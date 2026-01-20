ENCUESTA DE DP WORLD: LOS LÍDERES COMERCIALES SE MUESTRAN OPTIMISTAS RESPECTO A 2026 A PESAR DEL AUMENTO DE LAS BARRERAS

Perspectivas anuales del Observatorio Mundial del Comercio: el 94 % espera que el crecimiento en 2026 iguale o supere al de 2025, a pesar de los aranceles, los costos y la incertidumbre política

DAVOS, Suiza, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Las perspectivas del comercio mundial parecen frágiles. La confianza empresarial, no. Esa es la conclusión principal del nuevo Informe Anual de Perspectivas 2026 del Observatorio del Comercio Global (GTO) de DP World, que muestra que el 94 % de los encuestados espera que el crecimiento del comercio en 2026 iguale o supere el ritmo de 2025, a pesar del aumento de los conflictos y la volatilidad.

Los resultados se basan en una encuesta realizada a 3.500 altos ejecutivos de la cadena de suministro y logística de ocho sectores y 19 países, llevada a cabo antes de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos.

En total, el 54 % espera que el crecimiento del comercio sea más rápido que en 2025 y el 40 % espera que sea igual. Esto a pesar de que el 53 % anticipa una incertidumbre política alta o muy alta, el 90 % espera que las barreras comerciales aumenten o se mantengan sin cambios. Solo el 25 % espera un impacto negativo en su negocio, mientras que el 49 % no espera ningún efecto y el 26 % incluso prevé un impacto positivo.

Esta opinión general a nivel operativo contrasta con algunas proyecciones macroeconómicas, ya que el FMI prevé que el crecimiento del comercio (por volumen) se desacelere al 2,3 % en 2026, frente a un estimado de 3,6 % en 2025.

Cuando se les preguntó dónde se encuentra el mayor potencial de crecimiento comercial para 2026, los ejecutivos señalaron con mayor frecuencia a Europa (22 %) y China (17 %), seguidas de Asia-Pacífico (14 %) y Norteamérica (13 %).

El sultán Ahmed bin Sulayem, presidente y director ejecutivo del grupo DP World, afirmó: "El comercio mundial se está volviendo cada vez más complejo, no menos. Nuestra función es clara: mantener el comercio en movimiento mediante la comprensión de dónde existen fricciones, la anticipación de dónde pueden surgir y la inversión en infraestructura, capacidades y asociaciones que ayuden a nuestros clientes a operar de manera más eficiente y confiable".

El informe anual GTO Annual Outlook (La perspectiva anual de GTO) se elaboró en colaboración con la agencia de análisis Horizon Group, con sede en Ginebra. Margareta Drzeniek, socia gerente de Horizon Group, afirmó: "Lo que estamos viendo es confianza en los planes de contingencia. Los ejecutivos están incorporando la resiliencia en sus estrategias mediante la diversificación de proveedores, la reevaluación de rutas y la incorporación de opciones, ya que la volatilidad es ahora la norma. Los que estén mejor posicionados serán aquellos que puedan convertir esos planes de resiliencia en un rendimiento cuantificable".

¿Qué están haciendo las empresas de manera diferente en 2026?

La encuesta indica que las empresas están respondiendo a la volatilidad con un rediseño activo de las cadenas de suministro y las rutas comerciales. Esto incluye:

La resiliencia como estrategia: La diversificación de proveedores (51 %), el aumento de las existencias (44 %) y la relocalización de la producción en países amigos (36 %) se citan entre los cambios estratégicos más comunes previstos para 2026.

La diversificación de proveedores (51 %), el aumento de las existencias (44 %) y la relocalización de la producción en países amigos (36 %) se citan entre los cambios estratégicos más comunes previstos para 2026. Aumenta la agilidad en las rutas: el 26 % tiene intención de utilizar nuevas rutas, mientras que el 23 % las está evaluando. Las decisiones se basan en el ahorro de costos (38 %), la mejora de la conectividad y la infraestructura interior (36 %) y la agilización de los trámites aduaneros y los tiempos de despacho (35 %).

el 26 % tiene intención de utilizar nuevas rutas, mientras que el 23 % las está evaluando. Las decisiones se basan en el ahorro de costos (38 %), la mejora de la conectividad y la infraestructura interior (36 %) y la agilización de los trámites aduaneros y los tiempos de despacho (35 %). El conflicto fronterizo sigue siendo un punto crítico: el 60 % cita el despacho de aduanas como una de las principales causas de retrasos e interrupciones. Los ejecutivos también dan prioridad a la inversión en centros de almacenamiento y logística (39 %), redes de carreteras (36 %) e infraestructura de tramitación fronteriza y aduanera (36 %).

El Observatorio de Comercio Global (GTO) de DP World es una plataforma basada en datos y conocimientos diseñada para proporcionar a los responsables de la toma de decisiones información útil sobre las fuerzas que están transformando el comercio mundial, basada en investigaciones que incluyen una encuesta propia realizada a 3500 ejecutivos de la cadena de suministro y la logística de ocho sectores y 19 países. La investigación se llevó a cabo en noviembre de 2025 con la agencia de análisis Horizon Group, con sede en Ginebra.

