PEPSICO® KONDIGT BAANBREKEND WERELDWIJD PARTNERSCHAP AAN MET MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM VOOR 2026

PURCHASE, N.Y., 3 december 2025 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigt PepsiCo een baanbrekend wereldwijd partnerschap aan met het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, dat in 2026 van start gaat. Dit brengt drie van haar toonaangevende merken - Gatorade®, Sting®, en Doritos® - samen met het iconische Formule 1-team. Deze meerjarige samenwerking bouwt voort op PepsiCo's bestaande Formule 1-relatie en is de eerste keer dat drie toonaangevende PepsiCo-merken samenwerken met een F1-team.

Voortbouwend op het explosieve groeitraject van de Formule 1 en het snel groeiende aantal fans, positioneert dit partnerschap PepsiCo in het hart van het wereldwijde momentum van de sport door middel van een uitgebreide integratie in de activiteiten van het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, van baanbrekende hydratatieprogramma's tot meeslepende fanervaringen.

Tanken voor teamprestaties

Gatorade® brengt voor het eerst zijn 60-jarige erfgoed en de expertise van het Gatorade Sports Science Institute (GSSI) naar de paddock. In een sport waarin coureurs door hun transpiratie tot wel 4 kilo lichaamsgewicht kunnen verliezen tijdens één race[1], is hydratatie van cruciaal belang om te presteren. De toonaangevende expertise van Gatorade op het gebied van hydratatiewetenschap en prestatieoplossingen wordt nu geïntegreerd in de prestatieprogramma's van het Mercedes-AMG PETRONAS F1-team. Dit programma implementeert een hydratatiestrategie die volledig is afgestemd op de prestaties en geeft het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team een prestatievoorsprong in een sport waar elke milliseconde telt.

F1-talent ontmoet merkkracht

De samenwerking maakt ook gebruik van de coureurs van het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, George Russell en Kimi Antonelli, die twee generaties van uitmuntende raceprestaties vertegenwoordigen. Russell, die bekend staat als een van de grootste talenten in de F1, brengt bewezen prestaties en een authentieke band met fans over de hele wereld. Antonelli, die de krantenkoppen haalde met zijn snelle opmars naar de F1, belichaamt de opwindende toekomst van de sport en de volgende generatie talenten.

Met deze samenwerking kunnen fans beide coureurs zien deelnemen aan initiatieven voor fanbetrokkenheid die de gezamenlijke sterke punten van Gatorade, Doritos en Sting belichten: van content achter de schermen tot op fans gerichte activiteiten.

De wereldwijde fangroep stimuleren

Sting®, de nummer 1 energiedrank in markten als India, Pakistan, Vietnam en Egypte[2], brengt zijn explosieve groeiverhaal naar de paddock. Met marktleidende posities in de opkomende markten weerspiegelt het traject van Sting de expansie van zowel F1 als het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team in deze snelgroeiende regio's.

Sting brengt zijn energieke merkspirit naar raceweekenden. Met Sting is snel nog sneller geworden, door Gen Z-fans in contact te brengen met het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, hen naar de race te brengen en hen sneller dan ooit te laten genieten van de opwinding van F1.

Gedurfde smaak naar de snelle strook brengen

Doritos® sluit zich aan bij het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team om de fanervaring te verbeteren met een gezamenlijk geloof in durf - op het circuit, in de cultuur en in elke hap. Als 's werelds meest gedurfde snackmerk zal Doritos raceweekenden in vuur en vlam zetten met high-impact, smaakgerichte ervaringen geïnspireerd door de intensiteit en precisie van F1.

Door middel van wereldwijde activeringsrechten brengt Doritos zijn kenmerkende scherpte naar fans overal ter wereld, waar het de snelheid, spanning en opwinding van Grand Prix-weekends zal vastleggen en de sensatie van het circuit naar de snackwereld verplaatst. Samen zullen Doritos en het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team de wereldwijde F1-gemeenschap voorzien van een onmiskenbare combinatie van smaak en adrenaline.

