estruturas de ativos e processos de manutenção, depois foi dimensionado para mais de 2.000 usuários no TAG Mobi e no Business Central, estabelecendo um modelo de implantação repetível para parceiros voltados para energia, mineração e outros setores industriais, com expansão adicional planejada em todo o SMPC.

"O Business Central nos deu uma base sólida de ERP, mas estendê-lo com o TAG Mobi EAM nos permitiu buscar oportunidades que simplesmente não era possível antes", disse Rene Santos, presidente e CEO da PASI. "Isso mudou o porte e o tipo de clientes que podemos apoiar de forma realista, levando-nos de projetos de mercado médio para implantações em nível corporativo."

Por que isso é importante para os parceiros da Microsoft

O projeto demonstra como os parceiros da Microsoft podem estender o Business Central com soluções do setor para dar suporte a requisitos corporativos intensivos em ativos em setores como energia e mineração, onde grandes plataformas de ERP e EAM tradicionalmente prevalecem.

Ao adicionar o TAG Mobi EAM à sua oferta, a PASI conseguiu:

Abordar os requisitos de manutenção de energia e mineração em nível corporativo

os requisitos de manutenção de energia e mineração em nível corporativo Entregar EAM dentro do ecossistema Microsoft

EAM dentro do ecossistema Microsoft Estender o Business Central para além dos cenários de ERP de médio porte

o Business Central para além dos cenários de ERP de médio porte Estabelecer uma abordagem repetível para implantações industriais complexas

uma abordagem repetível para implantações industriais complexas Mover o mercado para setores historicamente considerados fora do alcance do Business Central

Contexto do cliente e operacional

A SMPC é uma empresa de energia e mineração verticalmente integrada que opera minas de carvão a céu aberto na Ilha de Semirara e usinas de energia a carvão em Calaca, Batangas, nas Filipinas. Com operações que abrangem mineração, geração de energia, transporte e infraestrutura, a SMPC exigia uma plataforma ERP-EAM escalável capaz de suportar a execução de manutenção e o gerenciamento de ativos em ambientes geograficamente remotos e operacionalmente complexos, mantendo um único sistema central baseado na Microsoft.

Desafio: modernizar as operações de manutenção

O SMPC está modernizando as operações de manutenção para apoiar a expansão futura. Os sistemas legados exigiam ampla personalização e forneciam suporte limitado à hierarquia de ativos, criando desafios na padronização da manutenção preventiva em frotas de mineração, usinas de energia e ativos marítimos. A liderança também exigiu uma mudança dos processos baseados em papel para uma plataforma padronizada e voltada para a nuvem, capaz de escalar de uma implantação inicial para uma adoção ampla, mantendo o controle, a auditabilidade e o desempenho.

"Desde o início, ficou claro que a SMPC precisava de uma plataforma completa de gerenciamento de ativos corporativos, não de um CMMS leve", acrescentou Santos.

Solução entregue: Business Central estendido com TAG Mobi EAM

A PASI forneceu uma solução baseada na Microsoft que combina o Business Central com o TAG Mobi EAM. A implantação incluiu soluções para o local da mina e usinas de energia, com módulos que suportam fluxos de trabalho de saúde e segurança, gerenciamento avançado de recursos, manutenção de frotas e hierarquias complexas de ativos, mantendo todos os principais dados de ERP, finanças e registros mestres dentro do Business Central. A implementação começou em dezembro de 2025, apoiada pela colaboração no local entre especialistas da PASI e da Verosoft.

Desfechos

A implantação apoiou os objetivos de manutenção e gerenciamento de ativos do SMPC em todas as operações, incluindo:

Manutenção preventiva aprimorada em mineração, produção de energia, distribuição de eletricidade e operações marítimas

Maior visibilidade dos custos do ciclo de vida dos ativos, desde a aquisição até a manutenção e o descomissionamento

Progressão do piloto para a implantação total em todos os locais de extração e usinas de energia em cinco meses

em cinco meses Conclusão de uma segunda onda de implantação em um mês por meio de esforços conjuntos da PASI e da Verosoft

Cobertura de capacidade expandida para frota e embarcações

"Nosso papel é atuar como assessor", disse Santos. "Começamos entendendo a realidade operacional do cliente e, em seguida, montamos a solução certa em torno do Business Central. O TAG Mobi EAM nos permitiu oferecer gerenciamento de ativos corporativos sem personalização excessiva, mantendo-nos alinhados com a Microsoft."

O aumento de cerca de 50 para mais de 2.000 usuários posiciona este projeto como um marco significativo para o ecossistema do Business Central em energia e mineração.

Sobre a Verosoft

Orgulhosamente canadense, a Verosoft é uma empresa global de software dedicada a ajudar empresas com uso intensivo de ativos a alcançar a excelência operacional por meio de soluções intuitivas e inteligentes. Seu principal produto, o The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM capacita as organizações a gerenciar, manter e otimizar ativos físicos nos principais setores, como fabricação, gerenciamento de instalações, energia renovável, mineração e geração de energia. Saiba mais em verosoftdesign.com.

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FONTE Verosoft