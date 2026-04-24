Phemex lancia Prediction Market, supportato da Polymarket e introduce un campionato di previsioni della durata di un mese.

APIA, Samoa, 24 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un excahnge di criptovalute globale incentrato sull'utente e su cui fanno affidamento oltre 10 milioni di trader, ha annunciato il lancio ufficiale del suo Prediction Market, basato su Polymarket, una piattaforma leader per i mercati di previsione decentralizzati. Il nuovo prodotto consente agli utenti di negoziare in base agli esiti di eventi reali, ampliando al contempo la piattaforma di Phemex oltre i tradizionali mercati basati sui prezzi.

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Attraverso Prediction Market, gli utenti di Phemex possono assumere posizioni SÌ o NO in merito a un ampio ventaglio di eventi, tra cui traguardi nel settore delle criptovalute, tornei sportivi ed eventi mondiali. È possibile accedere ai mercati direttamente tramite gli account Phemex esistenti utilizzando USDT, senza la necessità di portafogli esterni o interazioni on-chain separate.

Il lancio è un indicatore del crescente interesse per i mercati in cui informazioni, sentiment e probabilità possono essere espressi in modo più diretto rispetto al trading di asset tradizionali. Integrando i mercati di previsione in un ambiente di trading centralizzato, Phemex desidera rendere questa categoria più accessibile a una base di utenti globale più ampia.

Per festeggiare il lancio, Phemex ha introdotto la Prediction Championship, un evento partecipativo di quattro settimane organizzato dal 23 aprile al 20 maggio 2026. La serie classifica gli utenti idonei in base alle loro prestazioni di previsione, con premi distribuiti ogni settimana e classifiche finali che verranno stilate al termine della competizione.

"I mercati di previsione rappresentano un'importante evoluzione nella struttura del mercato", ha dichiarato Federico Variola, CEO di Phemex. "Trasformano le informazioni e le aspettative collettive in segnali negoziabili. In un mondo sempre più definito da narrazioni in rapido movimento, gli utenti cercano modi più diretti per esprimere le proprie opinioni sui risultati, non solo sui prezzi degli asset. L'introduzione di questa categoria su Phemex fa parte della nostra strategia più ampia volta a costruire un ecosistema di trading più completo, basato sul funzionamento effettivo dei mercati."

Il lancio fa seguito alla recente espansione di Phemex in nuovi settori di prodotto, tra cui i futures TradFi e gli strumenti di trading basati sull'intelligenza artificiale, a conferma dell'impegno dell'azienda di muoversi in direzione di una piattaforma multimercato più ampia. Guardando al futuro, Phemex prevede di continuare ad ampliare la copertura del mercato delle previsioni, le funzionalità dei prodotti e le opportunità di trading intersettoriale, in risposta alla crescente domanda globale di mercati basati sugli eventi.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è una Borsa di criptovalute incentrata sull'utente a cui si affidano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

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