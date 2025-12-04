पेप्सिको ने 2026 के लिए मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम के साथ किया उल्लेखनीय ग्लोबल पार्टनरशिप का एलान

- परफॉर्मेंस, एनर्जी और फ्लेवर को साथ लाते हुए गेटोरेड®, स्टिंग® और डॉरिटोस® ने आठ बार की वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर्स चैंपियन से मिलाया हाथ

PURCHASE, N.Y., 4 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- पेप्सिको ने आज 2026 के लिए मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम के साथ ऐतिहासिक वैश्विक साझेदारी (ग्लोबल पार्टनरशिप) की घोषणा की। इस साझेदारी के माध्यम से पेप्सिको के तीन पावरहाउस ब्रांड्स गेटोरेड®, स्टिंग® और डॉरिटोस® इस आइकॉनिक फॉर्मुला 1 टीम से जुड़ेंगे। पेप्सिको की मौजूदा फॉर्मुला 1 रिलेशनशिप को आधार बनाकर यह मल्टी-ईयर पार्टनरशिप (एक से अधिक वर्षों की साझेदारी) की गई है। पहली बार अपनी-अपनी कैटेगरी में पेप्सिको के तीन अग्रणी ब्रांड्स किसी एफ1 टीम के साथ साझेदारी करेंगे।

विकास के रास्ते पर फॉर्मुला 1 के शानदार सफर और इसके बढ़ते प्रशंसकों को देखते हुए इस साझेदारी से मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम के ऑपरेशंस में व्यापक इंटीग्रेशन के माध्यम से पेप्सिको को इस खेल के ग्लोबल मूमेंटम के केंद्र में आने का मौका मिलेगा। इसमें हाइड्रेशन प्रोग्राम से लेकर इमर्सिव फैन एक्सपीरियंस तक के कदम शामिल होंगे।

टीम की परफॉर्मेंस में आएगा निखार

गेटोरेड® पहली बार अपनी 60 साल की विरासत और गेटोरेड स्पोर्ट्स साइंस इंस्टीट्यूट (जीएसएसआई) की विशेषज्ञता को पैडडॉक पर लेकर आने के लिए तैयार है। ऐसा खेल, जिसमें एक रेस के दौरान पसीने से ड्राइवर्स का वजन 4 किलोग्राम तक गिर जाता है[1], वहां अच्छी परफॉर्मेंस में हाइड्रेशन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में हाइड्रेशन साइंस एवं परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस के मामले में गेटोरेड की विश्वस्तरीय विशेषज्ञता मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम के परफॉर्मेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। इस प्रोग्राम में पूरी तरह से कस्टमाइज्ड (ड्राइवर की जरूरत के अनुरूप) परफॉर्मेंस हाइड्रेशन स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जिससे मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम की परफॉर्मेंस में योगदान मिलता है। यह प्रोग्राम इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इस खेल में हर मिलीसेकेंड की अहमियत होती है।

एफ1 टैलेंट की होगी ब्रांड पावर से मुलाकात

इस साझेदारी में मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम के ड्राइवर्स जॉर्ज रसेल और किमि एंटोनेली को भी शामिल किया जाएगा, जो रेसिंग एक्सीलेंस की दो पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एफ1 के प्रीमियर टैलेंट में शामिल किए जाने वाले रसेल की परफॉर्मेंस किसी सुबूत की मोहताज नहीं है और पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक हैं। वहीं एंटोनेली ने एफ1 रैंकिंग में तेज उछाल से सुर्खिंयां बटोरी हैं और इस खेल के रोमांचक भविष्य एवं अगली पीढ़ी की प्रतिभा का प्रतीक बने हैं।

साझेदारी के माध्यम से प्रशंसक दोनों ड्राइवर्स को फैन एंगेजमेंट इनीशिएटिव्स में हिस्सा लेते देख सकेंगे, जिनमें बिहाइंड-द-सीन कंटेंट से लेकर फैन-फोकस्ड एक्टिवेशंस तक गेटोरेड, डॉरिटोस और स्टिंग की साझा मजबूती नजर आएगी।

