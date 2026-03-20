펩시® 글로벌, 90분을 넘어 축구 문화를 기념하는 새로운 글로벌 플랫폼 펩시 풋볼 네이션 공개

펩시 풋볼 네이션(Pepsi Football Nation)은 경기장 밖에서 팬 문화, 파트너십, 브랜드 활성화를 기념하는 글로벌 플랫폼이다.

50년 이상의 헤리티지를 바탕으로 구축된 펩시 풋볼 네이션은 축구에 대한 공통된 사랑을 통해 클럽, 국가, 대륙을 넘어 팬들을 연결한다.

이 플랫폼은 디지털, 소셜, 리테일, 라이브 브랜드 경험 전반에 걸쳐 펩시의 축구 파트너십과 콘텐츠를 통합한다.

런던, 2026년 3월 20일 /PRNewswire/ -- 펩시 글로벌(Pepsi Global)이 3월 20일, 리우데자네이루에서 런던까지 축구 문화를 일상으로 가져오기 위해 설계된 글로벌 플랫폼 펩시 풋볼 네이션의 출시를 발표했다.

50년 이상 동안 펩시는 축구의 역사적인 순간들과 함께해 왔다. UEFA 챔피언스리그(UEFA Champions League)와 펩시가 후원하는 킥 오프 쇼(Kick Off Show presented by Pepsi) 등 세계 수준의 토너먼트와 스타디움 이벤트부터 커뮤니티 대회까지, 브랜드는 팬들에게 가장 중요한 순간들의 일부로 꾸준히 자리해 왔다.

Pepsi® Global Unveils Pepsi Football Nation – A New Global Platform Celebrating Football Culture Beyond the 90 Minutes

축구는 신념, 라이벌 의식, 의식, 공유된 열정으로 묶인 커뮤니티를 형성하며 전 세계 사람들을 하나로 묶는다. 바로 이 글로벌 커뮤니티가 펩시의 축구에 관한 새로운 챕터에 영감을 준다.

축구의 영향력은 경기장에서의 90분을 훨씬 넘어선다. 킥오프 전의 기대감, 믿음을 쌓는 전통, 최종 휘슬 이후에도 계속되는 대화, 일상에 녹아든 의식 속에 살아 숨쉰다. 이러한 이해를 바탕으로 펩시는 모든 축구 활동을 펩시 풋볼 네이션 아래 통합하며, 하나의 목표로 이끈다. 바로 펩시가 전 세계에서 축구가 어떻게 느껴지는지를 기념한다(Pepsi Celebrates How Football Feels Around the World)는 것이다. 이 플랫폼은 축구가 경기력만큼이나 문화와 연결에 의해 형성된다는 것을 반영한다.

펩시 풋볼 네이션은 팬덤의 모든 표현을 기념한다. 세대를 통해 전해 내려온 응원가, 경기 전 의식, 밤늦게까지 이어지는 토론, 우정을 시험하는 라이벌 의식, 팬들을 다시 하나로 모으는 공유된 순간들을 기린다. 이들이 바로 게임이 진정으로 살아 숨쉬는 방식을 정의하는 경험들이다.

플랫폼의 중심에는 현대 축구를 이끄는 선수들이 있다. 펩시®는 축구를 앞으로 이끄는 재능, 자신감, 문화적 영향력을 반영하는 역동적인 글로벌 로스터를 보유하고 있다. 그들은 경기장에서의 탁월함이 그 너머의 존재감과 만나는 세대를 대표한다.

이러한 이니셔티브들이 함께 팬들이 매일 축구를 경험하는 방식을 반영하는 연결된 생태계를 만든다. 경기를 앞둔 설렘, 경기 중 감정의 기복, 이야기가 되는 기억에 남는 순간들, 그리고 최종 휘슬 이후에도 게임의 정신을 살아있게 유지하는 대화들이 그것이다. 펩시 풋볼 네이션은 게임이 펼쳐지고 경험되는 곳이면 어디서든 축구 문화의 공유된 축제 속에서 글로벌 규모와 로컬 열정을 하나로 묶는다.

펩시코(PepsiCo) 인터내셔널 베버리지(International Beverages)의 유진 빌렘센(Eugene Willemsen) 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "50년 이상 동안 펩시는 글로벌 축구 문화의 중심에 있었으며, 경기를 경기장 너머 음악, 엔터테인먼트, 팬덤의 세계로 이끌어 왔다. 축구가 계속 성장하고 더 다양한 관객을 끌어들이면서, 우리의 기회는 단순히 스포츠에 참여하는 것을 넘어 잊지 못할 순간을 만드는 감정적 에너지를 높이는 것이다. 펩시 풋볼 네이션은 우리의 다음 단계로, 어디서나 팬들을 하나로 묶는 열정, 개성, 공유된 경험을 기념하는 플랫폼이다. 이는 문화적 영향력을 이끌고 전 세계 소비자들과 더 깊은 연결을 만들려는 우리의 헌신을 반영한다."

펩시 풋볼 네이션은 다양한 방식으로 축구를 생생하게 구현한다. 팬들의 대화, 유머, 문화적 관련성에 뿌리를 둔 상시 디지털 및 소셜 콘텐츠부터 축구 문화의 일부인 응원가와 노래에서 영감을 받은 앤섬 기반 스토리텔링까지, 이 플랫폼은 크리에이터 및 인플루언서 협업을 통해 실제 팬들의 목소리를 부각한다. 펩시가 경기 당일 경험의 동반자로 함께하는 음식 및 식사 순간을 증폭시키고, 일상적인 펩시의 순간을 게임의 축제로 전환하는 매장 내 및 패키지 활성화로 확장된다.

펩시 풋볼 네이션 및 브랜드 소식에 관한 최신 정보는 인스타그램, 페이스북, 틱톡, 유튜브에서 펩시를 팔로우하여 확인할 수 있다.

펩시코 소개

펩시코 제품은 전 세계 200개국 이상에서 하루 10억 회 이상 소비된다. 펩시코는 레이즈(Lay's), 도리토스(Doritos), 치토스(Cheetos), 게토레이드(Gatorade), 펩시콜라(Pepsi-Cola), 마운틴듀(Mountain Dew), 퀘이커(Quaker), 소다스트림(SodaStream)을 포함한 상호 보완적인 음료 및 간편식품 포트폴리오를 바탕으로 2025년 약 940억 달러의 순 매출을 달성했다. 펩시코의 제품 포트폴리오는 연간 소매 판매액이 각각 10억 달러 이상으로 추산되는 많은 상징적인 브랜드를 포함해 다양한 식음료를 아우른다.

펩시코를 이끄는 것은 펩+(PepsiCo Positive, pep+)로 승리해 음료 및 간편식품 분야의 글로벌 리더가 되겠다는 비전이다. 펩+는 지속 가능성을 비즈니스 전략의 중심에 두고 성장을 이끌며 펩시코와 운영 지역 커뮤니티를 위한 더 강하고 탄력적인 미래를 구축하려는 전략적 엔드투엔드 전환이다. 자세한 내용은 www.pepsico.com을 방문하거나 X(트위터), 인스타그램, 페이스북, 링크드인에서 @PepsiCo를 팔로우하여 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2937284/Pepsi_Football_Nation.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2665176/Pepsi_Logo.jpg

SOURCE PepsiCo