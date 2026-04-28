VerosoftのパートナーであるPASI、TAG Mobi EAMによりMicrosoft Dynamics 365 Business Centralを企業エネルギーおよび鉱業に拡大

ミッドマーケットからエンタープライズまで：あるパートナーが、エネルギー＆鉱業分野の Business Centralを2,000人以上のユーザーに拡大した方法

モントリオール, 2026年4月28日 /PRNewswire/ --Microsoft Dynamics 365 Business Centralに組み込まれたエンタープライズ資産管理（EAM）ソリューションを提供するVerosoftは、マイクロソフトのパートナーであるPASIが、Business CentralにThe Asset Guardian (TAG) Mobi EAMを拡張することで、Semirara Mining and Power Corporation (SMPC) との契約を獲得したと発表しました。これにより、従来、大規模なERPおよびEAMプラットフォームが提供してきたエンタープライズ‑規模の資産‑集約型の環境をBCがいかにサポートできるかを実証するものです 。

この導入は、資産構造とメンテナンス・プロセスを確立するために約50人のユーザーから始まり、その後TAG MobiとBusiness Central全体で2,000名以上のユーザーへと拡大しました。これにより、エネルギー、鉱業、その他の産業部門をターゲットとするパートナーのための再現可能な導入モデルが確立され 、SMPC全体でさらなる拡大も計画されています。

Verosoft Logo (CNW Group/Verosoft)

「Business Centralは強力なERPの基盤を与えてくれましたが、TAG Mobi EAMでそれを拡張することで、以前にはできなかった機会を追求できるようになりました」と、PASIの社長兼CEOであるRene Santosは述べています。「これにより、当社が現実的にサポートできる顧客の規模や種類が変わり、ミッドマーケット向け‑のプロジェクトから、エンタープライズ‑クラスのデプロイメントへと移行することができました。

マイクロソフト・パートナーにとって重要な理由

このプロジェクトは、マイクロソフトのパートナーがBusiness Centralを業界ソリューションで拡張し、従来は大規模なERPやEAMプラットフォームが普及していたエネルギーや鉱業などの分野で、企業や資産集約型の要件をサポートできることを実証しています。

TAG Mobi EAMを自社製品に加えることで、PASIは次のことが可能になりました。

エンタープライズ規模でのエネルギーと採掘のメンテナンス要件に 対応

マイクロソフトのエコシステム内でEAMを 提供

Business Centralをミッドマーケット向けERPシナリオの枠を超えて 拡張

複雑な産業展開のための反復可能なアプローチを 確立

これまで Business Centralでは手が届かないとされてきた業界へ進出

顧客と業務における背景

SMPCは垂直統合型のエネルギー・鉱業会社で、セミララ島の露天掘り炭鉱とフィリピン・バタンガス州カラカで石炭火力発電所を運営しています。鉱業、発電、海運、インフラにまたがる事業を展開するSMPCは、単一のマイクロソフト‑ベースのコアシステムを維持しながら、地理的に離れた複雑な運用環境にまたがるメンテナンスの実行と資産管理をサポートできるスケーラブルなERP-EAMプラットフォームを必要としていました。

課題：メンテナンス業務のモダナイゼーション

SMPCは将来の拡張をサポートするため、メンテナンス業務のモダナイゼーションを進めています。レガシーシステムでは、大規模なカスタマイズが必要で、資産階層のサポートが限られていたため、鉱山車両、発電所、海洋資産にまたがる予防保全の標準化に課題がありました。リーダーシップはまた、紙ベースのプロセスから、管理、監査可能性、パフォーマンスを維持しながら、初期導入から広範な導入まで拡張可能なクラウドファーストの標準化されたプラットフォームへの移行を義務付けました。

「当初から、SMPCは軽量なCMMSではなく、完全なエンタープライズ資産管理プラットフォームを必要としていることは明らかでした」と、Santosは付け加えています。

ソリューションの提供：TAG Mobi EAMで拡張されたBusiness Central

PASIは、Business CentralとTAG Mobi EAMを組み合わせたMicrosoftベースのソリューションを提供しました。デプロイメントには、鉱山と発電所の両方のソリューションが含まれ、安全衛生ワークフロー、高度なリソース管理、車両メンテナンス、複雑な資産階層をサポートするモジュールで、すべてのコアERPデータ、財務、マスターレコードをBusiness Central内に保持しています。2025年12月に実装が開始され、PASIとVerosoft のスペシャリストによる現場での協力体制がこれを支えました。

成果

このデプロイメントは、以下のようなSMPCの業務全般にわたるメンテナンスと資産管理の目標をサポートしています。

鉱業、発電、配電、海洋事業における予防保全の改善

資産の取得からメンテナンス、廃止に至るまでのライフサイクルコストの可視性の向上

試験的導入から5ヶ月で、すべての採掘現場および発電所への 本格展開へ移行 。

。 PASIとVerosoftの共同の取り組みにより、1ヶ月で第2弾のデプロイメントを完了

船隊および船舶に対する機能範囲の拡大

「私たちの役割はアドバイザーとして行動することです」とSantosは述べています。「お客様の業務実態を理解することから始め、Business Centralを中心に適切なソリューションを組み立てます。TAG Mobi EAMのおかげで、マイクロソフトとの連携を保ちながら、過剰なカスタマイズをすることなく、エンタープライズ資産管理を実現することができました。」

ユーザー数を約50人から2,000人以上に拡大したことで、このプロジェクトは、エネルギーと鉱業におけるBusiness Centralエコシステムにとって重要なマイルストーンとなります。

Verosoftについて

カナダ発祥の企業であることに誇りを持つVerosoftは、直感的でインテリジェントなソリューションを通じて、資産集約型組織が業務の卓越性を達成することを支援するグローバル・ソフトウェア企業です。主力製品であるThe Asset Guardian（TAG）Mobi EAMは、製造業、施設管理、再生可能エネルギー、鉱業、発電などの主要部門における物理資産の管理、メンテナンス、最適化を実現します。詳細については、verosoftdesign.comをご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2965649/Verosoft_Verosoft_Partner_PASI_Expands_Microsoft_Dynamics_365_Bu.jpg

SOURCE Verosoft