वैश्विक स्तर पर प्रशंसकों को मिलेगी एनर्जी

भारत, पाकिस्तान, वियतनाम और इजिप्ट में नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक[2] के रूप में स्टिंग® अपने शानदार सफर को पैडडॉक तक लेकर आएगी। उभरते बाजारों में अग्रणी स्थिति के साथ स्टिंग की तरक्की की रफ्तार इन उभरते बाजारों में एफ1 और मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास टीम, दोनों की बढ़ती लोकप्रियता जैसी ही है।

स्टिंग रेस वीकेंड्स से अपनी ब्रांड एनर्जी को प्रशंसकों तक पहुंचाएगी। स्टिंग के साथ फास्ट थोड़ा और फास्ट हो जाता है, जो जेन जी प्रशंसकों को मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम से जोड़ेगा। इससे उन्हें रेस से जोड़ने और एफ1 के रोमांच को कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

फास्ट लेन का साथी बनेगा बोल्ड फ्लेवर

ट्रैक पर, सोच में और हर बाइट में बोल्ड होने के भरोसे को नई पहचान देते हुए डॉरिटोस® ने फैन एक्सीपीरियंस को नई ऊंचाई देने के लिए मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम से हाथ मिलाया है। दुनिया के सबसे बोल्ड स्नैक ब्रांड के रूप में डॉरिटोस रेस वीकेंड्स को ज्यादा प्रभावी और फ्लेवर से भरपूर एक्सपीरियंस में बदल देगा, जो एफ1 की इंटेंसिटी (गहराई) और प्रिसिजन (सटीकता) के अनुरूप है।

ग्लोबल एक्टीवेशन राइट्स के माध्यम से डॉरिटोस दुनिया के हर कोने में प्रशंसकों तक पहुंचेगा और ग्रां प्री वीकेंड्स की स्पीड, टेंशन और एक्साइटमेंट का गवाह बनेगा। इस साझेदारी के साथ डॉरिटोस ट्रैक के रोमांच को स्नैकिंग की दुनिया का हिस्सा बनाएगा। डॉरिटोस और मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम साथ मिलकर ग्लोबल एफ1 कम्युनिटी को फ्लेवर और एड्रेनलिन (उत्साह) का बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे।

पेप्सिको में इंटरनेशनल बेवरेजेज के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर यूजीन विलमसेन ने कहा, 'यह साझेदारी परफॉर्मेंस, एनर्जी और फ्लेवर को साथ लाने वाली है, जिसमें पेप्सिको के तीन आइकॉनिक ब्रांड दुनिया की सबसे सफल फॉर्मुला 1 टीम से जुड़ेंगे। गेटोरेड, स्टिंग और डॉरिटोस के माध्यम से हम स्पोर्ट कल्चर से गहराई से जुड़े हैं, जिसमें हम खिलाड़ियों और एफ1 के रोमांच से जुड़े प्रशंसकों, दोनों का उत्साह बढ़ाते हैं। मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास फॉर्मुला 1 टीम के साथ यह साझेदारी परफॉर्मेंस, इनोवेशन और एक्सीलेंस की हमारी साझा प्रतिबद्धता दिखाती है, जो दोनों कंपनियों की पहचान है।'

मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम के टीम प्रिंसिपल एवं चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर टोटो वुल्फ ने कहा, 'पेप्सिको जैसी मजबूत पोर्टफोलियो वाली कंपनी को अपने पार्टनर इकोसिस्टम से जोड़ना हमारी टीम और हमारे खेल की मजबूती का एक और प्रमाण है। एक ब्रांड के तौर पर पेप्सिको इनोवेशन एवं एक्सीलेंस के माध्यम से अल्टीमेट परफॉर्मेंस की चाह रखने की हमारी पहचान के एकदम अनुकूल है। स्पोर्ट्स साइंस में गेटोरेड की विशेषज्ञता, स्टिंग की यूथफुल एनर्जी और डॉरिटोस का कल्चरल रेलेवेंस, इन्हें खास बनाता है। साथ मिलकर ये ऐसी साझेदारी बनाते हैं, जो न केवल हमारी टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने में मददगार होगी, बल्कि दुनियाभर में हमारे प्रशंसकों का अनुभव भी खास बनाएगी।'

