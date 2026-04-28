PASI شريك Verosoft توسّع نطاق برنامج Microsoft Dynamics 365 Business Central يشمل الطاقة والتعدين لمؤسسات مع حل TAG Mobi لإدارة أصول المؤسسات

من السوق المتوسطة إلى المؤسسات: كيف قام شريك واحد بتوسيع نطاق برنامج Business Central إلى أكثر من 2000 مستخدم في مجال الطاقة والتعدين

مونتريال, 28 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "فيروسوفت" (Verosoft)، مزود حلول "إدارة أصول المؤسسات" المدمجة في برنامج Microsoft Dynamics 365 Business Central ، أن شريك "مايكروسوفت" (Microsoft) التابع لها "بي إيه إس آي" (PASI) قد حصل على شركة "سيميرارا ماينينج آند باور كوربوريشن" (Semirara Mining and Power Corporation) "إس إم بي سي" (SMPC) من خلال توسيع نطاق برنامج Business Central مع حل The Asset Guardian (TAG) Mobi لإدارة أصول المؤسسات، مما يُظهر كيفية دعم برنامج BC لبيئات كثيفة الأصول على نطاق المؤسسات التي تخدمها تقليديًا منصات "تخطيط موارد المؤسسات" و"إدارة أصول المؤسسات" الكبيرة.

بدأ التنفيذ مع حوالي 50 مستخدمًا لإنشاء هياكل الأصول وعمليات الصيانة ، ثم تم توسيع نطاقه إلى أكثر من 2000 مستخدم عبر حل TAG Mobi وبرنامج Business Central ، ما قاد لتأسيس نموذج نشر قابل للتكرار للشركاء الذين يستهدفون الطاقة، والتعدين، والقطاعات الصناعية الأخرى ، مع التوسع الإضافي المخطط له على مستوى "إس إم بي سي".

وقال "رينيه سانتوس"، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "بي إيه إس آي": "أعطانا برنامج Business Central أساسًا قويًا لبرنامج "تخطيط موارد المؤسسات" ، ولكن توسيعه مع حل TAG Mobi لإدارة أصول المؤسسات سمح لنا بمواصلة الفرص التي لم نستطع اغتنامها ببساطة من قبل". "لقد غيّر حجم ونوع العملاء الذين يمكننا دعمهم بشكل واقعي ، ونقلنا من مشاريع السوق المتوسطة إلى عمليات نشر على مستوى المؤسسات".

لماذا يهم هذا شركاء Microsoft

يوضح المشروع كيف يمكن لشركاء "مايكروسوفت" توسيع نطاق برنامج Business Central مع حلول الصناعة لدعم الشركات ، والمتطلبات المكثفة للأصول في قطاعات مثل الطاقة والتعدين ، حيث كانت منصات "تخطيط موارد المؤسسات" و "إدارة أصول المؤسسات" الكبيرة منتشرة تقليديًا.

من خلال إضافة حل TAG Mobi لإدارة أصول المؤسسات إلى عروض خدماتها ، تمكنت "بي إيه إس آي" من:

معالجة متطلبات صيانة الطاقة والتعدين على نطاق المؤسسات

تقديم "إدارة أصول المؤسسات" داخل منظومة "مايكروسوفت"

توسيع نطاق برنامج Business Central إلى ما وراء سيناريوهات "تخطيط موارد المؤسسات" للسوق المتوسطة

إنشاء نهج قابل للتكرار للتطبيقات الصناعية المعقدة

الارتقاء في السوق إلى الصناعات التي اعتبرت تاريخيًا بعيدة عن متناول برنامج Business Central

العملاء والسياق التشغيلي

شركة "إس إم بي سي" هي شركة متكاملة رأسيًا للطاقة والتعدين تدير مناجم الفحم المفتوحة في جزيرة "سيميرارا"، ومحطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم في مدينة "كالاكا" بمقاطعة "باتانغاس" في الفلبين. مع العمليات التي تشمل التعدين، وتوليد الطاقة، والشحن، والبنية التحتية ، تحتاج "إس إم بي سي" إلى منصة لـ "تخطيط موارد المؤسسات" - "إدارة أصول المؤسسات" قابلة للتطوير قادرة على دعم تنفيذ الصيانة وإدارة الأصول على مستوى البيئات النائية جغرافيًا والمعقدة من الناحية التشغيلية ، مع الحفاظ على نظام أساسي واحد قائم على أنظمة "مايكروسوفت".

