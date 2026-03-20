Pepsi® Global presenta Pepsi Football Nation, una nueva plataforma global que celebra la cultura del fútbol más allá de los 90 minutos

Pepsi Football Nation es una plataforma mundial que celebra la cultura de los fanáticos, las asociaciones y las activaciones de la marca más allá del campo.

Construida sobre más de 50 años de herencia, Pepsi Football Nation conecta a los aficionados de todos los clubes, países y continentes a través de un amor compartido por el fútbol.

La plataforma unifica las asociaciones y el contenido del fútbol de Pepsi en experiencias de marca digitales, sociales, minoristas y en vivo.

LONDRES, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Pepsi Global anuncia hoy el lanzamiento de Pepsi Football Nation, una plataforma global diseñada para llevar la cultura del fútbol a la vida cotidiana desde Río de Janeiro hasta Londres.

Durante más de cincuenta años, Pepsi ha sido parte de los momentos decisivos del fútbol. Desde torneos de clase mundial y eventos en estadios como la UEFA Champions League y el Kick Off Show presentado por Pepsi hasta competiciones comunitarias, la marca siempre ha sido parte de los momentos que más importan a los fanáticos.

Pepsi Global Unveils: Pepsi Football Nation – A New Global Platform Celebrating Football Culture Beyond the 90 Minutes

El fútbol une a personas de todo el mundo, formando comunidades unidas por creencias, rivalidades, rituales y pasiones compartidas. Es esta comunidad global la que inspira el último capítulo de Pepsi en el fútbol.

La influencia del fútbol se extiende mucho más allá de los noventa minutos en el campo de juego. Vive en la anticipación antes del inicio, las tradiciones que construyen la creencia, las conversaciones que continúan mucho después del silbido final y los rituales entretejidos en la vida diaria. Con este entendimiento, Pepsi reúne toda su actividad futbolística bajo Pepsi Football Nation, guiada por una ambición: Pepsi celebra cómo se siente el fútbol en todo el mundo. La plataforma refleja que el fútbol está moldeado tanto por la cultura y la conexión como por el rendimiento.

Pepsi Football Nation celebra el fandom en todas sus expresiones. Honra los cánticos transmitidos de generación en generación, los rituales previos al partido, los debates que se extienden hasta altas horas de la noche, las rivalidades que ponen a prueba las amistades y los momentos compartidos que vuelven a unir a los fanáticos. Estas son las experiencias que definen cómo se vive realmente el juego.

En el centro de la plataforma se encuentran los jugadores que dan forma al fútbol moderno. Pepsi® tiene una lista global dinámica que refleja el talento, la confianza y la influencia cultural que impulsa el fútbol. Representan una generación donde la excelencia en el campo se encuentra con la presencia más allá de ella.

Juntas, estas iniciativas crean un ecosistema conectado que refleja cómo los aficionados experimentan el fútbol todos los días. La emoción que conduce a un partido, los altibajos emocionales durante el juego, los momentos memorables que se convierten en historias y las conversaciones que mantienen vivo el espíritu del juego mucho después del silbato final. Pepsi Football Nation reúne la escala global y la pasión local en una celebración compartida de la cultura del fútbol donde sea que se juegue el juego y como sea que se experimente.

Eugene Willemsen, Director Ejecutivo de Bebidas Internacionales de PepsiCo, dice: "Durante más de cinco décadas, Pepsi ha estado en el centro de la cultura mundial del fútbol, llevando el juego más allá del campo y al mundo de la música, el entretenimiento y el fandom. A medida que el fútbol continúa creciendo y atrayendo a audiencias más diversas, nuestra oportunidad no es solo aparecer en el deporte, sino elevar la energía emocional que lo hace inolvidable. Pepsi Football Nation es nuestro próximo paso: una plataforma que celebra la pasión, la personalidad y las experiencias compartidas que unen a los fanáticos de todo el mundo. Refleja nuestro compromiso de impulsar el impacto cultural y crear conexiones más profundas con los consumidores de todo el mundo ".

Pepsi Football Nation da vida al fútbol a través de múltiples expresiones. Desde contenido digital y social siempre activo basado en la conversación de los fanáticos, el humor y la relevancia cultural hasta narraciones basadas en himnos inspiradas en los cánticos y las canciones que forman parte de la cultura del fútbol, la plataforma destaca las voces reales de los fanáticos a través de colaboraciones de creadores e influencers. Amplifica los momentos de comida y comida donde Pepsi es un acompañante de las experiencias del día del partido y se extiende a las activaciones en la tienda y en el paquete que convierten los momentos cotidianos de Pepsi en celebraciones del juego.

Siga a Pepsi en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube para conocer las últimas noticias sobre Pepsi Football Nation y la marca.

Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan de los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó casi 94 mil millones de $ en ingresos netos en 2025, impulsado por un portafolio complementario de bebidas y alimentos procesados, que incluyen Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo cuenta con una amplia variedad de alimentos y bebidas increíbles, además de muchas marcas emblemáticas que generan cada una más de mil millones de $ en ventas minoristas anuales estimadas.

Guiding PepsiCo es nuestra visión para ser el líder global en bebidas y alimentos convenientes al ganar con pep+ (PepsiCo Positive). Pep+ es nuestra transformación integral estratégica que coloca la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia comercial, buscando impulsar el crecimiento y construir un futuro más fuerte y resistente para PepsiCo y las comunidades donde operamos.

Para más información, visite www.pepsico.com y síganos en X (Twitter), Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937284/Pepsi_Football_Nation.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2665176/Pepsi_Logo.jpg

FUENTE PepsiCo