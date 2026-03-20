Pepsi® Global 矚目呈獻 Pepsi Football Nation----頌揚 90 分鐘比賽以外足球文化的新全球平台

足球超越界限，讓人因信念、對決、傳統儀式及共享熱情而凝聚成社群。 正是這個全球社群，啟發出 Pepsi 在足球領域的最新篇章。

足球的影響力，絕不止於球場內的九十分鐘賽事， 還包括開賽前的期待、建立信念的傳統習俗、完場後依然迴盪的話題，以至交織於日常生活中的種種儀式。 秉持此理念之下，Pepsi 將所有足球活動整合至 Pepsi Football Nation，並以一個宏大目標為依歸：Pepsi Celebrates How Football Feels Around the World（Pepsi 頌揚全球足球熱情）。 平台展現足球魅力不但源於競技表現，同時也深受文化底蘊及人際連繫所影響。

Pepsi Football Nation 讚頌種種形式的球迷熱情。 平台禮讚世代傳頌的球迷戰歌、賽前儀式、徹夜不休的熱烈辯論、考驗友誼之爭，以及讓球迷重新聚首的精彩瞬間。 正是這些體驗，交織出足球最真實、最動人的面貌。

平台核心，是一眾塑造現代足球面貌的頂尖球星。 Pepsi® 擁有一支充滿活力的全球陣容，體現推動足球發展的才華、自信及文化影響力。 他們盡展新世代足球員的風範，球場上技驚四座，球場外魅力非凡。

環環相扣之下，構建出互相連繫的生態圈，猶如球迷日常體驗足球世界的縮影。 從賽前的期待心情、賽事中的高低起伏、化作經典的難忘瞬間以至完場後依然熾熱的足球話題，彼此相匯相融。 Pepsi Football Nation 糅合環球視野與本土熱情，無論足球在何地跳動、以何種方式體驗，都能共同讚美足球文化。

PepsiCo 國際飲品行政總裁 Eugene Willemsen 分享道：「逾 50 年來，Pepsi 一直是足球文化的核心所在，把球賽從球場延伸至音樂、娛樂以至球迷文化領域。 足球運動持續發展，觀眾層面也更加多元，我們的機遇不僅是參與其中，更要昇華那份讓足球永誌難忘的情感力量。 Pepsi Football Nation 是我們的嶄新里程：一個為頌揚球迷的熱情、個性及共享體驗的平台，旨在將全球球迷連繫起來。 當中體現我們矢志提升文化影響力，並與全球消費者加深連繫。」

Pepsi Football Nation 以不同姿態，為足球賦予生命，讓活力綻放。 平台內容豐富多元，既有扎根於球迷話題、幽默元素及文化共鳴的全天候數碼及社交媒體帖文，亦有取材自足球文化中經典球迷歌曲的頌歌式故事。透過與內容創作者及網紅合作，讓球迷的真實聲音得以展現。 平台突顯 Pepsi 作為賽日餐飲良伴的角色，並將影響力延伸至店舖及產品包裝，透過不同活動，將日常享用 Pepsi 的時刻化成對足球的熱情慶祝。

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關於 PepsiCo

全球超過 200 個國家及地區的消費者，每天享用 PepsiCo 產品逾 10 億次。 PepsiCo 於 2025 年錄得接近 940 億美元的淨收入，得益於其相輔相成的飲品及方便食物組合，包括 Lay's、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker 及 SodaStream。 PepsiCo 的產品組合豐富多元，涵蓋眾多深受歡迎的食物與飲品，當中有多個經典品牌的估計年度零售額，均超過 10 億美元。

指引 PepsiCo 邁步向前的願景，是透過 pep+ (PepsiCo Positive) 正面力量取勝，成為全球飲品及方便食物的領導皇者。 pep+ 是我們貫徹整個業務流程的策略性轉型計劃，將可持續發展作為核心，力求在推動增長的同時，為 PepsiCo 及公司業務所在的社區塑造更強大、更穩健的未來。 如欲了解更多詳情，敬請瀏覽 www.pepsico.com，並於 X (Twitter)、Instagram、Facebook 及 LinkedIn 追蹤 @PepsiCo。

SOURCE PepsiCo