التحدي: تحديث عمليات الصيانة

تقوم شركة "إس إم بي سي" بتحديث عمليات الصيانة لدعم التوسع في المستقبل. تتطلب الأنظمة القديمة تخصيصًا واسعًا وتوفر دعمًا محدودًا لسلسلة الأصول ، مما يخلق تحديات في توحيد الصيانة الوقائية على مستوى أساطيل التعدين، ومحطات الطاقة، والأصول البحرية. وأمرت القيادة أيضًا بالابتعاد عن العمليات المستندة إلى الورق نحو منصة موحدة قادرة على التوسع من النشر الأولي إلى التبنّي الواسع النطاق مع المحافظة على السيطرة، والقابلية للتدقيق، ومستويات الأداء.

أضاف "سانتوس": "من البداية ، كان من الواضح أن "إس إم بي سي" تحتاج إلى منصة كاملة لإدارة الأصول المؤسسية ، وليس "نظام إدارة صيانة حاسوبي" خفيف الوزن".

الحل الذي تم تسليمه: تم توسيع نطاق برنامج Business Central مع حل TAG Mobi لإدارة أصول المؤسسات

قدمت "بي إيه إس آي" حلاً قائمًا على أنظمة "مايكروسوفت" يجمع بين برنامج Business Central وحل TAG Mobi لإدارة أصول المؤسسات. وشمل نشر الحلول لكل من موقع المنجم ومحطات توليد الكهرباء ، مع وحدات تدعم تدفقات العمل في مجال الصحة والسلامة ، وإدارة الموارد المتقدمة ، وصيانة الأسطول ، وتسلسلات الأصول المعقدة، مع الاحتفاظ بجميع بيانات "تخطيط موارد المؤسسات" الأساسية، والمالية، والسجلات الرئيسية داخل برنامج Business Central. بدأ التنفيذ في ديسمبر 2025 ، بدعم من التعاون في الموقع بين أخصائيي "بي إيه إس آي" و "فيروسوفت".

النتائج

دعم النشر أهداف "إس إم بي سي" للصيانة وإدارة الأصول على مستوى العمليات ، بما في ذلك:

تحسين الصيانة الوقائية على مستوى عمليات التعدين، وإنتاج الطاقة، وتوزيع الكهرباء، والعمليات البحرية

زيادة الوضوح في تكاليف دورة حياة الأصول من الاستحواذ إلى الصيانة وإغلاق الخدمة

التقدم من التجريب إلى النشر الكامل في جميع مواقع الاستخراج ومحطات الطاقة في خمسة أشهر

الانتهاء من موجة النشر الثانية في شهر واحد من خلال الجهود المشتركة لـ "بي إيه إس آي" و "فيروسوفت"

تغطية القدرة الموسعة للأسطول والسفن

وقال سانتوس: "دورنا هو العمل كمستشار". نبدأ بفهم الواقع التشغيلي للعميل ، ثم نقوم بتجميع الحل الصحيح حول برنامج Business Central. سمح لنا حل TAG Mobi لإدارة أصول المؤسسات بتقديم إدارة أصول المؤسسات دون تخصيص مفرط ، مع المحافظة على التوافق مع أنظمة "مايكروسوفت"."

إن توسيع نطاق هذا المشروع من 50 إلى أكثر من 2000 مستخدم يشكل علامة فارقة مهمة لمنظومة Business Central في مجال الطاقة والتعدين.

نبذة عن Verosoft

تفخر "فيروسوفت" بجذورها الكندية كشركة برمجيات عالمية رائدة، حيث تكرّس جهودها لمساعدة الشركات كثيفة الأصول على تحقيق التميُّز التشغيلي من خلال حلول ذكية وسهلة الاستخدام. يُعدُّ حل The Asset Guardian (TAG) Mobi لإدارة أصول المؤسسات منتجها الرئيسي، حيث يزوّد المؤسسات بالقدرة على إدارة وصيانة وتحسين الأصول المادية بكفاءة عالية، عبر قطاعات حيوية مثل التصنيع، وإدارة المرافق، والطاقة المتجددة، والتعدين، وتوليد الطاقة. يمكن التعرَّف على المزيد من المعلومات عبر موقع الويب: verosoftdesign.com.

