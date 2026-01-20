PESQUISA DA DP WORLD: LÍDERES DO COMÉRCIO OTIMISTAS PARA 2026, MESMO COM BARREIRAS CRESCENTES

Perspectiva Anual do Observatório Global de Comércio: 94% esperam que o crescimento em 2026 iguale ou supere 2025, apesar das tarifas, dos custos e da incerteza política

DAVOS, Suíça, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- As perspectivas do comércio global parecem frágeis. A confiança nos negócios não. Essa é a principal conclusão do novo Global Trade Observatory (GTO) Annual Outlook Report 2026 da DP World , mostrando que 94% dos entrevistados esperam que o crescimento do comércio em 2026 iguale ou supere o ritmo de 2025, apesar do aumento das fricções e da volatilidade.

As conclusões têm como base uma pesquisa com 3.500 executivos seniores de cadeia de suprimentos e logística, abrangendo oito setores e 19 países, realizada antes da Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos.

No total, 54% esperam que o crescimento do comércio seja mais rápido do que 2025 e 40% esperam que seja igual. Isso ocorre apesar de 53% anteciparem uma incerteza política alta ou muito alta, 90% esperam que as barreiras comerciais aumentem ou permaneçam inalteradas. Apenas 25% esperam um impacto negativo em seus negócios, com 49% esperando nenhum efeito e 26% até mesmo vendo um impacto positivo.

Esse sentimento da linha de frente contrasta com algumas projeções macro, com o FMI prevendo que o crescimento do comércio (em volume) pode desacelerar para 2,3% em 2026, ante uma estimativa de 3,6% em 2025.

Perguntados sobre onde o potencial de crescimento do comércio é maior em 2026, os executivos apontaram com mais frequência a Europa (22%) e a China (17%), seguidas pela Ásia-Pacífico (14%) e América do Norte (13%).

Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente do Conselho e CEO do Grupo DP World, disse: "O comércio global está se tornando cada vez mais complexo, e não menos. Nosso papel é claro: manter o comércio em movimento, entendendo onde existe atrito, antecipando onde ele pode surgir a seguir e investindo na infraestrutura, recursos e parcerias que ajudam nossos clientes a operar de forma mais eficiente e confiável."

O Panorama Anual do GTO foi desenvolvido com a agência de insights sediada em Genebra, Horizon Group. Margareta Drzeniek, sócia-gerente do Horizon Group, disse: "O que estamos vendo é confiança com planos de contingência. Os executivos estão incorporando resiliência na estratégia, diversificando fornecedores, reavaliando rotas e adicionando opções, porque a volatilidade agora é a condição padrão. Os mais bem posicionados serão aqueles que podem transformar esses planos de resiliência em desempenho mensurável."

O que as empresas estão fazendo de diferente em 2026

A pesquisa indica que as empresas estão respondendo à volatilidade redesenhando ativamente as cadeias de suprimentos e as rotas comerciais. Isso inclui:

Resiliência como estratégia: Diversificação de fornecedores (51%), estoques mais elevados (44%) e friend-shoring (36%) estão entre as mudanças estratégicas mais comuns planejadas para 2026.

Diversificação de fornecedores (51%), estoques mais elevados (44%) e friend-shoring (36%) estão entre as mudanças estratégicas mais comuns planejadas para 2026. A agilidade das rotas aumenta: 26% pretendem usar novas rotas, enquanto 23% as estão avaliando. As decisões são impulsionadas por economias de custos (38%), melhoria da conectividade/infraestrutura interna (36%) e procedimentos aduaneiros/tempos de liberação mais rápidos (35%).

26% pretendem usar novas rotas, enquanto 23% as estão avaliando. As decisões são impulsionadas por economias de custos (38%), melhoria da conectividade/infraestrutura interna (36%) e procedimentos aduaneiros/tempos de liberação mais rápidos (35%). O atrito na fronteira continua sendo um ponto de estrangulamento: 60% citam o desembaraço aduaneiro como uma das principais causas de atrasos e interrupções. Os executivos também priorizam o investimento em centros de armazenamento e logística (39%), redes rodoviárias (36%) e infraestrutura de processamento de fronteira/alfândega (36%).

O DP World Global Trade Observatory (GTO) é uma plataforma baseada em dados e insights, projetada para fornecer aos tomadores de decisão informações úteis sobre as forças que reformulam o comércio global, com base em pesquisas, incluindo uma pesquisa exclusiva com 3.500 executivos de cadeia de suprimentos e logística em oito setores e 19 países. A pesquisa foi realizada em novembro de 2025 com a agência de insights com sede em Genebra, o Horizon Group.

Sobre a DP World

A DP World está remodelando o futuro do comércio global para melhorar vidas em todos os lugares. Operando em seis continentes com uma equipe de mais de 125.000 funcionários, combinamos infraestrutura global e experiência local para fornecer soluções perfeitas para a cadeia de suprimentos. De portos e terminais a serviços marítimos, logística e tecnologia, aproveitamos a inovação para criar melhores maneiras de negociar, diminuindo os transtornos desde o chão de fábrica até a porta do cliente.

FAZEMOS O COMÉRCIO FLUIR

