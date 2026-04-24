Phemex lanceert Prediction Market aangedreven door Polymarket en introduceert maandlang voorspellingskampioenschap

APIA, Samoa, 24 april 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een wereldwijde cryptocurrencybeurs die door meer dan tien miljoen handelaren wordt vertrouwd, heeft de officiële lancering aangekondigd van zijn Prediction Market, aangedreven door Polymarket, een toonaangevend gedecentraliseerd voorspellingsmarktplatform. Het nieuwe product stelt gebruikers in staat om te handelen op basis van de uitkomsten van gebeurtenissen in de echte wereld, terwijl het Phemex' platform verder uitbreidt dan traditionele op prijzen gebaseerde markten.

Via Prediction Market kunnen Phemex-gebruikers JA- of NEE-posities aannemen over een breed scala aan gebeurtenissen, waaronder cryptocurrencymijlpalen, sporttoernooien en wereldgebeurtenissen. De markten zijn rechtstreeks toegankelijk via bestaande Phemex-accounts met behulp van USDT, zonder behoefte aan externe wallets of afzonderlijke on-chain interactie.

De lancering weerspiegelt de groeiende belangstelling voor markten waar informatie, sentiment en waarschijnlijkheid meer rechtstreeks kunnen worden uitgedrukt dan via conventionele handel in activa. Door voorspellingsmarkten te integreren in een gecentraliseerde handelsomgeving wil Phemex deze categorie toegankelijker maken voor een breder wereldwijd gebruikersbestand.

Om de lancering te markeren introduceerde Phemex het Prediction Championship, een vier weken durend participatie-evenement van 23 april tot 20 mei 2026. De serie rangschikt in aanmerking komende gebruikers op basis van hun voorspellingsprestaties, waarbij wekelijks beloningen worden uitgedeeld en de eindstand aan het einde van de competitie bekend wordt gemaakt.

"Voorspellingsmarkten vertegenwoordigen een belangrijke evolutie in de marktstructuur", aldus Federico Variola, CEO van Phemex. "Ze transformeren informatie en collectieve verwachtingen in verhandelbare signalen. In een wereld die steeds meer wordt gevormd door snel veranderende verhalen, zijn gebruikers op zoek naar directere manieren om standpunten over resultaten uit te drukken, niet alleen over activaprijzen. Het toevoegen van deze categorie aan Phemex maakt deel uit van onze bredere strategie om een completer handelsecosysteem te bouwen dat aansluit op de manier waarop markten vandaag de dag daadwerkelijk functioneren."

De lancering volgt op Phemex' recente uitbreiding naar nieuwe productcategorieën, waaronder TradFi-futures en door AI gestuurde tradingtools, wat de ambitie van het bedrijf onderstreept om een breder platform voor meerdere markten te ontwikkelen. Met het oog op de toekomst is Phemex van plan de dekking van voorspellingsmarkten, de productfunctionaliteit en de handelsmogelijkheden tussen categorieën verder uit te breiden naarmate de vraag van gebruikers naar evenementgedreven markten wereldwijd toeneemt.

Over Phemex

Phemex, opgericht in 2019, is een gebruikersgericht cryptoplatform dat het belang van de gebruiker vooropstelt en door meer dan tien miljoen handelaren wereldwijd wordt vertrouwd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copytrading en vermogensbeheerproducten die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan de empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare hulpmiddelen, inclusieve toegang en kansen voor handelaren op elk niveau om zich te ontwikkelen en succesvol te zijn.