"Deze samenwerking verenigt prestaties, energie en smaak onder één vlag en verbindt drie van PepsiCo's meest iconische merken met 's werelds meest succesvolle Formule 1-team", zegt Eugene Willemsen, Chief Executive Officer, International Beverages bij PepsiCo. "Via Gatorade, Sting en Doritos zitten we in de sportcultuur en voeden we zowel de atleten als de fans die leven voor de spanning van F 1. De samenwerking met het Mercedes-AMG PETRONAS Formule 1 Team weerspiegelt onze gedeelde toewijding aan prestaties, innovatie en uitmuntendheid - waarden die onze beide organisaties definiëren."

Toto Wolff, Team Principal & Chief Executive Officer, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, zegt: "Het verwelkomen van een bedrijf met een portfolio dat zo sterk is als dat van PepsiCo in ons partnerecosysteem is opnieuw een teken van de kracht van ons team en onze sport. Als merk sluiten ze perfect aan bij ons ethos om ultieme prestaties na te streven door middel van innovatie en uitmuntendheid. De expertise van Gatorade op het gebied van sportwetenschap, de jeugdige energie van Sting en de culturele relevantie van Doritos brengen elk iets unieks. Samen creëren ze een partnerschap dat niet alleen de prestaties van ons team ondersteunt, maar ook de ervaring voor onze fans over de hele wereld verbetert."

Richard Sanders, Chief Commercial Officer van het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, verklaart: "We zijn verheugd om PepsiCo bij het team te verwelkomen. Hun expertise in deze sector zal ons helpen om onze gasten en fans op het circuit en daarbuiten een geweldige ervaring te bieden. Het is een partnerschap dat echt waarde toevoegt aan hoe we dagelijks werken en hoe we in contact komen met mensen over de hele wereld."

Over PepsiCo

Consumenten genieten meer dan een miljard keer per dag van de producten van PepsiCo in meer dan 200 landen en gebieden over de hele wereld. PepsiCo genereerde bijna $ 92 miljard aan netto-inkomsten in 2024, dankzij een portfolio van aanvullende dranken en gemaksvoeding, waaronder Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker en SodaStream. Het productassortiment van PepsiCo omvat een breed scala aan lekkere voedingsmiddelen en dranken, waaronder veel iconische merken die elk meer dan $ 1 miljard aan geschatte jaarlijkse detailhandelsverkopen genereren.

Leidraad voor PepsiCo is onze visie om wereldwijd marktleider te zijn in dranken en gemaksvoeding door te winnen met pep+ (PepsiCo Positief). pep+ is onze strategische end-to-end transformatie die duurzaamheid centraal stelt in onze bedrijfsstrategie, met als doel groei te stimuleren en te bouwen aan een sterkere, veerkrachtigere toekomst voor PepsiCo en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Ga voor meer informatie naar www.pepsico.com, en volg ons op X (Twitter), Instagram, Facebook en LinkedIn @PepsiCo.

Over het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team



Mercedes is geboren om te racen - en dat doen we al sinds 1901. Vandaag de dag neemt het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team deel aan de top van de autosport: het FIA Wereldkampioenschap Formule 1.

De pioniersgeest van onze oprichters leeft voort in ons streven naar innovatie en prestaties. Als 's werelds eerste autofabrikant definieert Mercedes-Benz al meer dan een eeuw de voorhoede van de technologie. Vandaag de dag bestaat ons F1-team om de beste prestaties van het merk op het wereldtoneel te laten zien.

Vanuit Brackley en Brixworth in het Verenigd Koninkrijk werken meer dan 2000 toegewijde teamleden met één enkele missie: om het wereldkampioenschap te winnen. Van 2014 tot 2021 hebben we een recordaantal van acht constructeurstitels op rij binnengehaald en we willen nog meer.

Onze reis draait niet alleen om prestaties op het circuit; we streven er ook naar om een positieve impact op de wereld te hebben en toekomstige generaties te inspireren. We zijn trotse ondertekenaars van de Climate Pledge en we lopen voorop in het opbouwen van een duurzamere en inclusievere sport.

Ga voor meer informatie naar www.mercedesamgf1.com.

