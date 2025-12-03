PEPSICO® 2026 YILI İÇİN MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TAKIMI İLE ÖNEMLİ KÜRESEL ORTAKLIĞINI DUYURDU

Gatorade®, Sting® ve Doritos® performans, enerji ve lezzeti sekiz kez FIA World Constructors' Champions ile birleştiriyor

PURCHASE, N.Y., 3 Aralık 2025 /PRNewswire/ -- PepsiCo bugün, 2026 yılından itibaren Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı ile önemli bir küresel ortaklığı duyurarak üç güçlü markasını - Gatorade®, Sting® ve Doritos® - ikonik Formula 1 takımıyla bir araya getiriyor. Bu çok yıllı ortaklık, PepsiCo'nun mevcut Formula 1 ilişkisini geliştiriyor ve kategori lideri üç PepsiCo markasının ilk kez bir F1 takımıyla ortaklığına işaret ediyor.

Formula 1'in patlayıcı büyüme yörüngesine ve hızla genişleyen hayran kitlesine dayanan bu ortaklık, PepsiCo'yu, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı'nın öncü hidrasyon programlarından sürükleyici taraftar deneyimlerine kadar tüm operasyonlarında kapsamlı entegrasyon yoluyla sporun küresel ivmesinin merkezinde konumlandırıyor.

Ekip Performansını Artırmak

Gatorade® 60 yıllık mirasını ve Gatorade Spor Bilimleri Enstitüsü'nün (GSSI) uzmanlığını ilk kez padoklara taşıyor. Sürücülerin tek bir yarışta ter yoluyla 4 kilograma kadar vücut ağırlığı kaybedebildiği bir sporda[1], hidrasyon performans için kritik öneme sahiptir - ve Gatorade'in hidrasyon bilimi ve performans çözümlerindeki dünya lideri uzmanlığı Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı performans programlarına entegre edilecektir. Bu program, tamamen özelleştirilmiş bir performans hidrasyon stratejisi uygulayarak Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 'a her milisaniyenin önemli olduğu bir sporda performans avantajı sağlıyor.

F1 Yeteneği Marka Gücüyle Buluşuyor

Ortaklık aynı zamanda Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı'nın iki nesil yarış mükemmelliğini temsil eden sürücüleri George Russell ve Kimi Antonelli'den de yararlanacak. F1'in önde gelen yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Russell, dünya çapındaki hayranlarına kanıtlanmış bir performans ve özgün bir bağlantı sunuyor. F1'e hızlı yükselişiyle manşetlere çıkan Antonelli, sporun heyecan verici geleceğini ve yeni nesil yetenekleri temsil ediyor.

Ortaklık sayesinde taraftarlar her iki sürücünün de Gatorade, Doritos ve Sting'in sahne arkası içeriklerinden taraftar odaklı aktivasyonlara kadar ortak güçlerini sergileyen taraftar katılımı girişimlerine katıldığını görecekler.

Küresel Hayran Kitlesine Enerji Vermek

Sting®, Hindistan, Pakistan, Vietnam ve Mısır gibi pazarlarda 1 numaralı enerji içeceği olarak[2], patlayıcı büyüme hikayesini padoklara taşıyor. Gelişmekte olan pazarlarda pazar lideri konumunda olan Sting'in gidişatı, hem F1'in hem de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı'nın bu yüksek büyüme oranına sahip bölgelerdeki genişlemesini yansıtıyor.

Sting, enerjik marka ruhunu yarış hafta sonlarına taşıyor. Sting ile, Z Kuşağı hayranlarını Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımına bağlayarak, onları yarışa getirerek ve F1 heyecanını her zamankinden daha hızlı sunarak hızı daha da arttırdı.

Hızlı Şeride Cesur Bir Tat Getirmek

Doritos® Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı'na katılarak pistte, kültürde ve her ısırıkta cesarete olan ortak inancıyla taraftar deneyimini yükseltiyor. Dünyanın en cesur atıştırmalık markası olan Doritos, F1'in yoğunluğu ve hassasiyetinden ilham alan yüksek etkili, lezzet odaklı deneyimlerle yarış hafta sonlarını ateşleyecek.

Doritos, küresel aktivasyon hakları sayesinde, Grand Prix hafta sonlarının hızını, gerilimini ve heyecanını yakalayarak ve pistin heyecanını atıştırmalık dünyasına taşıyarak imza niteliğindeki üstünlüğünü her yerdeki hayranlarıyla buluşturacak. Doritos ve Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı birlikte, küresel F1 topluluğuna lezzet ve adrenalinin eşsiz bir kombinasyonunu sunacak.

