Pepsi® Global dévoile Pepsi Football Nation - une nouvelle plateforme mondiale célébrant la culture du football au-delà des 90 minutes

Pepsi Football Nation est une plateforme mondiale qui célèbre la culture des supporters, les partenariats et les activités de la marque au-delà du terrain.

S'appuyant sur plus de 50 ans d'héritage, Pepsi Football Nation relie les fans de tous les clubs, pays et continents autour d'un même amour du football.

La plateforme unifie les partenariats et le contenu du football Pepsi à travers le numérique, le social, la vente au détail et les expériences de marque en direct.

LONDRES, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Pepsi Global annonce aujourd'hui le lancement de Pepsi Football Nation, une plateforme mondiale conçue pour faire entrer la culture du football dans la vie de tous les jours, de Rio de Janeiro à Londres.

Depuis plus de cinquante ans, Pepsi fait partie des grands moments du football. Qu'il s'agisse de tournois de classe mondiale, d'événements dans les stades comme la Ligue des champions de l'UEFA et le Kick Off Show présenté par Pepsi ou de compétitions communautaires, la marque a toujours été présente dans les moments qui comptent le plus pour les fans.

Pepsi Global Unveils: Pepsi Football Nation – A New Global Platform Celebrating Football Culture Beyond the 90 Minutes

Le football unit les peuples du monde entier, formant des communautés liées par des croyances, des rivalités, des rituels et des passions partagées. C'est cette communauté mondiale qui inspire le dernier chapitre du football de Pepsi.

L'influence du football s'étend bien au-delà des quatre-vingt-dix minutes sur le terrain. Elle est présente dans l'attente du coup d'envoi, dans les traditions qui construisent la croyance, dans les conversations qui se poursuivent longtemps après le coup de sifflet final et dans les rituels qui s'inscrivent dans la vie quotidienne. Dans cette optique, Pepsi rassemble toutes ses activités liées au football sur le site Pepsi Football Nation, guidée par une seule ambition : Pepsi célèbre les sensations du football dans le monde entier. La plateforme reflète le fait que le football est façonné autant par la culture et les liens que par les performances.

Pepsi Football Nation célèbre le fanatisme dans toutes ses expressions. Elle rend hommage aux chants transmis de génération en génération, aux rituels d'avant-match, aux débats qui se prolongent tard dans la nuit, aux rivalités qui mettent à l'épreuve les amitiés et aux moments partagés qui rassemblent les supporters. Ce sont ces expériences qui définissent la manière dont le jeu est réellement vécu.

Au centre de la plateforme se trouvent les joueurs qui ont façonné le football moderne. Pepsi® dispose d'une équipe mondiale dynamique qui reflète le talent, la confiance et l'influence culturelle qui font avancer le football. Ils incarnent une génération où l'excellence sur le terrain va de pair avec une forte présence en dehors.

Ensemble, ces initiatives créent un écosystème connecté qui reflète la façon dont les fans vivent le football au quotidien. L'excitation avant un match, les hauts et les bas émotionnels pendant le jeu, les moments mémorables qui deviennent des histoires, et les conversations qui maintiennent l'esprit du jeu bien après le coup de sifflet final. Pepsi Football Nation réunit l'échelle mondiale et la passion locale dans une célébration commune de la culture du football, où que le jeu soit joué et quelle que soit la manière dont il est vécu.

Eugene Willemsen, directeur général des boissons internationales chez PepsiCo, a déclaré : « Depuis plus de cinq décennies, Pepsi est au cœur de la culture footballistique mondiale, portant le jeu au-delà du terrain et dans les mondes de la musique, du divertissement et de la ferveur. Alors que le football continue de se développer et d'attirer des publics de plus en plus diversifiés, nous avons l'occasion non seulement de nous montrer dans ce sport, mais aussi d'élever l'énergie émotionnelle qui le rend inoubliable. Pepsi Football Nation est notre prochaine étape : une plateforme qui célèbre la passion, la personnalité et les expériences partagées qui unissent les fans du monde entier. Elle reflète notre engagement à avoir un impact culturel et à créer des liens plus profonds avec les consommateurs du monde entier. »

Pepsi Football Nation donne vie au football à travers de multiples expressions. Qu'il s'agisse de contenu numérique et social en continu, ancré dans les conversations des fans, l'humour et la pertinence culturelle, ou de récits inspirés par les chants et les chansons qui font partie de la culture du football, la plateforme met en lumière les voix des vrais fans grâce à la collaboration de créateurs et d'influenceurs. Elle met en valeur les moments de partage autour de la nourriture et des repas, où Pepsi accompagne les expériences des jours de match, et se traduit par des actions en magasin et sur les emballages qui transforment les moments quotidiens avec Pepsi en célébrations du match.

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À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. PepsiCo a généré près de 94 milliards de dollars de recettes nettes en 2025, grâce à un portefeuille complémentaire de boissons et d'aliments pratiques comprenant Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de produits de PepsiCo comprend une large gamme d'aliments et de boissons agréables, y compris de nombreuses marques emblématiques dont les ventes au détail annuelles sont estimées à plus d'un milliard de dollars chacune.

La vision de PepsiCo est d'être le leader mondial des boissons et des aliments pratiques en gagnant avec pep+ (PepsiCo Positive). pep+ est notre transformation stratégique de bout en bout qui place la durabilité au centre de notre stratégie d'entreprise, cherchant à stimuler la croissance et à construire un avenir plus fort et plus résilient pour PepsiCo et les communautés où nous opérons. Pour plus d'informations, visitez le site www.pepsico.com, et suivez sur X (Twitter), Instagram, Facebook, et LinkedIn @PepsiCo.

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