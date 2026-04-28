PASI expande Microsoft Dynamics 365 Business Central al sector energético y minero empresarial

-PASI, socio de Verosoft, expande Microsoft Dynamics 365 Business Central al sector energético y minero empresarial con TAG Mobi EAM

De la mediana empresa a la gran corporación: Cómo un socio escaló Business Central a más de 2.000 usuarios en el sector energético y minero

MONTRÉAL, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Verosoft, proveedor de soluciones de gestión de activos empresariales (EAM) integradas en Microsoft Dynamics 365 Business Central, anunció hoy que su socio de Microsoft, PASI, ha conseguido un contrato con Semirara Mining and Power Corporation (SMPC) mediante la ampliación de Business Central con The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM, lo que demuestra cómo BC puede dar soporte a entornos empresariales con gran cantidad de activos, tradicionalmente atendidos por grandes plataformas ERP y EAM.

Verosoft Logo (CNW Group/Verosoft)

El despliegue comenzó con aproximadamente 50 usuarios para establecer estructuras de activos y procesos de mantenimiento, y luego se amplió a más de 2.000 usuarios en TAG Mobi y Business Central, estableciendo un modelo de despliegue repetible para socios que se dirigen a los sectores de energía, minería y otros sectores industriales, con planes de expansión adicionales en toda SMPC.

"Business Central nos proporcionó una sólida base ERP, pero ampliarla con TAG Mobi EAM nos permitió aprovechar oportunidades que antes eran inaccesibles", afirmó René Santos, presidente y consejero delegado de PASI. "Cambió el tamaño y el tipo de clientes a los que podemos dar soporte de forma realista, pasando de proyectos para medianas empresas a despliegues de clase Empresarial".

Por qué esto es importante para los socios de Microsoft

El proyecto demuestra cómo los socios de Microsoft pueden ampliar Business Central con soluciones de la industria para dar soporte a las necesidades empresariales con uso intensivo de activos en sectores como la energía y la minería, donde tradicionalmente han predominado las grandes plataformas ERP y EAM.

Al incorporar TAG Mobi EAM a su oferta, PASI pudo:

Abordar los requisitos de mantenimiento energético y minero a escala empresarial

los requisitos de mantenimiento energético y minero a escala empresarial Implementar EAM dentro del ecosistema de Microsoft

EAM dentro del ecosistema de Microsoft Ampliar Business Central más allá de los escenarios ERP para medianas empresas

Business Central más allá de los escenarios ERP para medianas empresas Establecer un enfoque repetible para implementaciones industriales complejas

un enfoque repetible para implementaciones industriales complejas Expandirse a sectores que históricamente se consideraban fuera del alcance de Business Central

Contexto operativo y del cliente

SMPC es una empresa de energía y minería integrada verticalmente que opera minas de carbón a cielo abierto en la isla de Semirara y centrales termoeléctricas de carbón en Calaca, Batangas, Filipinas. Con operaciones que abarcan minería, generación de energía, transporte marítimo e infraestructura, SMPC requería una plataforma ERP-EAM escalable capaz de soportar la ejecución del mantenimiento y la gestión de activos en entornos geográficamente remotos y operativamente complejos, manteniendo un único sistema central basado en Microsoft.

Desafío: modernizar las operaciones de mantenimiento

SMPC está modernizando sus operaciones de mantenimiento para respaldar su futura expansión. Los sistemas heredados requerían una amplia personalización y ofrecían un soporte limitado para la jerarquía de activos, lo que dificultaba la estandarización del mantenimiento preventivo en flotas mineras, centrales eléctricas y activos marítimos. La dirección también exigió abandonar los procesos en papel y adoptar una plataforma estandarizada basada en la nube, capaz de escalar desde su implementación inicial hasta su adopción generalizada, manteniendo el control, la auditabilidad y el rendimiento.

"Desde el principio, quedó claro que SMPC necesitaba una plataforma integral de gestión de activos empresariales, no un sistema CMMS básico", añadió Santos.

Solución implementada: Business Central ampliado con TAG Mobi EAM

PASI implementó una solución basada en Microsoft que combinaba Business Central con TAG Mobi EAM. El despliegue incluyó soluciones tanto para la mina como para las centrales eléctricas, con módulos que soportaban flujos de trabajo de salud y seguridad, gestión avanzada de recursos, mantenimiento de flotas y jerarquías de activos complejas, manteniendo todos los datos centrales de ERP, las finanzas y los registros maestros dentro de Business Central. La implementación comenzó en diciembre de 2025, con el apoyo de la colaboración in situ entre especialistas de PASI y Verosoft.

Resultados

El despliegue respaldó los objetivos de mantenimiento y gestión de activos de SMPC en todas las operaciones, incluyendo:

Mejora del mantenimiento preventivo en operaciones mineras, de producción y distribución de energía eléctrica, y marítimas.

Mayor visibilidad de los costes del ciclo de vida de los activos, desde la adquisición hasta el mantenimiento y el desmantelamiento.

Transición del programa piloto al despliegue completo en todos los yacimientos y centrales eléctricas en cinco meses.

en cinco meses. Finalización de una segunda fase de despliegue en un mes gracias a la colaboración entre PASI y Verosoft.

Ampliación de la cobertura de capacidades para la flota y los buques.

"Nuestro papel es el de asesores" declaró Santos. "Comenzamos por comprender la realidad operativa del cliente y luego diseñamos la solución adecuada en torno a Business Central. TAG Mobi EAM nos permitió ofrecer gestión de activos empresariales sin una personalización excesiva, manteniendo la compatibilidad con Microsoft.

El crecimiento de aproximadamente 50 a más de 2.000 usuarios posiciona a este proyecto como un hito importante para el ecosistema de Business Central en los sectores de energía y minería.

Acerca de Verosoft

Verosoft, una empresa de software global orgullosamente canadiense, se dedica a ayudar a las empresas con gran cantidad de activos a alcanzar la excelencia operativa mediante soluciones intuitivas e inteligentes. Su producto estrella, The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM, permite a las organizaciones gestionar, mantener y optimizar sus activos físicos en sectores clave como la fabricación, la gestión de instalaciones, las energías renovables, la minería y la generación de energía. Obtenga más información en verosoftdesign.com.

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