Pepsi® Global presenta Pepsi Football Nation: una nueva plataforma global que celebra la cultura del fútbol más allá de los 90 minutos

Pepsi Football Nation es una plataforma global que celebra la cultura de los aficionados, las alianzas y las activaciones de marca más allá del terreno de juego.

Con más de 50 años de historia, Pepsi Football Nation conecta a los aficionados de diferentes clubes, países y continentes a través de la pasión compartida por el fútbol.

La plataforma unifica las alianzas y el contenido de Pepsi Football en plataformas digitales, redes sociales, tiendas y eventos en vivo.

LONDRES, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Pepsi Global anuncia hoy el lanzamiento de Pepsi Football Nation, una plataforma global diseñada para llevar la cultura del fútbol a la vida cotidiana, desde Río de Janeiro hasta Londres.

Durante más de 50 años, Pepsi ha formado parte de los momentos más importantes del fútbol. Desde torneos de talla mundial y eventos en estadios como la UEFA Champions League y el Kick Off Show presentado por Pepsi, hasta competiciones comunitarias, la marca siempre ha estado presente en los momentos más significativos para los aficionados.

Pepsi Global Unveils: Pepsi Football Nation – A New Global Platform Celebrating Football Culture Beyond the 90 Minutes

El fútbol une a personas de todo el mundo, creando comunidades unidas por la fe, la rivalidad, los rituales y la pasión compartida. Es esta comunidad global la que inspira el nuevo capítulo de Pepsi en el mundo del fútbol.

La influencia del fútbol va mucho más allá de los noventa minutos en la cancha. Se manifiesta en la expectación previa al inicio del partido, en las tradiciones que fomentan la fe, en las conversaciones que perduran mucho después del pitido final y en los rituales integrados en la vida cotidiana. Con esta premisa, Pepsi reúne toda su actividad futbolística bajo el nombre de Pepsi Football Nation, guiada por una ambición: celebrar la pasión por el fútbol en todo el mundo. Esta plataforma refleja que el fútbol se moldea tanto por la cultura y la conexión como por el rendimiento.

Pepsi Football Nation celebra la afición en todas sus expresiones. Rinde homenaje a los cánticos transmitidos de generación en generación, los rituales previos al partido, los debates que se prolongan hasta altas horas de la noche, las rivalidades que ponen a prueba las amistades y los momentos compartidos que unen a los aficionados. Estas son las experiencias que definen cómo se vive realmente el fútbol.

En el centro de la plataforma se encuentran los jugadores que dan forma al fútbol moderno. Pepsi® cuenta con una plantilla global dinámica que refleja el talento, la confianza y la influencia cultural que impulsan el fútbol. Representan una generación donde la excelencia en el terreno de juego se une a una presencia más allá de él.

En conjunto, estas iniciativas crean un ecosistema conectado que refleja la forma en que los aficionados viven el fútbol a diario: la emoción previa al partido, las alegrías y las tristezas durante el juego, los momentos memorables que se convierten en historias y las conversaciones que mantienen vivo el espíritu del deporte mucho después del pitido final. Pepsi Football Nation aúna la dimensión global con la pasión local en una celebración compartida de la cultura futbolística, dondequiera que se juegue y comoquiera que se viva.

Eugene Willemsen, consejero delegado de Bebidas Internacionales de PepsiCo, afirmó: "Durante más de cinco décadas, Pepsi ha estado en el corazón de la cultura futbolística mundial, llevando el deporte más allá del terreno de juego y al mundo de la música, el entretenimiento y la afición. A medida que el fútbol sigue creciendo y atrayendo a un público más diverso, nuestra oportunidad no solo reside en estar presentes en el deporte, sino también en potenciar la energía emocional que lo hace inolvidable. Pepsi Football Nation es nuestro siguiente paso: una plataforma que celebra la pasión, la personalidad y las experiencias compartidas que unen a los aficionados de todo el mundo. Refleja nuestro compromiso de impulsar el impacto cultural y crear conexiones más profundas con los consumidores a nivel global".

Pepsi Football Nation da vida al fútbol a través de múltiples expresiones. Desde contenido digital y en redes sociales siempre activo, basado en la conversación de los aficionados, el humor y la relevancia cultural, hasta narraciones inspiradas en los himnos y cánticos que forman parte de la cultura futbolística, la plataforma destaca las voces reales de los aficionados mediante colaboraciones con creadores e influencers. Amplifica los momentos gastronómicos en los que Pepsi acompaña las experiencias del día del partido y se extiende a activaciones en tiendas y en los envases que convierten los momentos cotidianos de Pepsi en celebraciones del juego.

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Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son consumidos por más de mil millones de personas al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. En 2025, PepsiCo generó casi 94 mil millones de dólares en ingresos netos, gracias a una cartera complementaria de bebidas y alimentos prácticos que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo abarca una amplia gama de alimentos y bebidas, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

La visión que guía a PepsiCo es ser el líder mundial en bebidas y alimentos prácticos, triunfando con pep+ (PepsiCo Positivo). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que sitúa la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia empresarial, buscando impulsar el crecimiento y construir un futuro más sólido y resiliente para PepsiCo y las comunidades donde operamos. Para más información, visite www.pepsico.com , y síganos en X (Twitter) , Instagram , Facebook y LinkedIn como @PepsiCo.