मर्सीडीज-एएमजी पेट्रोनास एफ1 टीम के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर रिचर्ड सैंडर्स ने कहा, 'पेप्सिको को अपनी टीम से जोड़ने की हमें खुशी है। इस सेक्टर में उनकी विशेषज्ञता से हमें ट्रैक पर और ट्रैक से परे भी अपने अतिथियों एवं प्रशंसकों को बेहतर अनुभव देने में मदद मिलेगी। यह ऐसी साझेदारी है, जो हमारी रोजाना की गतिविधियों और दुनियाभर में लोगों से जुड़ने के हमारे तरीके को नई पहचान देगी।'

पेप्सिको के बारे में

पेप्सिको के प्रोडक्ट्स दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में हर दिन एक अरब से ज़्यादा बार लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। 2024 में पेप्सिको की कुल कमाई लगभग 92 अरब डॉलर रही, जो उनके ड्रिंक्स और आसानी से खाए जाने वाले फ़ूड्स के पोर्टफ़ोलियो की वजह से हुई, जिसमें लेज़, डोरिटोस, चीटोस, गेटोरेड, पेप्सी-कोला, माउंटेन ड्यू, क्वेकर और सोडा स्ट्रीम शामिल हैं। पेप्सिको के पास कई मज़ेदार और स्वादिष्ट फूड और ड्रिंक ब्रांड्स हैं, जिनमें कई आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, जो हर साल अनुमानित रूप से 1 अरब डॉलर से ज्यादा की रिटेल सेल्स करती हैं।

पेप्सिको का मार्गदर्शन हमारी यह दृष्टि है कि हम पेप्सिको पॉज़िटिव (pep+) के जरिए ड्रिंक्स और आसानी से खाए जाने वाले फ़ूड्स में वैश्विक लीडर बनें। pep+ हमारी रणनीतिक बदलाव की प्रक्रिया है, जिसमें स्थिरता को हमारे बिज़नेस की रणनीति के केंद्र में रखा गया है। इसका मकसद विकास को बढ़ावा देना और पेप्सिको के साथ-साथ उन समुदायों के लिए एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य बनाना है, जहाँ हम काम करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें: www.pepsico.com, और हमें X (Twitter), Instagram, Facebook, और LinkedIn पर @PepsiCo पर फ़ॉलो करें।

मर्सिडीज़-AMG पेट्रोनास F1 टीम के बारे में



मर्सिडीज़ का जन्म ही रेसिंग के लिए हुआ था – और हम इसे 1901 से इसका विकास कर रहे हैं। आज, मर्सिडीज़-AMG पेट्रोनास F1 टीम मोटरस्पोर्ट की सबसे ऊंची प्रतियोगिता, FIA फ़ॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है।

हमारी कंपनी के संस्थापकों की खोज और इनोवेशन की भावना आज भी हमारे इनोवेशन और प्रदर्शन के प्रति समर्पण में शामिल है। दुनिया के सबसे पुराने ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में, मर्सिडीज़-बेंज़ ने एक सदी से अधिक समय तक तकनीक की नई सीमाएँ तय की हैं। आज हमारी F1 टीम का मकसद ब्रांड के बेहतरीन प्रदर्शन को वैश्विक मंच पर दिखाना है।

ब्रैकली और ब्रिक्सवर्थ, यूके में आधारित, 2,000 से अधिक समर्पित टीम मेंबर एक ही मिशन के साथ काम करते हैं: वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना। 2014 से 2021 तक, हमने लगातार आठ कॉन्स्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतकर रिकॉर्ड बनाया, और हम और जीत के लिए उत्सुक हैं।

हमारी यात्रा सिर्फ ट्रैक पर प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है; हम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का भी प्रयास करते हैं। हमें गर्व है कि हमने क्लाइमेट प्लेज (जलवायु संकल्प) पर हस्ताक्षर किए हैं और एक अधिक टिकाऊ और समावेशी खेल बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्न पर जाएँ: www.mercedesamgf1.com.

