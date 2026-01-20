ENQUÊTE MONDIALE DU PD : LES DIRIGEANTS COMMERCIAUX SONT OPTIMISTES QUANT À 2026 MALGRÉ LA MONTÉE DES BARRIÈRES

Perspectives annuelles de l'Observatoire mondial du commerce : 94 % prévoient que la croissance en 2026 sera égale ou supérieure à celle de 2025, malgré les tarifs, les coûts et l'incertitude politique

DAVOS, Suisse, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Les perspectives commerciales mondiales semblent fragiles. Ce n'est pas le cas de la confiance des entreprises. C'est la principale conclusion du nouveau rapport annuel de perspectives pour 2026 du Global Trade Observatory (GTO) de DP World, qui montre que 94 % des personnes interrogées s'attendent à ce que la croissance du commerce en 2026 soit égale ou supérieure à celle de 2025, malgré l'augmentation des frictions et de la volatilité.

Les résultats sont basés sur une enquête menée auprès de 3 500 cadres supérieurs de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique dans huit secteurs d'activité et 19 pays, avant la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos.

Au total, 54 % s'attendent à ce que la croissance du commerce soit plus rapide qu'en 2025 et 40 % à ce qu'elle soit égale. Et ce, bien que 53 % d'entre eux prévoient une incertitude politique élevée ou très élevée et que 90 % s'attendent à ce que les barrières commerciales augmentent ou restent inchangées. Seuls 25 % d'entre eux s'attendent à un impact négatif sur leur entreprise, 49 % ne s'attendent à aucun effet et 26 % voient même un impact positif.

Ce sentiment sur le terrain contraste avec certaines projections macroéconomiques, le FMI prévoyant que la croissance du commerce (en volume) pourrait ralentir à 2,3 % en 2026, contre une estimation de 3,6 % en 2025.

À la question de savoir où le potentiel de croissance du commerce est le plus important en 2026, les dirigeants citent le plus souvent l'Europe (22 %) et la Chine (17 %), suivies de l'Asie-Pacifique (14 %) et de l'Amérique du Nord (13 %).

Le Sultan Ahmed bin Sulayem, président du groupe et directeur général de DP World, a déclaré : « Le commerce mondial devient de plus en plus complexe, et non l'inverse. Notre rôle est clair : maintenir le commerce en mouvement en identifiant les zones de friction, en prévoyant où elles peuvent émerger ensuite, et en investissant dans l'infrastructure, les capacités et les partenariats qui aident nos clients à opérer de manière plus efficace et plus fiable ».

Les perspectives annuelles du GTO ont été élaborées en collaboration avec l'agence d'études Horizon Group, basée à Genève. Margareta Drzeniek, associée directrice du groupe Horizon, a déclaré : « Ce que l'on constate, c'est une confiance dans les plans d'urgence. Les dirigeants intègrent la résilience dans leur stratégie en diversifiant les fournisseurs, en réévaluant les itinéraires et en ajoutant des options, car la volatilité est désormais la règle. Les mieux placés seront ceux qui pourront transformer ces plans de résilience en performances mesurables ».

Ce que les entreprises font différemment en 2026

L'enquête indique que les entreprises réagissent à la volatilité en repensant activement leurs chaînes d'approvisionnement et leurs itinéraires commerciaux. Cela inclut notamment :

La résilience comme stratégie : La diversification des fournisseurs (51 %), l'augmentation des stocks (44 %) et la relocalisation vers des pays partenaires (36 %) sont cités parmi les changements stratégiques les plus courants prévus pour 2026.

La diversification des fournisseurs (51 %), l'augmentation des stocks (44 %) et la relocalisation vers des pays partenaires (36 %) sont cités parmi les changements stratégiques les plus courants prévus pour 2026. L'agilité au niveau de l'itinéraire augmente : 26 % ont l'intention d'utiliser de nouveaux itinéraires, tandis que 23 % les évaluent. Les décisions sont motivées par les économies de coûts (38 %), l'amélioration de la connectivité et des infrastructures terrestres (36 %) et l'accélération des procédures douanières et des délais de dédouanement (35 %).

26 % ont l'intention d'utiliser de nouveaux itinéraires, tandis que 23 % les évaluent. Les décisions sont motivées par les économies de coûts (38 %), l'amélioration de la connectivité et des infrastructures terrestres (36 %) et l'accélération des procédures douanières et des délais de dédouanement (35 %). Les frictions frontalières restent un goulot d'étranglement : 60 % citent le dédouanement comme l'une des principales causes de retards et de perturbations. Les dirigeants accordent également la priorité aux investissements dans les entrepôts et les plateformes logistiques (39 %), les réseaux routiers (36 %) et les infrastructures de traitement aux frontières et en douane (36 %).

Le Global Trade Observatory (GTO) de DP World est une plateforme de données et d'informations conçue pour fournir aux décideurs des renseignements exploitables sur les forces qui remodèlent le commerce mondial, sur la base d'une recherche comprenant une enquête exclusive auprès de 3 500 cadres de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique dans huit secteurs et 19 pays. L'étude a été réalisée en novembre 2025 avec l'agence d'études Horizon Group basée à Genève.

À propos de DP World

DP World redessine l'avenir du commerce mondial pour améliorer les conditions de vie partout dans le monde. Présents sur les six continents avec une équipe de plus de 125 000 employés, nous combinons une infrastructure mondiale et une expertise locale pour fournir des solutions de chaîne d'approvisionnement efficaces. Des ports et terminaux aux services maritimes, en passant par la logistique et la technologie, nous misons sur l'innovation pour créer de meilleures façons de faire du commerce, en réduisant au minimum les perturbations entre l'usine et la porte du client.

NOUS FACILITONS LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

