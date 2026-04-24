Phemex lanza el Mercado de predicciones impulsado por Polymarket y presenta el Campeonato de pronósticos de un mes de duración

APIA, Samoa, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores, anunció el lanzamiento oficial de su Mercado de predicciones, el cual cuenta con el respaldo de Polymarket, una destacada plataforma descentralizada de mercados de predicción. El nuevo producto permite que los usuarios realicen transacciones basadas en los resultados de eventos del mundo real, al mismo tiempo que amplía la oferta de Phemex más allá de los mercados tradicionales basados en precios.

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Mediante el Mercado de predicciones, los usuarios de Phemex pueden adoptar posiciones de "SÍ" o "NO" respecto a una amplia variedad de sucesos, entre los que se incluyen hitos de las criptomonedas, torneos deportivos y eventos mundiales. Es posible acceder a los mercados de manera directa desde las cuentas de Phemex existentes mediante el uso de USDT, sin que se requieran billeteras externas ni interacciones independientes en la cadena de bloques.

Este lanzamiento refleja el creciente interés en mercados donde la información, el sentimiento y las probabilidades pueden expresarse de forma más directa que en el comercio de activos convencionales. Al integrar los mercados de predicción en un entorno de operaciones centralizado, Phemex busca que esta categoría resulte más accesible para una base mundial de usuarios más extensa.

Con el fin de celebrar el lanzamiento, Phemex presentó el Campeonato de predicciones, un evento de participación de cuatro semanas que se llevará a cabo desde el 23 de abril hasta el 20 de mayo de 2026. El torneo clasifica a los usuarios aptos según su desempeño en los pronósticos, con recompensas que se distribuirán semanalmente y una tabla de posiciones final que se validará al concluir la competencia.

"Los mercados de predicción representan una evolución importante en la estructura del mercado", afirmó Federico Variola, director ejecutivo de Phemex. "Transforman la información y las expectativas colectivas en señales operables. En un mundo cada vez más marcado por narrativas que evolucionan rápidamente, los usuarios buscan formas más directas de expresar sus opiniones sobre los resultados, y no solo sobre los precios de los activos. La incorporación de esta categoría a Phemex es parte de nuestra estrategia integral para construir un ecosistema de operaciones más completo que refleje el funcionamiento real de los mercados hoy en día".

El lanzamiento se produce tras la reciente expansión de Phemex hacia nuevos sectores de productos, que incluyen futuros de finanzas tradicionales (TradFi) y herramientas de operaciones basadas en la IA, lo cual destaca el impulso de la empresa hacia una plataforma multimercado más amplia. Con miras al futuro, Phemex planea seguir ampliando la cobertura del mercado de predicciones, la funcionalidad de sus productos y las oportunidades de operaciones entre categorías, a medida que la demanda de los usuarios por mercados basados en eventos crece a nivel mundial.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y de derivados, el servicio de copy trading y productos de gestión de patrimonio diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

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FUENTE Phemex