Phemex lance la révolution AI-Native, signe d'une transformation à grande échelle de l'IA

APIA, Samoa, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, une bourse de crypto-monnaie axée sur l'utilisateur, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa révolution AI-Native, initiant une transformation à l'échelle de l'entreprise qui intègre l'intelligence artificielle au cœur de son modèle opérationnel, de sa philosophie de produit et de son orientation stratégique à long terme.

Plutôt que d'introduire l'IA comme une fonction autonome, Phemex se restructure autour de systèmes intelligents. L'intelligence artificielle servira de couche fondamentale pour la gestion, les opérations, le développement de produits et la planification stratégique, façonnant la manière dont les décisions sont prises, la manière dont les produits sont construits et la manière dont la valeur est apportée aux utilisateurs.

Cette stratégie reflète un changement structurel plus large au sein de l'industrie des actifs numériques. Alors que l'IA réduit l'asymétrie de l'information et automatise les analyses de marché complexes, l'avantage concurrentiel est de plus en plus défini par l'efficacité avec laquelle les plateformes intègrent l'intelligence artificielle dans les cadres d'exécution et l'expérience utilisateur. Dans ce contexte, l'IA n'est plus une infrastructure optionnelle, elle devient le moteur principal des systèmes financiers modernes.

En interne, Phemex redéfinit les flux de travail pour intégrer des processus pilotés par l'IA qui rationalisent les opérations et accélèrent l'itération des produits. Les équipes sont équipées pour travailler avec des systèmes intelligents, ce qui permet de passer de l'exécution répétitive à la résolution de problèmes de plus haut niveau et à l'innovation. La transformation comprend également l'expansion des capacités d'IA dans l'ensemble de l'organisation grâce au développement des talents et au recrutement stratégique, en veillant à ce que l'intelligence soit profondément intégrée à la fois dans la technologie et dans la culture.

Au-delà de la restructuration opérationnelle, Phemex intègre progressivement l'IA dans l'architecture de sa plateforme. Les futures initiatives en matière de produits refléteront cette base native en matière d'IA, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise à créer un environnement commercial plus intelligent.

Federico Variola, PDG de Phemex, a commenté : « La révolution de l'IA n'est pas une tendance, c'est un tournant structurel pour notre industrie. Pour les utilisateurs, cela signifie des outils plus adaptables, une exécution plus efficace et un environnement de négociation qui évolue avec la complexité du marché. Pour Phemex, cela signifie repenser notre mode de fonctionnement à tous les niveaux, en remplaçant les processus statiques par des systèmes intelligents qui améliorent la vitesse, la précision et l'évolutivité. Pour l'industrie, c'est le signe d'un passage d'une concurrence axée sur les fonctionnalités à une évolution axée sur les infrastructures. Les bourses ne rivaliseront plus uniquement sur les listes ou les frais, mais sur la manière dont elles intègrent intelligemment la technologie dans leur architecture de base. »

Avec cette révolution, Phemex se positionne pour évoluer d'une bourse technologique à une organisation entièrement native de l'IA, plaçant l'intelligence au centre de sa croissance, de son innovation et de sa contribution à long terme à l'industrie.

