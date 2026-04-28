Le partenaire de Verosoft, PASI, déploie Microsoft Dynamics 365 Business Central dans les secteurs de l'énergie et des mines à grande échelle grâce à TAG Mobi EAM

Du marché intermédiaire à la grande entreprise : comment un partenaire a étendu Business Central à plus de 2 000 utilisateurs dans les secteurs de l'énergie et des mines

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Verosoft, fournisseur de solutions de gestion des actifs d'entreprise intégrées à Microsoft Dynamics 365 Business Central, annonce aujourd'hui que son partenaire Microsoft PASI a conclu une entente avec Semirara Mining and Power Corporation (SMPC) en bonifiant Business Central au moyen de The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM. Cette réalisation démontre comment Business Central peut soutenir des environnements à forte intensité d'actifs, à l'échelle de la grande entreprise, traditionnellement desservis par de grandes plateformes ERP et EAM.

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Le déploiement a débuté avec environ 50 utilisateurs afin d'établir les structures d'actifs et les processus de maintenance. Il a ensuite été étendu à plus de 2 000 utilisateurs dans TAG Mobi et Business Central, créant ainsi un modèle de déploiement reproductible pour les partenaires qui ciblent les secteurs de l'énergie, des mines et d'autres industries. Une expansion additionnelle est prévue au sein de SMPC.

« Business Central nous a fourni une solide base ERP, mais son prolongement avec TAG Mobi EAM nous a permis de saisir des occasions que nous ne pouvions tout simplement pas envisager auparavant », a déclaré Rene Santos, président-directeur général de PASI. « Cette solution a transformé la taille et le type de clients que nous pouvons réellement soutenir, nous faisant passer de projets destinés au marché intermédiaire à des déploiements de calibre grande entreprise. »

Pourquoi cela compte pour les partenaires Microsoft

Ce projet démontre comment les partenaires Microsoft peuvent étendre Business Central à l'aide de solutions sectorielles afin de répondre à des exigences complexes, à forte intensité d'actifs, dans des secteurs comme l'énergie et les mines, où les grandes plateformes ERP et EAM ont traditionnellement occupé une place prépondérante.

En ajoutant TAG Mobi EAM à son offre, PASI a pu :

Répondre aux besoins de maintenance des secteurs de l'énergie et des mines à l'échelle de la grande entreprise;

aux besoins de maintenance des secteurs de l'énergie et des mines à l'échelle de la grande entreprise; Offrir des capacités EAM au sein de l'écosystème Microsoft;

des capacités EAM au sein de l'écosystème Microsoft; Étendre Business Central au-delà des scénarios ERP propres au marché intermédiaire;

Business Central au-delà des scénarios ERP propres au marché intermédiaire; Établir une approche reproductible pour des déploiements industriels complexes;

une approche reproductible pour des déploiements industriels complexes; Monter en gamme vers des industries historiquement considérées comme hors de portée pour Business Central.

Contexte client et opérationnel

SMPC est une entreprise intégrée verticalement dans les secteurs de l'énergie et des mines. Elle exploite des mines de charbon à ciel ouvert sur l'île de Semirara ainsi que des centrales au charbon à Calaca, dans la province de Batangas, aux Philippines. Ses activités couvrant l'exploitation minière, la production d'électricité, le transport maritime et les infrastructures, SMPC avait besoin d'une plateforme ERP-EAM évolutive, capable de soutenir l'exécution de la maintenance et la gestion des actifs dans des environnements éloignés sur le plan géographique et complexes sur le plan opérationnel, tout en conservant un système central unique fondé sur Microsoft.

Défi : moderniser les opérations de maintenance

SMPC modernise ses opérations de maintenance afin de soutenir sa croissance future. Ses systèmes existants nécessitaient une personnalisation importante et offraient une prise en charge limitée des hiérarchies d'actifs, ce qui compliquait la standardisation de la maintenance préventive pour les flottes minières, les centrales électriques et les actifs maritimes. La direction avait également exigé l'abandon des processus papier au profit d'une plateforme infonuagique, standardisée et capable de passer d'un déploiement initial à une adoption élargie, tout en maintenant le contrôle, l'auditabilité et la performance.

« Dès le départ, il était clair que SMPC avait besoin d'une plateforme complète de gestion des actifs d'entreprise, et non d'une GMAO légère », a ajouté M. Santos.

Solution livrée : Business Central bonifié par TAG Mobi EAM

PASI a livré une solution fondée sur Microsoft combinant Business Central et TAG Mobi EAM. Le déploiement comprenait des solutions destinées à la fois au site minier et aux centrales électriques, avec des modules soutenant les flux de travail en santé et sécurité, la gestion avancée des ressources, la maintenance de flotte et les hiérarchies d'actifs complexes, tout en conservant les données ERP de base, les données financières et les fiches maîtresses dans Business Central. La mise en œuvre a débuté en décembre 2025, avec l'appui d'une collaboration sur place entre les spécialistes de PASI et de Verosoft.

Résultats

Le déploiement a soutenu les objectifs de SMPC en matière de maintenance et de gestion des actifs dans l'ensemble de ses opérations, notamment grâce à :

Une amélioration de la maintenance préventive dans les activités minières, la production d'électricité, la distribution électrique et les opérations maritimes;

Une visibilité accrue sur les coûts du cycle de vie des actifs, de leur acquisition à leur maintenance, jusqu'à leur mise hors service;

Une progression du projet pilote vers un déploiement complet dans tous les sites d'extraction et toutes les centrales électriques en cinq mois;

en cinq mois; L'achèvement d'une deuxième vague de déploiement en un mois grâce aux efforts conjoints de PASI et de Verosoft;

Une couverture fonctionnelle élargie pour les flottes et les navires.

« Notre rôle est d'agir comme conseiller », a indiqué M. Santos. « Nous commençons par comprendre la réalité opérationnelle du client, puis nous assemblons la solution appropriée autour de Business Central. TAG Mobi EAM nous a permis de livrer une gestion des actifs d'entreprise sans personnalisation excessive, tout en demeurant alignés sur Microsoft. »

Le passage d'environ 50 à plus de 2 000 utilisateurs positionne ce projet comme un jalon important pour l'écosystème Business Central dans les secteurs de l'énergie et des mines.

À propos de Verosoft

Fièrement canadienne, Verosoft est une entreprise mondiale de logiciels qui aide les organisations à forte intensité d'actifs à atteindre l'excellence opérationnelle grâce à des solutions intuitives et intelligentes. Son produit phare, The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM, permet aux organisations de gérer, d'entretenir et d'optimiser leurs actifs physiques dans des secteurs clés comme la fabrication, la gestion des installations, les énergies renouvelables, les mines et la production d'électricité. Pour en savoir plus, visitez verosoftdesign.com.

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