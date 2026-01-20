DP 월드 설문조사: 무역 선도기업들, 장벽 증가에도 2026년 전망 낙관

글로벌 무역 관측소 연례 전망: 관세, 비용 및 정책 불확실성에도 불구하고 94%가 2026년도 성장세를 2025년도와 유사 내지 상회할 것으로 예상

다보스, 스위스, 2026년 1월 21일 /PRNewswire/ -- 글로벌 무역 전망은 취약해 보이지만 비즈니스 신뢰도는 그렇지 않다. 이는 DP 월드(DP World)의 신간 글로벌 무역 관측소(Global Trade Observatory, GTO) 2026 연례 전망 보고서(Annual Outlook Report 2026)의 요점으로, 응답자의 94%가 마찰과 변동성 증가에도 불구하고 2026년도 무역 성장세가 2025년도와 비슷하거나 이를 상회할 것으로 예상했다.

이번 결과는 다보스에서 열리는 세계경제포럼(World Economic Forum) 연례 회의를 앞두고 8개 산업 분야와 19개국에 포진한 3500명의 공급망 및 물류 고위 경영진을 대상으로 실시한 설문조사를 기반으로 한다.

BUSINESSES FACE HIGH LEVELS OF POLICY UNCERTAINTY EXECUTIVES EXPECT FASTER TRADE GROWTH IN 2026 DP World Chairman Sultan Ahmed bin Sulayem at Davos

전체적으로 54%는 무역 성장이 2025년보다 빠를 것으로 예상했고 40%는 동일할 것으로 내다봤다. 이는 53%가 정책 불확실성이 높거나 매우 높을 것으로 예상하고 90%가 무역 장벽이 높아지거나 변동이 없을 것으로 예상하는 가운데 나온 결과다. 자사의 비즈니스에 부정적인 영향이 있을 것으로 예상한 응답자는 25%에 불과했으며 49%는 영향이 없을 것으로, 26%는 오히려 긍정적으로 내다봤다.

일선 현장의 이러한 심리는 일부 거시적 전망과 대조를 이루는데, IMF는 물동량 기준 무역 성장률이 2025년 추정치인 3.6%에서 2026년 2.3%로 둔화될 수 있다고 전망했다.

2026년 무역 성장 잠재력이 가장 큰 곳을 묻는 질문에 경영진은 유럽(22%)과 중국(17%)을 가장 많이 꼽았으며 아시아 태평양(14%)과 북미(13%)가 그 뒤를 이었다.

술탄 아메드 빈 술라옘(Sultan Ahmed bin Sulayem) DP 월드 그룹 회장 겸 CEO는 "글로벌 무역은 덜 복잡해지는 것이 아니라 점점 더 복잡해지고 있다"며 "우리의 역할은 마찰이 있는 지점을 파악하고 다음에 발생할 지점을 예측하며 고객이 더 효율적이고 안정적으로 운영할 수 있도록 돕는 인프라, 역량 및 파트너십에 투자해 무역의 흐름을 유지하는 것이다"라고 말했다

GTO 연례 전망은 제네바에 본사를 둔 인사이트 기관 호라이즌 그룹(Horizon Group)과 공동으로 개발됐다. 마가레타 드제니크(Margareta Drzeniek) 호라이즌 그룹 매니징 파트너는 "우리가 보고 있는 것은 비상 계획을 갖춘 자신감이다"라며 "변동성이 이제 기본값이 되었기 때문에 경영진은 공급업체를 다변화하고 경로를 재평가하며 선택지를 추가함으로써 전략에 탄력성을 내재화하고 있다. 이러한 탄력성 계획을 측정 가능한 성과로 전환할 수 있는 이들이 가장 유리한 위치를 점할 것이다"라고 말했다

기업들이 2026년에 벌이고 있는 새로운 시도들

설문조사에 따르면 기업들은 공급망과 무역 경로를 적극적으로 재설계함으로써 변동성에 대응하고 있는데, 예를 들면 다음과 같다.

전략으로서의 탄력성: 공급업체 다변화(51%), 재고 수준 상향(44%), 프렌드쇼어링(36%) 등이 2026년 계획된 가장 일반적인 전략적 변화로 꼽혔다.

공급업체 다변화(51%), 재고 수준 상향(44%), 프렌드쇼어링(36%) 등이 2026년 계획된 가장 일반적인 전략적 변화로 꼽혔다. 경로 민첩성 증대: 26%는 새로운 경로를 사용할 계획이며 23%는 이를 검토 중이다. 이 결정은 비용 절감(38%), 연결성 및 내륙 인프라 개선(36%), 신속한 통관 절차 및 통관 시간(35%)에 의해 추진된다.

26%는 새로운 경로를 사용할 계획이며 23%는 이를 검토 중이다. 이 결정은 비용 절감(38%), 연결성 및 내륙 인프라 개선(36%), 신속한 통관 절차 및 통관 시간(35%)에 의해 추진된다. 국경 마찰은 여전히 병목 현상: 60%가 통관을 지연 및 중단의 주요 원인으로 꼽았다. 경영진은 또한 창고 및 물류 허브(39%), 도로망(36%), 국경 및 통관 처리 인프라(36%)에 대한 투자를 우선시한다.

DP 월드 글로벌 무역 관측소(GTO)는 데이터와 통찰력을 기반으로 하는 플랫폼으로, 8개 산업 분야와 19개국 3500명의 공급망 및 물류 경영진을 대상으로 한 독자적인 설문조사를 포함한 연구를 바탕으로 의사결정자들에게 글로벌 무역을 재편하는 힘에 대한 실행 가능한 정보를 제공하도록 설계됐다. 해당 연구는 제네바에 본사를 둔 인사이트 기관인 호라이즌 그룹과 함께 2025년 11월에 진행됐다.

미디어 문의처:

아달 미르자(Adal Mirza)

그룹 부사장

[email protected]

+971 50 628 7856



하캄 케랄라(Hakam Kherallah)

그룹 시니어 매니저

[email protected]

+971 50 552 2610



DP 월드 팔로우:

X(트위터): https://twitter.com/DP_World

링크드인: https://www.linkedin.com/company/dp-world

DP 월드 소개

DP 월드는 전 세계인의 삶을 개선하기 위해 글로벌 무역의 미래를 재편하고 있다. 6개 대륙에 걸쳐 12만5000명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 글로벌 인프라와 현지 전문 지식을 결합해 원활한 공급망 솔루션을 제공한다. 항만과 터미널에서 해양 서비스, 물류 및 기술에 이르기까지 혁신 기술을 활용해 공장에서 고객의 문 앞까지 중단을 최소화하는 더 나은 무역 방식을 창출한다.

무역을 원활하게

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2865149/DP_World_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2865150/DP_World_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2865151/DP_World_3.jpg

SOURCE DP World