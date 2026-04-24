Phemex lance le marché prédictif propulsé par Polymarket et organise un championnat de prévisions d'une durée d'un mois.

APIA, Samoa, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, une plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies axée sur l'utilisateur et qui suscite la confiance de plus de 10 millions de traders, a annoncé le lancement officiel de son marché prédictif, Prediction Market, propulsé par Polymarket, une plateforme spécialisée dans les marchés prédictifs décentralisée de premier plan. Ce nouveau produit permet aux utilisateurs de réaliser des transactions sur les résultats d'événements réels, tout en élargissant la plateforme de Phemex au-delà des marchés traditionnels basés sur les prix.

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Grâce à Prediction Market, les utilisateurs de Phemex peuvent prendre des positions OUI ou NON sur un large éventail d'événements, y compris les étapes clés des cryptomonnaies, les tournois sportifs et les événements mondiaux. Les marchés sont accessibles directement via les comptes Phemex existants en utilisant des USDT, sans nécessiter de portefeuilles externes ou d'interaction on-chain séparée.

Ce lancement reflète l'intérêt croissant pour les marchés où l'information, le sentiment et les probabilités peuvent être exprimés plus directement que par le biais de la négociation d'actifs conventionnels. En intégrant les marchés prédictifs dans un environnement commercial centralisé, Phemex vise à rendre cette catégorie plus accessible à une base d'utilisateurs mondiale élargie.

Pour marquer ce lancement, Phemex a introduit le Prediction Championship, un événement participatif sur quatre semaines qui se déroulera du 23 avril au 20 mai 2026. La série classe les utilisateurs éligibles en fonction de leurs performances en matière de prévisions, les récompenses étant distribuées chaque semaine et le classement final établi à la fin du concours.

« Les marchés prédictifs représentent une évolution importante de la structure du marché », a déclaré Federico Variola, PDG de Phemex. « Ils transforment l'information et les attentes collectives en signaux négociables. Dans un monde de plus en plus façonné par des narratifs qui évoluent vite, les utilisateurs recherchent des moyens plus directs d'exprimer leur opinion sur les résultats, et pas seulement sur les prix des actifs. L'introduction de cette catégorie sur Phemex fait partie de notre stratégie plus large visant à construire un écosystème commercial plus complet autour du fonctionnement réel des marchés à l'heure actuelle ».

Ce lancement fait suite à l'expansion récente de Phemex vers de nouveaux segments de produits, notamment les contrats à terme TradFi et les outils de négociation assistés par l'IA, soulignant ainsi la volonté de l'entreprise d'élargir sa plateforme multi-marchés. À l'avenir, Phemex prévoit de continuer à étendre la couverture des marchés prédictifs, la fonctionnalité des produits et les possibilités de négociation entre catégories, à mesure que la demande des utilisateurs pour des marchés événementiels augmente au niveau mondial.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une plateforme d'échange de cryptoactifs centrée sur l'utilisateur, qui bénéficie de la confiance de plus de 10 millions d'opérateurs dans le monde entier. La plateforme propose des opérations au comptant et sur produits dérivés, du copy trading et des produits de gestion de patrimoine, conçus pour donner la priorité à l'expérience des utilisateurs, à la transparence et à l'innovation. En se fondant sur une approche avant-gardiste et sur la volonté d'encourager l'initiative des utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution qui aident les opérateurs à se développer et à réussir, quel que soit leur niveau.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://phemex.com/.

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