PepsiCo Uluslararası İçecekler İcra Kurulu Başkanı Eugene Willemsen, "Bu ortaklık, PepsiCo'nun en ikonik üç markasını dünyanın en başarılı Formula 1 takımıyla birleştirerek performans, enerji ve lezzeti tek bir bayrak altında topluyor" dedi. "Gatorade, Sting ve Doritos aracılığıyla spor kültürünün içinde yer alıyor, hem sporcuları hem de F 1 heyecanı için yaşayan taraftarları besliyoruz. Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Takımı ile ortaklığımız, her iki kuruluşumuzu da tanımlayan değerler olan performans, yenilik ve mükemmelliğe olan ortak bağlılığımızı yansıtmaktadır."

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı Takım Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Toto Wolff, şunları söyledi: "PepsiCo gibi güçlü bir portföye sahip bir şirketi ortak ekosistemimize dahil etmek, ekibimizin ve sporumuzun gücünün bir başka göstergesidir. Bir marka olarak, inovasyon ve mükemmellik yoluyla en yüksek performansın peşinde koşma değerlerimizle mükemmel bir uyum içindeler. Gatorade'in spor bilimi alanındaki uzmanlığı, Sting'in gençlik enerjisi ve Doritos'un kültürel alaka düzeyinin her biri benzersiz bir şey getiriyor. Birlikte, sadece takımımızın performansını desteklemekle kalmayan, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımız için deneyimi geliştiren bir ortaklık oluşturuyorlar."

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı Ticari Direktörü Richard Sanders şunları söyledi: "PepsiCo'yu ekibimize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sektördeki uzmanlıkları, misafirlerimiz ve taraftarlarımız için pistte ve ötesinde harika deneyimler sunmamıza yardımcı olacak. Bu, günlük faaliyetlerimize ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla nasıl bağlantı kurduğumuza gerçek değer katan bir ortaklık."

PepsiCo Hakkında

PepsiCo ürünleri, dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede tüketiciler tarafından günde bir milyardan fazla kez tüketilmektedir. PepsiCo, Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker ve SodaStream'i içeren tamamlayıcı içecek ve hazır gıda portföyü sayesinde 2024 yılında yaklaşık 92 milyar dolar net gelir elde etti. PepsiCo'nun ürün portföyü, yıllık tahmini perakende satışları 1 milyar dolardan fazla olan birçok ikonik marka da dahil olmak üzere çok çeşitli keyifli yiyecek ve içecekleri içerir.

PepsiCo'ya rehberlik eden vizyonumuz, pep+ (PepsiCo Positive) ile Kazanarak İçecekler ve Hazır Gıdalarda Küresel Lider Olmaktır. pep+, sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine yerleştiren, büyümeyi teşvik etmeyi ve PepsiCo ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar için daha güçlü, daha dayanıklı bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan stratejik uçtan uca dönüşümümüzdür. Daha fazla bilgi için www.pepsico.com adresini ziyaret edebilir ve X (Twitter), Instagram, Facebook ve LinkedIn @PepsiCo hesaplarını takip edebilirsiniz.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı Hakkında



Mercedes yarışmak için doğdu - ve bunu 1901'den beri yapıyoruz. Bugün Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı motor sporlarının zirvesinde yarışıyor: FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası.

Şirket kurucularımızın öncü ruhu, inovasyon ve performansa olan bağlılığımızda yaşamaya devam ediyor. Dünyanın orijinal otomobil üreticisi olan Mercedes-Benz, yüzyılı aşkın bir süredir teknolojinin en ileri noktasını tanımlamaktadır. Bugün F1 ekibimiz, markanın küresel sahnedeki performansını en iyi şekilde sergilemek için var.

Merkezi Brackley ve Brixworth, Birleşik Krallık'ta bulunan 2.000'den fazla kendini işine adamış ekip üyesi tek bir misyonla çalışmaktadır: Dünya şampiyonluğunu kazanmak için. 2014'ten 2021'e kadar art arda sekiz İnşaatçılar Şampiyonluğu elde ettik ve daha fazlası için açız.

Yolculuğumuz sadece pistteki performanstan ibaret değil; aynı zamanda dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaya ve gelecek nesillere ilham vermeye çalışıyoruz. İklim Taahhüdünü imzalamaktan gurur duyuyoruz ve daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir sporun inşasına öncülük ediyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen www.mercedesamgf1.com adresini ziyaret edin.

[1] Kaynak: ESPN

[2] Kaynak: Globaldata, Enerji İçecekleri, Hacim Payı 2024Y. Verilere 20-Kasım-2025Y tarihinde erişilmiştir.

