PEPSICO® ANNUNCIA LA SIGLA DI UNA STORICA PARTNERSHIP GLOBALE CON IL TEAM DI F1 MERCEDES-AMG PETRONAS PER IL 2026

Gatorade®, Sting® e Doritos® uniscono prestazioni, energia e sapore con gli otto volte campioni del mondo costruttori FIA

PURCHASE, N.Y., 3 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- PepsiCo annuncia la sigla una storica partnership globale con il team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS a partire dal 2026, unendo così tre dei suoi marchi più importanti – Gatorade®, Sting® e Doritos® – con il leggendario team di Formula 1. Questa partnership pluriennale si basa sul rapporto già esistente tra PepsiCo e la Formula 1 e segna la prima volta che tre marchi PepsiCo leader di categoria collaboreranno con un team di F1.

Forte della straordinaria traiettoria di crescita della Formula 1 e della sua rapida espansione della base di fan, questa partnership posiziona PepsiCo al centro dello slancio globale di questo sport attraverso un'integrazione completa delle attività del team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS, dai programmi di idratazione all'avanguardia alle esperienze immersive per i fan.

Dare impulso alle prestazioni del team

Gatorade® porta per la prima volta nel paddock la sua tradizione di 60 anni e l'esperienza del Gatorade Sports Science Institute (GSSI). In uno sport in cui i piloti possono perdere fino a 4 chilogrammi attraverso il sudore in una singola gara[1], l'idratazione è fondamentale per le prestazioni e il know-how secondo a nessuno a livello mondiale di Gatorade nella scienza dell'idratazione e nelle soluzioni per le prestazioni sarà integrato nei programmi del team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS relativi alle prestazioni. Questo programma attua una strategia di idratazione per prestazioni elevate completamente personalizzata, che offre al team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS un vantaggio in termini di risultati, in uno sport in cui ogni millisecondo è importante.

Il talento della F1 incontra la potenza del marchio

La partnership coinvolgerà anche i piloti del team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS – George Russell e Kimi Antonelli – che rappresentano due generazioni di eccellenza nelle corse. Russell, affermatosi come uno dei principali talenti della F1, offre prestazioni comprovate e un legame autentico con i fan di tutto il mondo. Antonelli, che ha fatto notizia per la sua rapida ascesa fino alla F1, incarna l'entusiasmante futuro di questo sport e la prossima generazione di talenti.

Grazie a questa partnership, i fan vedranno entrambi i piloti partecipare a iniziative di coinvolgimento che mettono in risalto i punti di forza collettivi di Gatorade, Doritos e Sting – dai contenuti dietro le quinte alle attivazioni incentrate sui fan.

Dare energia alla base di appassionati globale

Sting®, la bevanda energetica numero 1 in vari mercati – India, Pakistan, Vietnam ed Egitto[2] – porta la sua storia di crescita esplosiva sul campo. Grazie alla posizione di leadership nei mercati emergenti, la traiettoria di Sting rispecchia l'espansione della F1 e del team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS in queste regioni ad alta crescita.

Sting porta lo spirito energetico del suo marchio nei weekend di gara – e con Sting la velocità è aumentata ancora di più, connettendo i fan della Generazione Z al team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS, portandoli in gara e regalando l'emozione della F1 più rapidamente che mai.

Portare un sapore audace nella corsia di sorpasso

Doritos® si unisce al team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS per migliorare l'esperienza dei fan con una convinzione condivisa nell'audacia – in pista, nella cultura e in ogni boccone. In qualità di marchio di snack più audace al mondo, Doritos animerà i weekend di gara con esperienze di grande impatto e gusto, ispirate all'intensità e alla precisione della F1.

Grazie ai diritti di attivazione globali, Doritos offrirà il suo tocco distintivo agli appassionati di tutto il mondo, catturando la velocità, la tensione e l'entusiasmo dei weekend del Gran Premio e portando l'emozione della pista nel mondo degli snack. Insieme, Doritos e il team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS offriranno alla comunità mondiale della F1 un'inconfondibile combinazione di sapore e adrenalina.

