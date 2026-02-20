Phemex lança revolução nativa em IA, sinalizando transformação completa com IA

Phemex

20 fev, 2026, 10:55 GMT

APIA, Samoa, 20 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, corretora de criptomoedas centrada no usuário, anunciou hoje o lançamento de sua Revolução Nativa em IA, iniciando uma transformação em toda a empresa que incorpora inteligência artificial ao núcleo de seu modelo operacional, filosofia de produto e direção estratégica de longo prazo.

Phemex lança revolução nativa em IA, sinalizando transformação completa com IA
Em vez de apresentar a IA como um recurso independente, a Phemex está se reestruturando em torno de sistemas inteligentes. A inteligência artificial servirá como uma camada fundamental em todo o gerenciamento, operações, desenvolvimento de produtos e planejamento estratégico — moldando como as decisões são tomadas, como os produtos são construídos e como o valor é entregue aos usuários.

A estratégia reflete uma mudança estrutural mais ampla no setor de ativos digitais. À medida que a IA reduz a assimetria de informações e automatiza análises complexas de mercado, a vantagem competitiva é cada vez mais definida pela eficácia com que as plataformas integram a inteligência de máquina nas estruturas de execução e na experiência do usuário. Neste ambiente, a IA não é mais uma infraestrutura opcional, visto que está se tornando o motor central dos sistemas financeiros modernos.

Internamente, a Phemex está redesenhando os fluxos de trabalho para incorporar processos orientados por IA que agilizam as operações e aceleram a iteração do produto. As equipes estão sendo equipadas para trabalhar ao lado de sistemas inteligentes, mudando o foco da execução repetitiva para a solução de problemas e a inovação de nível superior. A transformação também inclui a expansão dos recursos de IA em toda a organização por meio do desenvolvimento de talentos e do recrutamento estratégico, garantindo que a inteligência esteja profundamente integrada à tecnologia e à cultura.

Além da reestruturação operacional, a Phemex está integrando progressivamente a IA em sua arquitetura de plataforma. As iniciativas futuras de produtos refletirão essa base nativa da IA, reforçando o compromisso da empresa com a construção de um ambiente de trading mais inteligente.

Federico Variola, CEO da Phemex, comentou: "A revolução da IA não é uma tendência, é um ponto de virada estrutural para nosso setor. Para os usuários, isso significa ferramentas mais adaptáveis, execução mais eficiente e um ambiente de trading que evolui com a complexidade do mercado. Para a Phemex, isso significa repensar sobre como operamos em todos os níveis, substituindo processos estáticos por sistemas inteligentes que aumentam a velocidade, a precisão e a escalabilidade. E, para a indústria, isso sinaliza uma mudança da concorrência orientada por recursos para a evolução orientada por infraestrutura. As corretoras não competirão mais apenas em listagens ou taxas, mas em quão inteligentemente elas integram a tecnologia em sua arquitetura principal."

Com essa revolução, a Phemex se posiciona para evoluir de uma corretora habilitada por tecnologia para uma organização totalmente nativa de IA, colocando a inteligência no centro de seu crescimento, inovação e contribuição de longo prazo para o setor.

Sobre a Phemex
Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

