APIA, Samoa, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas centrada no usuário, anunciou a divulgação de sua Prova de Reservas (PoR) de abril de 2026, reforçando seu compromisso com transparência, respaldo de ativos e segurança dos fundos dos usuários. O relatório mais recente confirma que todos os saldos dos usuários estão totalmente garantidos, com um índice de reserva total de 131% relativo aos principais ativos.

Phemex publica prova de reservas de abril de 2026, divulgando um índice total de reservas de 131%

De acordo com a Prova de Reservas de abril de 2026, a Phemex mantém reservas com garantia excedente nas principais criptomoedas, incluindo BTC em 133,11%, ETH em 141,61%, USDT em 103,61% e SOL em 155,62%. Todos os ativos relatados excedem uma taxa de reservas de 100%, indicando que as responsabilidades dos usuários estão totalmente cobertas e que os ativos permanecem acessíveis em todos os momentos.

A Prova de Reservas da Phemex utiliza um modelo de verificação baseado em árvore Merkle, permitindo que os usuários confirmem de forma independente que seus saldos estão incluídos no passivo total da plataforma, preservando a integridade e a privacidade dos dados. Essa abordagem criptográfica permite uma verificação transparente sem expor os dados individuais das contas.

Federico Variola, CEO da Phemex, comentou: "Ser centrado no usuário, na prática, significa dar aos usuários visibilidade clara de como seus ativos são mantidos e gerenciados. Publicar a Prova de Reservas de forma consistente faz parte dessa abordagem, garantindo que a transparência esteja incorporada ao sistema em vez de ser tratada como uma verificação pontual. O objetivo é criar uma plataforma na qual os usuários possam operar com confiança, sabendo que os fundamentos estão bem estabelecidos."

Ao divulgar a Prova de Reservas de abril de 2026 de forma recorrente e mensal, a Phemex oferece uma visão verificável sobre a solvência da plataforma e o lastro das reservas. A atualização de abril de 2026 dá continuidade a essa prática, apoiando maior responsabilidade e transparência mensurável no ecossistema de ativos digitais. Os investimentos contínuos em infraestrutura, estabilidade do sistema e experiência do usuário visam garantir que os traders possam gerenciar ativos, executar negociações e acessar fundos sem dificuldades.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio elaborados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para mais informações, acesse: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948991/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5898327/Phemex_Logo.jpg

FONTE Phemex