"Questa partnership riunisce prestazioni, energia e sapore sotto un'unica bandiera, collegando tre dei marchi più leggendari di PepsiCo con il team di Formula 1 di maggior successo al mondo", commenta Eugene Willemsen, amministratore delegato bevande internazionali PepsiCo. "Attraverso Gatorade, Sting e Doritos, siamo parte integrante della cultura di questo sport, alimentando sia la bravura dei piloti sia la passione dei tifosi che vivono per il brivido della F1. La partnership con il team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS riflette il nostro impegno comune verso le prestazioni, l'innovazione e l'eccellenza – valori che definiscono entrambe le nostre organizzazioni".

Spiega Toto Wolff, direttore e amministratore delegato del team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS: "Accogliere un'azienda con un portafoglio così solido come quello di PepsiCo nel nostro ecosistema di partner è un altro segno della forza del nostro team e del nostro sport. Come marchio, si allineano perfettamente con la nostra filosofia volta a perseguire le massime prestazioni attraverso l'innovazione e l'eccellenza. La competenza di Gatorade nella scienza dello sport, l'energia giovanile di Sting e la rilevanza culturale di Doritos apportano ciascuna qualcosa di unico. Insieme, creano una partnership che non solo supporta le prestazioni della nostra squadra, ma migliora anche l'esperienza dei nostri fan in tutto il mondo".

Aggiunge Richard Sanders, direttore commerciale del team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS: "Siamo lieti di dare il benvenuto a PepsiCo nel team. La loro competenza in questo settore ci aiuterà a offrire esperienze straordinarie ai nostri ospiti e fan, in pista e non solo. Si tratta di una partnership che aggiunge un valore reale al nostro modo di operare quotidianamente e di interagire con le persone in tutto il mondo".

Informazioni su PepsiCo

I prodotti PepsiCo vengono gustati dai consumatori più di un miliardo di volte al giorno in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo. PepsiCo ha generato quasi 92 miliardi di dollari di ricavi netti nel 2024, grazie a una gamma di bevande complementari e cibi pronti – Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. Il portafoglio prodotti di PepsiCo comprende un'ampia linea di gustosi cibi e bevande – molti marchi iconici che generano più di 1 miliardo di dollari ciascuno in vendite al dettaglio annuali stimate.

A guidare PepsiCo è la nostra visione – diventare leader globale nel settore delle bevande e dei cibi pronti vincendo con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ è la nostra trasformazione strategica completa che pone la sostenibilità al centro della nostra strategia, cercando di stimolare la crescita e creare un futuro più solido e resiliente per PepsiCo e le comunità in cui operiamo. Per maggiori informazioni visitare www.pepsico.com e seguirci su X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

Informazioni sul team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS



Mercedes è nata per gareggiare e lo fa dal 1901. Oggi, il team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS compete ai vertici degli sport motoristici: il Campionato mondiale di Formula Uno della FIA.

Lo spirito pionieristico dei fondatori della nostra azienda continua a vivere nel nostro impegno verso l'innovazione e le prestazioni. In qualità di primo produttore automobilistico al mondo, Mercedes-Benz ha definito l'avanguardia della tecnologia per oltre un secolo. Oggi il nostro team di F1 esiste per dimostrare il meglio delle prestazioni del marchio sulla scena mondiale.

Con sede a Brackley e Brixworth, nel Regno Unito, oltre 2.000 membri del team lavorano con un'unica missione: vincere il campionato del mondo. Dal 2014 al 2021 abbiamo conquistato il record di otto Campionati Costruttori consecutivi e guardiamo con fiducia alla possibilità di vincerne altri.

Il nostro percorso non riguarda solo le prestazioni in pista: ci impegniamo anche per avere un impatto positivo sul mondo e ispirare le generazioni future. Siamo orgogliosi di sottoscrivere il Climate Pledge e siamo all'avanguardia nella creazione di uno sport più sostenibile e inclusivo.

Per maggiori informazioni visitare www.mercedesamgf1.com.

[1] Fonte: ESPN

[2] Fonte: Globaldata, Energy Drinks, Volume Share 2024Y. Dati consultati il 20 novembre 2025.

