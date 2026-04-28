Der Verosoft-Partner PASI erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central mit TAG Mobi EAM auf den Energie- und Bergbausektor

Vom Mittelstand zum Großunternehmen: Wie ein Partner Business Central in der Energie- und Bergbauindustrie auf über 2.000 Benutzer skalierte

MONTRÉAL, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Verosoft, Anbieter von Enterprise-Asset-Management-Lösungen (EAM), die in Microsoft Dynamics 365 Business Central integriert sind, gab heute bekannt, dass sein Microsoft-Partner PASI die Semirara Mining and Power Corporation (SMPC) als Kunden gewinnen konnte, indem er Business Central um The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM erweiterte. Damit wird deutlich, wie Business Central unternehmensweite, anlagenintensive Umgebungen unterstützen kann, die traditionell vongroßen ERP- und EAM-Plattformen bedient werden.

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Die Einführung begann mit rund 50 Anwendern, um Anlagenstrukturen und Instandhaltungsprozesse zu etablieren; anschließend wurde sie auf über 2.000 Anwender in TAG Mobi und Business Centralausgeweitet. Damit wurde ein wiederholbares Bereitstellungsmodell für Partner geschaffen, die auf die Energie-, Bergbau- und andere Industriezweige abzielen, wobei eine weitere Ausweitung auf die gesamte SMPC geplant ist.

„Business Central bot uns eine solide ERP-Grundlage, aber die Erweiterung um TAG Mobi EAM ermöglichte es uns, Chancen zu nutzen, die uns zuvor einfach nicht offenstanden", sagte Rene Santos, Präsident und CEO von PASI. „Dadurch änderten sich Umfang und Art der Kunden, die wir realistisch unterstützen können, und wir konnten von Projekten im Mittelstand zu Implementierungen der Enterprise-Klasse übergehen."

Darum ist dies für Microsoft-Partner wichtig

Das Projekt zeigt, wie Microsoft-Partner Business Central mit Branchenlösungen erweitern können, um anlagenintensive Anforderungen in Sektorenwie Energie und Bergbau zu unterstützen, in denen traditionell große ERP- und EAM-Plattformen vorherrschen.

Durch die Aufnahme von TAG Mobi EAM in sein Angebot konnte PASI:

Erfüllung von Wartungsanforderungen in der Energie- und Bergbauindustrie auf Unternehmensniveau

von Wartungsanforderungen in der Energie- und Bergbauindustrie auf Unternehmensniveau Bereitstellung von EAM innerhalb des Microsoft-Ökosystems

von EAM innerhalb des Microsoft-Ökosystems Erweiterung von Business Central über mittelgroße ERP-Szenarien hinaus

von Business Central über mittelgroße ERP-Szenarien hinaus Etablierung eines wiederholbaren Ansatzes für komplexe industrielle Einsätze

eines wiederholbaren Ansatzes für komplexe industrielle Einsätze Vordingen in Branchen, die historisch gesehen für Business Central als unerreichbar galten

Kunden- und Betriebskontext

SMPC ist ein vertikal integriertes Energie- und Bergbauunternehmen, das Tagebau-Kohleminen auf der Insel Semirara und Kohlekraftwerke in Calaca, Batangas, auf den Philippinen betreibt. Mit Geschäftsbereichen, die Bergbau, Stromerzeugung, Schifffahrt und Infrastruktur umfassen, benötigte SMPC eine skalierbare ERP-EAM-Plattform, die die Durchführung von Wartungsarbeiten und das Anlagenmanagement in geografisch weit verstreuten und betrieblich komplexen Umgebungen unterstützen kann, während gleichzeitig ein einziges Microsoft-basiertes Kernsystem beibehalten wird.

Die Herausforderung: Modernisierung der Wartungsabläufe

SMPC modernisiert seine Wartungsabläufe, um die zukünftige Expansion zu unterstützen. Altsysteme erforderten umfangreiche Anpassungen und boten nur begrenzte Unterstützung für die Anlagenhierarchie, was die Standardisierung der vorbeugenden Instandhaltung über Bergbauflotten, Kraftwerke und Schiffsanlagen hinweg erschwerte. Die Unternehmensleitung forderte zudem eine Abkehr von papierbasierten Prozessen hin zu einer cloudorientierten, standardisierten Plattform, die von einer ersten Einführung bis hin zu einer breiten Nutzung skalierbar ist und dabei Kontrolle, Nachvollziehbarkeit und Leistung gewährleistet.

„Von Anfang an war klar, dass SMPC eine umfassende Plattform für das Unternehmens-Asset-Management benötigte, kein leichtgewichtiges CMMS", fügte Santos hinzu.

Die gelieferte Lösung: Business Central erweitert um TAG Mobi EAM

PASI lieferte eine Microsoft-basierte Lösung, die Business Central mit TAG Mobi EAM kombiniert. Die Bereitstellung umfasste Lösungen sowohl für den Bergbaustandort als auch für die Kraftwerke, mit Modulen zur Unterstützung von Arbeitsschutz-Workflows, fortschrittlichem Ressourcenmanagement, Flottenwartung und komplexen Anlagenhierarchien, während alle ERP-Kerndaten, Finanzdaten und Stammdaten in Business Central verbleiben. Die Implementierung begann im Dezember 2025, unterstützt durch die Zusammenarbeit vor Ort zwischen Spezialisten von PASI und Verosoft.

Die Ergebnisse

Die Bereitstellung unterstützte die Wartungs- und Anlagenmanagementziele von SMPC über alle Betriebsbereiche hinweg, darunter:

Verbesserte vorbeugende Instandhaltung in den Bereichen Bergbau, Stromerzeugung, Stromverteilung und Schifffahrt

Erhöhte Transparenz hinsichtlich der Lebenszykluskosten von Anlagen von der Anschaffung über die Instandhaltung bis zur Stilllegung Übergang vom Pilotprojekt zur vollständigen

Übergang von der Pilotphase zur vollständigen Einführung an allen Förderstätten und Kraftwerken innerhalb von fünf Monaten

innerhalb von fünf Monaten Abschluss einer zweiten Einführungsphase innerhalb eines Monats durch gemeinsame Anstrengungen von PASI und Verosoft

Erweiterte Funktionsabdeckung für Flotte und Schiffe

„Unsere Rolle ist es, als Berater zu fungieren", sagte Santos. „Wir beginnen damit, die betriebliche Realität des Kunden zu verstehen, und stellen dann die richtige Lösung rund um Business Central zusammen. TAG Mobi EAM ermöglichte es uns, ein Unternehmens-Asset-Management ohne übermäßige Anpassung bereitzustellen und gleichzeitig mit Microsoft im Einklang zu bleiben."

Die Skalierung von ~50 auf über 2.000 Benutzer macht dieses Projekt zu einem bedeutenden Meilenstein für das Business Central-Ökosystem in den Bereichen Energie und Bergbau.

Informationen zu Verosoft

Das kanadische Unternehmen Verosoft ist ein globales Softwareunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, anlagenintensive Unternehmen mit intuitiven, intelligenten Lösungen bei der Erreichung von Spitzenleistungen zu unterstützen. Sein Flaggschiffprodukt, „The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM", ermöglicht es Unternehmen, physische Anlagen in Schlüsselbranchen wie Fertigung, Facility Management, erneuerbare Energien, Bergbau und Stromerzeugung zu verwalten, zu warten und zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter verosoftdesign.com.

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