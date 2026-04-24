Phemex запускает рынок прогнозирования на базе Polymarket, представляет месячный чемпионат по прогнозированию

АПИА, Самоа, 24 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Phemex, оринтированная на пользователя глобальная криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров, объявила об официальном запуске Prediction Market на базе Polymarket, ведущей децентрализованной платформы рынка предсказаний. Новый продукт позволяет пользователям торговать на основе результатов реальных событий, одновременно расширяя платформу Phemex за пределы традиционных рынков, основанных на цене.

Через Prediction Market пользователи Phemex могут занимать позиции ДА или НЕТ по широкому кругу событий, включая криптовалютные вехи, спортивные турниры и мировые события. Рынки доступны непосредственно через существующие счета Phemex с использованием USDT, без необходимости использования внешних кошельков или отдельного взаимодействия в сети.

Запуск отражает растущий интерес к рынкам, где информация, настроения и вероятности могут быть выражены более непосредственно, чем через обычную торговлю активами. Интегрируя рынки прогнозов в централизованную торговую среду, Phemex стремится сделать эту категорию более доступной для более широкой глобальной пользовательской базы.

Чтобы отметить запуск, компания Phemex представила Prediction Championship, четырехнедельное мероприятие с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Серия ранжирует пользователей, имеющих право на участие, на основе результатов прогнозирования, при этом награды распределяются еженедельно и в финальном зачете, признаваемом по завершении конкурса.

«Рынки прогнозирования представляют собой важную эволюцию в структуре рынка, — сказал Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex. — Они преобразуют информацию и коллективные ожидания в торгуемые сигналы. В мире, все больше формируемом быстро меняющимися нарративами, пользователи ищут более прямые способы выражения мнений о результатах, а не только о ценах на активы. Включение этой категории в Phemex является частью нашей более широкой стратегии по созданию более полной торговой экосистемы вокруг того, как рынки на самом деле функционируют сегодня».

Запуск следует за недавней экспансией Phemex в новые продуктовые вертикали, включая фьючерсы TradFi и торговые инструменты с поддержкой ИИ, что подчеркивает стремление компании к более широкой мультирыночной платформе. Заглядывая в будущее, Phemex планирует продолжать расширять охват рынка прогнозов, функциональность продуктов и межкатегорийные торговые возможности, поскольку спрос пользователей на событийные рынки растет во всем мире.

О компании Phemex

Основанная в 2019 году, Phemex — это киптовалютная биржа, ставящая во главу угла интересы пользователей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

