Verosoft Partner PASI expande Microsoft Dynamics 365 Business Central a Enterprise Energy and Mining con TAG Mobi EAM

Del mercado medio al empresarial: cómo un socio amplió Business Central a más de 2.000 usuarios en energía y minería

MONTREAL, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Verosoft, proveedor de soluciones de gestión de activos empresariales (EAM, por sus siglas en inglés) integradas en Microsoft Dynamics 365 Business Central, anunció hoy que su socio de Microsoft, PASI, aseguró Semirara Mining and Power Corporation (SMPC) al ampliar Business Central con The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM, lo que demuestra cómo BC puede admitir entornos intensivos en activos a escala empresarial, tradicionalmente atendidos por grandes plataformas ERP y EAM.

Verosoft Logo (CNW Group/Verosoft)

La implementación comenzó con aproximadamente 50 usuarios para establecer estructuras de activos y procesos de mantenimiento, luego se amplió a más de 2.000 usuarios en TAG Mobi y Business Central, lo que establece un modelo de implementación repetible para socios dirigidos a los sectores de energía, minería y otros sectores industriales, con una expansión adicional planificada en todo el SMPC.

"Business Central nos dio una sólida base de ERP, pero ampliarla con TAG Mobi EAM nos permitió aprovechar oportunidades que antes simplemente no podíamos aprovechar", afirmó René Santos, presidente y director ejecutivo de PASI. "Cambió el tamaño y el tipo de clientes a los que podemos brindar soporte de manera realista, pasando de proyectos de mercado medio a implementaciones de clase empresarial".

Por qué esto es importante para los socios de Microsoft

El proyecto demuestra cómo los socios de Microsoft pueden ampliar Business Central con soluciones industriales para respaldar los requisitos empresariales intensivos en activos en sectores como la energía y la minería, donde tradicionalmente han prevalecido las grandes plataformas ERP y EAM.

Al agregar TAG Mobi EAM a su oferta, PASI pudo:

Abordar los requisitos de mantenimiento de energía y minería a escala empresarial

los requisitos de mantenimiento de energía y minería a escala empresarial Entregar EAM dentro del ecosistema Microsoft

EAM dentro del ecosistema Microsoft Extender Business Central más allá de los escenarios ERP del mercado medio

Business Central más allá de los escenarios ERP del mercado medio Establecer un enfoque repetible para implementaciones industriales complejas

un enfoque repetible para implementaciones industriales complejas Trasladarse a industrias de primer nivel históricamente consideradas fuera del alcance de Business Central

Contexto del cliente y operativo

SMPC es una empresa de energía y minería integrada verticalmente que opera minas de carbón a cielo abierto en la isla Semirara y centrales eléctricas de carbón en Calaca, Batangas, Filipinas. Con operaciones que abarcaban la minería, la generación de energía, el envío y la infraestructura, SMPC requería de una plataforma ERP-EAM escalable que pueda soportar la ejecución del mantenimiento y la gestión de activos en entornos geográficamente remotos y operativamente complejos, a la vez que mantiene un único sistema central basado en Microsoft.

Desafío: modernizar las operaciones de mantenimiento

SMPC está modernizando las operaciones de mantenimiento para apoyar la expansión futura. Los sistemas heredados requerían de una amplia personalización y proporcionaban un apoyo limitado a la jerarquía de activos, lo que dificultaba estandarizar el mantenimiento preventivo en las flotas mineras, las centrales eléctricas y los activos marinos. La directiva también solicitó que se abandonaran los procesos basados en papel y se adoptara una plataforma estandarizada basada en la nube capaz de escalar desde una implementación inicial hasta su adopción generalizada, mientras mantiene el control, la auditabilidad y el rendimiento.

"Desde el principio, estaba claro que SMPC necesitaba una plataforma completa de gestión de activos empresariales, no un sistema CMMS básico", agregó Santos.

Solución entregada: Business Central ampliada con TAG Mobi EAM

PASI entregó una solución basada en Microsoft que combina Business Central con TAG Mobi EAM. La implementación incluyó soluciones tanto para el sitio de la mina como para las plantas de energía, con módulos que respaldan los flujos de trabajo de salud y seguridad, la gestión avanzada de recursos, el mantenimiento de flotas y las complejas jerarquías de activos, al tiempo que mantienen todos los datos centrales de ERP, las finanzas y los registros maestros dentro de Business Central. La implementación comenzó en diciembre de 2025, respaldada por la colaboración in situ entre los especialistas de PASI y Verosoft.

Resultados

La implementación respaldó los objetivos de mantenimiento y gestión de activos de SMPC en todas las operaciones, que incluyen:

Mejora del mantenimiento preventivo en la minería, la producción de energía, la distribución de electricidad y las operaciones marítimas

Mayor visibilidad de los costos del ciclo de vida de los activos desde la adquisición hasta el mantenimiento y el retiro del servicio

Progreso desde la prueba piloto al despliegue completo en todos los sitios de extracción y plantas de energía en cinco meses

en cinco meses Finalización de una segunda ola de despliegue en un mes a través de esfuerzos conjuntos de PASI y Verosoft

Ampliación de la cobertura de capacidades de las flotas y embarcaciones

"Nuestra función es actuar como asesores", dijo Santos. "Comenzamos por comprender la realidad operativa del cliente, luego armamos la solución adecuada en torno a Business Central. TAG Mobi EAM nos permitió ofrecer una gestión de activos empresariales sin una personalización excesiva, a la vez que nos mantenemos alineados con Microsoft".

El aumento de cerca de 50 a más de 2.000 usuarios posiciona este proyecto como un hito importante para el ecosistema de Business Central en energía y minería.

Acerca de Verosoft

Orgullosamente canadiense, Verosoft es una empresa mundial de software que se especializa en ayudar a empresas con muchos activos a lograr la excelencia operativa mediante soluciones intuitivas e inteligentes. Su producto estrella, The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM, permite a las organizaciones gestionar, mantener y optimizar los activos físicos en sectores clave como la fabricación, la gestión de sitios, las energías renovables, la minería y la generación de energía. Obtenga más información en verosoftdesign.com.

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FUENTE Verosoft